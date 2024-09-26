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Оккупанты обстреливают ФАБами место, где когда-то был город Волчанск. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты расстреливают ФАБами остатки зданий в месте, где когда-то был город Волчанск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая сделана оператором вражеского БПЛА, видны взрывы четырех бомб: одна ФАБ-3000 и три - ФАБ-1500. Камера охватывает большую часть города, который россияне просто сравняли с землей.

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Автор: 

Харьковщина (5577) военные преступления (1437) разрушение (164) Волчанск (394) ФАБ (24)


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Топ комментарии
+14
Кацапи-абсолютне зло. Це з оцими істотами підарюга трамп закликає "укласти сдєлку". Цей світ приречений.
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26.09.2024 13:17
+11
Лишь бы небыло ескалации, как говорит Запад и США. А Трампон еще и хочет с убийцей миллионов людей и разрушителем тысяч городов, как он сам сказал, заключить угоду. Вот Гитлер не вовремя сдох. Сейчас бы с Трампом заключил угоду и оставил при себе захваченные территории и концлагеря типо Освенцима лишь бы был мир.
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26.09.2024 13:16
+9
є купа відео де кацапи кабами влучають у будівлю, або 2-4 точно в посадку шириною 30 метрів, без відхилень в "поля". Недооцінка суперника це фішка тих хто дивиться виключно марафон та пазітівні новини.
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26.09.2024 13:59
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Нехай краще витрачають каби на залишки будівель, ніж на позиції ЗСУ.
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26.09.2024 13:02 Ответить
По-перше, вони просто по порожньому місцю не стріляють, не тупі. Значить, там були позиції ЗСУ.
По-друге, у них тих КАБів на все вистачить.
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26.09.2024 13:07 Ответить
В третьих как видно кучность и точность рашистских авиабомб намного лучше чем нам расказывают что разлет у них до километра.
А в четвертых не понятно почему еще ниразу против рашистских бомбардировщиков ниразу не были применены F-16, ради которых их мы так долго ждали и надеялись
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26.09.2024 13:20 Ответить
Звідки видно, що бомба була націлена саме у ту точку, куди влучила?
Є відео прильоту JDAM, так вони не те що точно в будівлю, в різні частини будівлі прилітають.
А тут - бахнуло десь в радіусі ста метрів. Ще питання, чи там, де треба.
До F-16 ще ракети і радари ДРЛО треба, їх немає.
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26.09.2024 13:24 Ответить
В 4х, как по одному видео можно понять, что кучность намного лучше, чем нам рассказывают ? Это могли быть 4 точных поражения из 15 выпущенных бомб.
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26.09.2024 13:47 Ответить
слабка втіха
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26.09.2024 13:58 Ответить
є купа відео де кацапи кабами влучають у будівлю, або 2-4 точно в посадку шириною 30 метрів, без відхилень в "поля". Недооцінка суперника це фішка тих хто дивиться виключно марафон та пазітівні новини.
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26.09.2024 13:59 Ответить
Если бомбы взорвались почти одновременно значит были выпущены из одного самолета.
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26.09.2024 14:09 Ответить
тупиш!
кацапи ******** позиції ЗСУ.
і досить кучно, нажаль.

уявіть, хто може вціліти між тими трьома вибухами, одержить щонайменше, контузію...
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26.09.2024 15:21 Ответить
Лишь бы небыло ескалации, как говорит Запад и США. А Трампон еще и хочет с убийцей миллионов людей и разрушителем тысяч городов, как он сам сказал, заключить угоду. Вот Гитлер не вовремя сдох. Сейчас бы с Трампом заключил угоду и оставил при себе захваченные территории и концлагеря типо Освенцима лишь бы был мир.
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26.09.2024 13:16 Ответить
Кацапи-абсолютне зло. Це з оцими істотами підарюга трамп закликає "укласти сдєлку". Цей світ приречений.
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26.09.2024 13:17 Ответить
Замінувати ЧАЕС і при вітрі на парашу взірвати нах. долетить навіть до підарбурга
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26.09.2024 13:20 Ответить
Ідіотська пропозиція.

Під час попереднього такого дійства (влаштованого такими ж кінченими, як ти - теж вирішили щось там на ЧАЕС поекспериментувати), за оцінками незалежних експертів, хмара з радіоактивним пилом, що піднялася в стратосферу фактично, 4 рази обернулася навколо планети (на висотах 10+ км є "постійні повітряні течії", які рухаються по однаковим маршрутам десятиріччями, як океанські течії). І "під роздачу" попала не тільки бялорусія, наприклад, а і Швеція з Норвегією.

Я дивлюсь, в тебе просто якась манжєка !чужими! руками (але обов'язково українськими) влаштовувати якусь хєрню, за яку Україну в світі будуть сприймати навіть гірше, ніж людожерів. Ти зовсім поїхав головою?

Яке ж ти кінчене...
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27.09.2024 10:27 Ответить
ти кацапюра чере VPN , твої нахрюки зрозумілі.
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27.09.2024 11:14 Ответить
Так це агрегантний завод який вчора звільнили
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26.09.2024 13:54 Ответить
Так тому в нього і пульнули ФАБ-ами. Окупантів там не залишилось. Тож почали валити по місту будь-чим.
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27.09.2024 10:30 Ответить
Н-да ... Дійсно, від міста нічого не залишилось.
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26.09.2024 13:57 Ответить
https://t.me/officer_alex33 @ "У Вовчанську успіхи та просування не обмежились Агрегатним заводом, наші бійці пішли далі."
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26.09.2024 15:09 Ответить
 
 