Окупанти обстрілюють ФАБами місце, де колись було місто Вовчанськ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти розстрілюють ФАБами рештки будівель у місці, де колись було місто Вовчанськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зроблений оператором ворожого БПЛА, видно вибухи чотирьох бомб: одна ФАБ-3000 і три - ФАБ-1500. Камера охоплює велику частину міста, яке росіяни просто зрівняли із землею.

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