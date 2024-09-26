Оккупанты обстреливают ФАБами место, где когда-то был город Волчанск. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты расстреливают ФАБами остатки зданий в месте, где когда-то был город Волчанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая сделана оператором вражеского БПЛА, видны взрывы четырех бомб: одна ФАБ-3000 и три - ФАБ-1500. Камера охватывает большую часть города, который россияне просто сравняли с землей.

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