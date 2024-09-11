РФ совершила не менее 137 тысяч военных преступлений в Украине, - Зеленский

По состоянию на сегодня известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершила Россия против Украины и украинцев. Это только те преступления, которые были зафиксированы.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил президент Владимир Зеленский на конференции "Объединенные ради справедливости", сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня у нас, по меньшей мере, 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу (привлечение к ответственности за военные преступления РФ, - ред.), чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч - именно столько военных преступлений совершила РФ, и это только то, что известно", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это только те преступления, о которых известно. По его мнению, приговоров должно быть большее количество.

В своем выступлении глава государства, в частности, напомнил о теракте в Еленовке, массовых убийствах жителей Мариуполя и Бучи, издевательствах над украинцами в Ягодном.

"Наверное, не существует страны, где не слышали бы о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за все это оккупант будет отвечать. Потому что справедливость не имеет границ. Ее одинаково надо ценить везде - в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии", - заявил президент.

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