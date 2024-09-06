Розстріл українських військовополонених: МЗС закликало всі держави засудити воєнні злочини РФ
У МЗС України відреагували на факт розстрілу українських військовополонених російськими загарбниками.
Про це заявив речник міністерства Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.
"Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства", - йдеться в повідомленні.
МЗС закликало всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених.
"Необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб", - підсумував речник МЗС.
Раніше у мережі було опубліковано відео розстрілу українського військовополоненого російськими окупантами.
Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець у зв'язку із черговим воєнним злочином РФ звернувся до ООН та МКЧХ.
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CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, которые сдавались в плен возле Покровска https://x.com/ukrpravda_news/status/1831991428341260416/video/1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2YZ8pSmYk8rfIAqb8Ee_gZ0tT4UFlj0bDW1DX-QaTCVAsfDALCPs5_BP8_aem_8BsAw1wnR94BbY1g23cesQ https://x.com/ukrpravd.../status/1831991428341260416/video/1
воїни 12-та бригади спеціального призначення «Азов» сьогодні вночі стрімкою атакою вибили рашистів з північної і центральної частини н.п. Нью-Йорк та деблокували українських бійців, що потрапили в оточення на "Фенольному заводі".
З повідомлення на ТГ-каналі "Азову":
"З метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-а БрСП "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.
На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні."
русня должна умер...ть
У США есть возможность дать достаточное количество оружия для ВСУ а не для зели... чтобы
****...ать по пидо....рашке
То что 73 % хотели пожрать шашлыков и поржать .... и выбрали блазня .... то одна вина.