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МЗС (4022) воєнні злочини (1801)

Розстріл українських військовополонених: МЗС закликало всі держави засудити воєнні злочини РФ

рф,окупанти,арміярф,рашисти

У МЗС України відреагували на факт розстрілу українських військовополонених російськими загарбниками.

Про це заявив речник міністерства Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Ми шоковані жахливими кадрами, отриманими телеканалом CNN, на яких видно, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів, що здаються в полон. Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства", - йдеться в повідомленні.

МЗС закликало всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених.

"Необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень Формули миру Президента Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб", - підсумував речник МЗС.

Раніше у мережі було опубліковано відео розстрілу українського військовополоненого російськими окупантами.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець у зв'язку із черговим воєнним злочином РФ звернувся до ООН та МКЧХ.

Читайте: Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією, - МЗС України

Автор: 
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Топ коментарі
+11
Зaсудили, a дaлі що? Продовжуйте клaсти aсфльт і бруківку, зaмість будувaти рaкети.
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06.09.2024 14:41
+10
Можна ще виразити дуже глибоку стурбованість. Вже Монголія он поклала "з прибором" на таку міжнародну організацію, як МКС (міжнародний кримінальний суд) І що? Всі "втерлися", і ніяких наслідків. Все прогнило *****, і вимагає демонтажу. Весь суспільний світовий порядок, який старанно ліпили після Другої світової, вже згнив і не працює, а нового ніхто не пропонує.
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06.09.2024 14:42
+9
цими засудженнями і стурбованостями кацапи собі дерев'яні туалети обклеюють
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06.09.2024 14:40
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цими засудженнями і стурбованостями кацапи собі дерев'яні туалети обклеюють
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06.09.2024 14:40 Відповісти
Зaсудили, a дaлі що? Продовжуйте клaсти aсфльт і бруківку, зaмість будувaти рaкети.
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06.09.2024 14:41 Відповісти
Та Ви що! Там ж цілі формули зеленського!
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06.09.2024 14:44 Відповісти
Видео CNN
CNN обнародовало видео убийства россиянами солдат ВСУ, которые сдавались в плен возле Покровска https://x.com/ukrpravda_news/status/1831991428341260416/video/1?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2YZ8pSmYk8rfIAqb8Ee_gZ0tT4UFlj0bDW1DX-QaTCVAsfDALCPs5_BP8_aem_8BsAw1wnR94BbY1g23cesQ https://x.com/ukrpravd.../status/1831991428341260416/video/1
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06.09.2024 14:42 Відповісти
Можна ще виразити дуже глибоку стурбованість. Вже Монголія он поклала "з прибором" на таку міжнародну організацію, як МКС (міжнародний кримінальний суд) І що? Всі "втерлися", і ніяких наслідків. Все прогнило *****, і вимагає демонтажу. Весь суспільний світовий порядок, який старанно ліпили після Другої світової, вже згнив і не працює, а нового ніхто не пропонує.
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06.09.2024 14:42 Відповісти
Томагавки та зняття обмежень на удари по гнійнику людства - буде правильною реакцією світового товариства
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06.09.2024 14:42 Відповісти
Тот кто чувствует запах победы, ведёт себя достойно - всегда. А вот лузер который ничего не может противопоставить и понимает что проигрывает сопернику начинает вести себя как опущенная мразь, по беспределу.
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06.09.2024 14:48 Відповісти
Учуяв запах поражения рашистов ЗСУ будут добивать бьющуюся в истерике мразь до полного разгрома этой нечисти
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06.09.2024 14:53 Відповісти
Той, хто розуміє, як це - попасти в оточення ворога і не мати надії на деблокування зі сторони своїх, той завжди прийде на допомогу:
воїни 12-та бригади спеціального призначення «Азов» сьогодні вночі стрімкою атакою вибили рашистів з північної і центральної частини н.п. Нью-Йорк та деблокували українських бійців, що потрапили в оточення на "Фенольному заводі".

З повідомлення на ТГ-каналі "Азову":
"З метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-а БрСП "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.
На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, «Азову» вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні."
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06.09.2024 15:04 Відповісти
Розстріл військовополонених ,щодені обстріли українських міст і сіл ,кожен день ворог вбиває десятки мирних громадян, руйнує житлові будинки ,школи ,дитячі садки ,лікарні йде ціленаправлений геноцид українського народу і всі мовчать включаючи "найвеличнішого", чому не знищуєтся інфраструктура ворога в лднр ? чи знову там ""наши люди"
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06.09.2024 15:06 Відповісти
ХТО ТАМ В ООН??? ГУТЕРИШ??? ПАДЛО ПУТІНСЬКЕ... ВИЛИЗЕ..КАВКНЕ І ЗНОВУ В НОРУ ВОДКУ ПІТЬ
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06.09.2024 15:06 Відповісти
росси обнимается с оккупантами, папа полудурок обедает с трнаствеститами, байден выжил из ума, ..... всем похер ....

русня должна умер...ть
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06.09.2024 15:12 Відповісти
А Байден тут яким боком ? В цій трагедії винний ***** і Зе зі своїм розмінуванням .
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06.09.2024 16:05 Відповісти
байден маразматик не дает добро на удары по рашке, не мямли а не США...

У США есть возможность дать достаточное количество оружия для ВСУ а не для зели... чтобы
****...ать по пидо....рашке
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06.09.2024 19:37 Відповісти
Байден у нас президент ? Ага , то він убив ракетну програму , все закатав в асфальт ? Не переводь стрілки , не виправдовуй зелених .
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06.09.2024 19:58 Відповісти
США союзники или тряпка ?
То что 73 % хотели пожрать шашлыков и поржать .... и выбрали блазня .... то одна вина.
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06.09.2024 21:42 Відповісти
Ви радянська людина , вам всі винні .
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06.09.2024 21:44 Відповісти
🤣
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06.09.2024 16:05 Відповісти
Ти чого ? А ось це-- ""Необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень Формули миру Президента Зеленського... " ? Та формула йому і дєрмаку поперек горла стане , прийде час на все .
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06.09.2024 16:09 Відповісти
 
 