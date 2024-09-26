Окупанти обстрілюють ФАБами місце, де колись було місто Вовчанськ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти розстрілюють ФАБами рештки будівель у місці, де колись було місто Вовчанськ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений оператором ворожого БПЛА, видно вибухи чотирьох бомб: одна ФАБ-3000 і три - ФАБ-1500. Камера охоплює велику частину міста, яке росіяни просто зрівняли із землею.
Топ коментарі
+14 Gary Grant
показати весь коментар26.09.2024 13:17
+11 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар26.09.2024 13:16
+9 Bogdan #591399
показати весь коментар26.09.2024 13:59
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По-друге, у них тих КАБів на все вистачить.
А в четвертых не понятно почему еще ниразу против рашистских бомбардировщиков ниразу не были применены F-16, ради которых их мы так долго ждали и надеялись
Є відео прильоту JDAM, так вони не те що точно в будівлю, в різні частини будівлі прилітають.
А тут - бахнуло десь в радіусі ста метрів. Ще питання, чи там, де треба.
До F-16 ще ракети і радари ДРЛО треба, їх немає.
кацапи ******** позиції ЗСУ.
і досить кучно, нажаль.
уявіть, хто може вціліти між тими трьома вибухами, одержить щонайменше, контузію...
Під час попереднього такого дійства (влаштованого такими ж кінченими, як ти - теж вирішили щось там на ЧАЕС поекспериментувати), за оцінками незалежних експертів, хмара з радіоактивним пилом, що піднялася в стратосферу фактично, 4 рази обернулася навколо планети (на висотах 10+ км є "постійні повітряні течії", які рухаються по однаковим маршрутам десятиріччями, як океанські течії). І "під роздачу" попала не тільки бялорусія, наприклад, а і Швеція з Норвегією.
Я дивлюсь, в тебе просто якась манжєка !чужими! руками (але обов'язково українськими) влаштовувати якусь хєрню, за яку Україну в світі будуть сприймати навіть гірше, ніж людожерів. Ти зовсім поїхав головою?
Яке ж ти кінчене...