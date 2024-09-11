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Новости Агрессия России против Украины
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РФ совершила не менее 137 тысяч военных преступлений в Украине, - Зеленский

РФ скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів в Україні, - Зеленський

По состоянию на сегодня известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершила Россия против Украины и украинцев. Это только те преступления, которые были зафиксированы.

Об этом в среду, 11 сентября, заявил президент Владимир Зеленский на конференции "Объединенные ради справедливости", сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня у нас, по меньшей мере, 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу (привлечение к ответственности за военные преступления РФ, - ред.), чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч - именно столько военных преступлений совершила РФ, и это только то, что известно", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это только те преступления, о которых известно. По его мнению, приговоров должно быть большее количество.

В своем выступлении глава государства, в частности, напомнил о теракте в Еленовке, массовых убийствах жителей Мариуполя и Бучи, издевательствах над украинцами в Ягодном.

"Наверное, не существует страны, где не слышали бы о том, что сделал оккупант на нашей земле и против наших людей. И должно быть так, чтобы в каждой стране знали, что за все это оккупант будет отвечать. Потому что справедливость не имеет границ. Ее одинаково надо ценить везде - в Европе, Америке, Азии, Африке, Австралии", - заявил президент.

Также читайте: Расстрел украинских военнопленных: МИД призвал все государства осудить военные преступления РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) россия (95515) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+5
так ти ж зараза зелена їхний допомогатель...
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11.09.2024 16:35
+5
"рассіяне тоже люді" чмо, 2022
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11.09.2024 16:54
+4
я 4 рази ломився в віськкомат - не взяли за проф непригоністю .
тепер я головняк!
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11.09.2024 16:38
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так ти ж зараза зелена їхний допомогатель...
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11.09.2024 16:35 Ответить
я 4 рази ломився в віськкомат - не взяли за проф непригоністю .
тепер я головняк!
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11.09.2024 16:38 Ответить
дуже ввічливо сказали - діда іди *****!
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11.09.2024 17:02 Ответить
137 тисяч... Це він знову на щось натякає, як тоді з даниловим - великим дезінтегратором московії
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11.09.2024 16:42 Ответить
це все вбивства ?
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11.09.2024 16:49 Ответить
"рассіяне тоже люді" чмо, 2022
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11.09.2024 16:54 Ответить
впевнені?
і шо буба теж?
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11.09.2024 17:26 Ответить
гімно потне це, а не люди.
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11.09.2024 18:07 Ответить
евреї мають тяму - це в нас позорний **** по роялю свістун
і щє 5-6 дефективтих менеджерів....
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11.09.2024 17:52 Ответить
воно навіть не розуміє чому 5-6 дефективних менеджежерів це погано,,,
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11.09.2024 17:54 Ответить
не включяйте перемогательство - удар по кацапні? - тоді пляшем!
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11.09.2024 18:14 Ответить
Статист ...к...уєв!
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11.09.2024 18:32 Ответить
підрахуй скільки ти падлюка скоїла
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11.09.2024 19:17 Ответить
 
 