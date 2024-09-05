Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією, - МЗС України
Україна занепокоєна повідомленнями про те, що Міжнародний валютний фонд планує відновити співпрацю з РФ і направити місію до Москви.
Про це заявили в українському Міністерстві закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН. Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом", - ідеться в коментарі МЗС України.
У відомстві також наголосили, що для головної фінансової установи ООН "було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу".
Будь ласка, зачекайте...
произношение stakeholder - https://ru.forvo.com/languages/en/ английский [en]
Фонетическая транскрипция: ˈsteɪkhəʊldər
Ви взагалі розумієте, що таке звук h у німецькій і англійській мовах?
Самі ж навели транскрипцію. Ви там, у своєму ж слові, що написали, бачите звук [x]??
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80#:~:text=%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0%A0%2C%20%2D%D0%B0%2C%20%D1%87 .
А на українській це слово вживають так як чують.
https://ru.forvo.com/word/stakeholder/#en
СТЕЙКХОЛДЕР, -а, ч. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Будь-яка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 особа https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 група https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 осіб , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що є об'єктом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або суб'єктом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C діяльності https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F організації https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 через https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD її https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F продукцію , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83 політику https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9 виробничі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 процеси .
2-й Мировой. А деньги не пахнут.