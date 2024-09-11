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Новини Агресія Росії проти України
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РФ скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів в Україні, - Зеленський

РФ скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів в Україні, - Зеленський

Станом на сьогодні відомо про 137 тисяч воєнних злочинів, які скоїла Росія проти України та українців. Це лише ті злочини, які були зафіксовані.

Про це у середу, 11 вересня, заявив президент Володимир Зеленський на конференції "Об’єднані заради справедливості", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні в нас щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу (притягнення до відповідальності за воєнні злочини РФ, - ред.), щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч - саме стільки воєнних злочинів скоїла РФ, і це лише те, що відомо", - сказав Зеленський

Президент зазначив, що це лише ті злочини, про які відомо. На його думку, вироків має бути більша кількість.

У своєму виступі очільник держави, зокрема, нагадав про теракт в Оленівці, масові вбивства жителів Маріуполя та Бучі, знущання з українців у Ягідному.

"Напевно, не існує країни, де не чули б про те, що зробив окупант на нашій землі й проти наших людей. І має бути так, щоб у кожній країні знали, що за все це окупант відповідатиме. Бо справедливість не має кордонів. Її однаково варто цінувати всюди – Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія", - заявив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23810) росія (65129) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+5
так ти ж зараза зелена їхний допомогатель...
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11.09.2024 16:35
+5
"рассіяне тоже люді" чмо, 2022
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11.09.2024 16:54
+4
я 4 рази ломився в віськкомат - не взяли за проф непригоністю .
тепер я головняк!
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11.09.2024 16:38
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так ти ж зараза зелена їхний допомогатель...
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11.09.2024 16:35 Відповісти
я 4 рази ломився в віськкомат - не взяли за проф непригоністю .
тепер я головняк!
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11.09.2024 16:38 Відповісти
дуже ввічливо сказали - діда іди *****!
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11.09.2024 17:02 Відповісти
137 тисяч... Це він знову на щось натякає, як тоді з даниловим - великим дезінтегратором московії
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11.09.2024 16:42 Відповісти
це все вбивства ?
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11.09.2024 16:49 Відповісти
"рассіяне тоже люді" чмо, 2022
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11.09.2024 16:54 Відповісти
впевнені?
і шо буба теж?
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11.09.2024 17:26 Відповісти
гімно потне це, а не люди.
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11.09.2024 18:07 Відповісти
евреї мають тяму - це в нас позорний **** по роялю свістун
і щє 5-6 дефективтих менеджерів....
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11.09.2024 17:52 Відповісти
воно навіть не розуміє чому 5-6 дефективних менеджежерів це погано,,,
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11.09.2024 17:54 Відповісти
не включяйте перемогательство - удар по кацапні? - тоді пляшем!
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11.09.2024 18:14 Відповісти
Статист ...к...уєв!
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11.09.2024 18:32 Відповісти
підрахуй скільки ти падлюка скоїла
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11.09.2024 19:17 Відповісти
 
 