Прокуратура встановила 51 російського військового, причетного до обстрілів цивільної інфраструктури України

Українські прокурори та слідчі встановили 51 представника держави-агресора, причетного до невибіркових обстрілів цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Офіс Генпрокурора України, про це в ефірі телемарафону повідомив Генеральний прокурор Андрій Костін.

"На сьогодні за невибіркові обстріли та бомбардування вже повідомлено про підозру 51 російському військовослужбовцю. Щодо 21 особи розслідування завершено та обвинувальні акти скеровано до суду. 10 воєнних злочинів засуджено", - ідеться в повідомленні.

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За словами Генпрокурора, обстріли обʼєктів цивільної інфраструктури стали наймасовішим злочином, який армія РФ вчиняє в Україні. Серед атакованих обʼєктів — житлові будинки, медичні та освітні установи, обʼєкти енергетики.

"Атаки на цивільну інфраструктуру — найпоширеніший воєнний злочин. З початку повномасштабного вторгнення в Україні зруйновано або пошкоджено понад 184 000 цивільних обʼєктів. Серед них понад 3400 закладів освіти. Понад 800 медичних установ. Крім того, Росія здійснила понад 1000 обстрілів більше ніж двохсот обʼєктів енергетики в усіх областях України", - зазначають в ОГП.

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Офіс Генерального прокурора посилює співпрацю з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування цих атак та встановлення причетних. Загалом МКС вже видав 4 ордери на арешт представників російського командування за масовані атаки на цивільну та критичну інфраструктуру України.