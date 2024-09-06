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Новости Война
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МИД (6803) военные преступления (1376)

Расстрел украинских военнопленных: МИД призвал все государства осудить военные преступления РФ

рф,окупанти,арміярф,рашисти

В МИД Украины отреагировали на факт расстрела украинских военнопленных российскими захватчиками.

Об этом заявил спикер министерства Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы шокированы ужасными кадрами, полученными телеканалом CNN, на которых видно, как россияне хладнокровно убивают украинских солдат, сдающихся в плен. Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества", - говорится в сообщении.

МИД призвал все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных.

"Необходимо консолидировать все усилия для выполнения положений Формулы мира Президента Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц", - подытожил спикер МИД.

Ранее в сети было опубликовано видео расстрела украинского военнопленного российскими оккупантами.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец в связи с очередным военным преступлением РФ обратился в ООН и МККК.

Смотрите: Оккупанты расстреляли пленного украинского воина. ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Зaсудили, a дaлі що? Продовжуйте клaсти aсфльт і бруківку, зaмість будувaти рaкети.
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06.09.2024 14:41
+10
Можна ще виразити дуже глибоку стурбованість. Вже Монголія он поклала "з прибором" на таку міжнародну організацію, як МКС (міжнародний кримінальний суд) І що? Всі "втерлися", і ніяких наслідків. Все прогнило *****, і вимагає демонтажу. Весь суспільний світовий порядок, який старанно ліпили після Другої світової, вже згнив і не працює, а нового ніхто не пропонує.
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06.09.2024 14:42
+9
цими засудженнями і стурбованостями кацапи собі дерев'яні туалети обклеюють
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06.09.2024 14:40
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цими засудженнями і стурбованостями кацапи собі дерев'яні туалети обклеюють
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06.09.2024 14:40 Ответить
Зaсудили, a дaлі що? Продовжуйте клaсти aсфльт і бруківку, зaмість будувaти рaкети.
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06.09.2024 14:41 Ответить
Та Ви що! Там ж цілі формули зеленського!
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06.09.2024 14:44 Ответить
Видео CNN
CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, которые сдавались в плен возле Покровска https://x.com/ukrpravda_news/status/1831991428341260416/video/1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2YZ8pSmYk8rfIAqb8Ee_gZ0tT4UFlj0bDW1DX-QaTCVAsfDALCPs5_BP8_aem_8BsAw1wnR94BbY1g23cesQ https://x.com/ukrpravd.../status/1831991428341260416/video/1
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06.09.2024 14:42 Ответить
Можна ще виразити дуже глибоку стурбованість. Вже Монголія он поклала "з прибором" на таку міжнародну організацію, як МКС (міжнародний кримінальний суд) І що? Всі "втерлися", і ніяких наслідків. Все прогнило *****, і вимагає демонтажу. Весь суспільний світовий порядок, який старанно ліпили після Другої світової, вже згнив і не працює, а нового ніхто не пропонує.
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06.09.2024 14:42 Ответить
Томагавки та зняття обмежень на удари по гнійнику людства - буде правильною реакцією світового товариства
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06.09.2024 14:42 Ответить
Тот кто чувствует запах победы, ведёт себя достойно - всегда. А вот лузер который ничего не может противопоставить и понимает что проигрывает сопернику начинает вести себя как опущенная мразь, по беспределу.
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06.09.2024 14:48 Ответить
Учуяв запах поражения рашистов ЗСУ будут добивать бьющуюся в истерике мразь до полного разгрома этой нечисти
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06.09.2024 14:53 Ответить
Той, хто розуміє, як це - попасти в оточення ворога і не мати надії на деблокування зі сторони своїх, той завжди прийде на допомогу:
воїни 12-та бригади спеціального призначення «Азов» сьогодні вночі стрімкою атакою вибили рашистів з північної і центральної частини н.п. Нью-Йорк та деблокували українських бійців, що потрапили в оточення на "Фенольному заводі".

З повідомлення на ТГ-каналі "Азову":
"З метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-а БрСП "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.
На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні."
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06.09.2024 15:04 Ответить
Розстріл військовополонених ,щодені обстріли українських міст і сіл ,кожен день ворог вбиває десятки мирних громадян, руйнує житлові будинки ,школи ,дитячі садки ,лікарні йде ціленаправлений геноцид українського народу і всі мовчать включаючи "найвеличнішого", чому не знищуєтся інфраструктура ворога в лднр ? чи знову там ""наши люди"
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06.09.2024 15:06 Ответить
ХТО ТАМ В ООН??? ГУТЕРИШ??? ПАДЛО ПУТІНСЬКЕ... ВИЛИЗЕ..КАВКНЕ І ЗНОВУ В НОРУ ВОДКУ ПІТЬ
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06.09.2024 15:06 Ответить
росси обнимается с оккупантами, папа полудурок обедает с трнаствеститами, байден выжил из ума, ..... всем похер ....

русня должна умер...ть
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06.09.2024 15:12 Ответить
А Байден тут яким боком ? В цій трагедії винний ***** і Зе зі своїм розмінуванням .
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06.09.2024 16:05 Ответить
байден маразматик не дает добро на удары по рашке, не мямли а не США...

У США есть возможность дать достаточное количество оружия для ВСУ а не для зели... чтобы
****...ать по пидо....рашке
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06.09.2024 19:37 Ответить
Байден у нас президент ? Ага , то він убив ракетну програму , все закатав в асфальт ? Не переводь стрілки , не виправдовуй зелених .
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06.09.2024 19:58 Ответить
США союзники или тряпка ?
То что 73 % хотели пожрать шашлыков и поржать .... и выбрали блазня .... то одна вина.
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06.09.2024 21:42 Ответить
Ви радянська людина , вам всі винні .
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06.09.2024 21:44 Ответить
🤣
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06.09.2024 16:05 Ответить
Ти чого ? А ось це-- ""Необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень Формули миру Президента Зеленського... " ? Та формула йому і дєрмаку поперек горла стане , прийде час на все .
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06.09.2024 16:09 Ответить
 
 