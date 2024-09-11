РФ скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів в Україні, - Зеленський

Станом на сьогодні відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїла Росія проти України та українців. Це лише ті злочини, які були зафіксовані.

Про це у середу, 11 вересня, заявив президент Володимир Зеленський на конференції "Об’єднані заради справедливості", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні в нас щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу (притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ, - ред.), щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч - саме стільки воєнних злочинів скоїла РФ, і це лише те, що відомо", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що це лише ті злочини, про які відомо. На його думку, вироків має бути більша кількість.

У своєму виступі очільник держави, зокрема, нагадав про теракт в Оленівці, масові вбивства жителів Маріуполя та Бучі, знущання з українців у Ягідному.

"Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія", - заявив президент.

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