Расстрел украинских военнопленных: МИД призвал все государства осудить военные преступления РФ
В МИД Украины отреагировали на факт расстрела украинских военнопленных российскими захватчиками.
Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
"Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества", - говорится в сообщении.
МИД призвал все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных.
"Необходимо консолидировать все усилия для выполнения положений Формулы мира Президента Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц", - подытожил спикер МИД.
Ранее в сети было опубликовано видео расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.
В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец в связи с очередным военным преступлением РФ обратился в ООН и МККК.
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CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, которые сдавались в плен возле Покровска https://x.com/ukrpravda_news/status/1831991428341260416/video/1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2YZ8pSmYk8rfIAqb8Ee_gZ0tT4UFlj0bDW1DX-QaTCVAsfDALCPs5_BP8_aem_8BsAw1wnR94BbY1g23cesQ https://x.com/ukrpravd.../status/1831991428341260416/video/1
воїни 12-та бригади спеціального призначення «Азов» сьогодні вночі стрімкою атакою вибили рашистів з північної і центральної частини н.п. Нью-Йорк та деблокували українських бійців, що потрапили в оточення на "Фенольному заводі".
З повідомлення на ТГ-каналі "Азову":
"З метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-а БрСП "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.
На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні."
русня должна умер...ть
У США есть возможность дать достаточное количество оружия для ВСУ а не для зели... чтобы
****...ать по пидо....рашке
То что 73 % хотели пожрать шашлыков и поржать .... и выбрали блазня .... то одна вина.