Оккупанты обстреливают ФАБами место, где когда-то был город Волчанск. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты расстреливают ФАБами остатки зданий в месте, где когда-то был город Волчанск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая сделана оператором вражеского БПЛА, видны взрывы четырех бомб: одна ФАБ-3000 и три - ФАБ-1500. Камера охватывает большую часть города, который россияне просто сравняли с землей.
Топ комментарии
+14 Gary Grant
показать весь комментарий26.09.2024 13:17
+11 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий26.09.2024 13:16
+9 Bogdan #591399
показать весь комментарий26.09.2024 13:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По-друге, у них тих КАБів на все вистачить.
А в четвертых не понятно почему еще ниразу против рашистских бомбардировщиков ниразу не были применены F-16, ради которых их мы так долго ждали и надеялись
Є відео прильоту JDAM, так вони не те що точно в будівлю, в різні частини будівлі прилітають.
А тут - бахнуло десь в радіусі ста метрів. Ще питання, чи там, де треба.
До F-16 ще ракети і радари ДРЛО треба, їх немає.
кацапи ******** позиції ЗСУ.
і досить кучно, нажаль.
уявіть, хто може вціліти між тими трьома вибухами, одержить щонайменше, контузію...
Під час попереднього такого дійства (влаштованого такими ж кінченими, як ти - теж вирішили щось там на ЧАЕС поекспериментувати), за оцінками незалежних експертів, хмара з радіоактивним пилом, що піднялася в стратосферу фактично, 4 рази обернулася навколо планети (на висотах 10+ км є "постійні повітряні течії", які рухаються по однаковим маршрутам десятиріччями, як океанські течії). І "під роздачу" попала не тільки бялорусія, наприклад, а і Швеція з Норвегією.
Я дивлюсь, в тебе просто якась манжєка !чужими! руками (але обов'язково українськими) влаштовувати якусь хєрню, за яку Україну в світі будуть сприймати навіть гірше, ніж людожерів. Ти зовсім поїхав головою?
Яке ж ти кінчене...