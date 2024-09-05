Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией, - МИД Украины

Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с РФ и направить миссию в Москву.

Об этом заявили в украинском Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными целям и принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", - говорится в комментарии МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что для главного финансового учреждения ООН "было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа".

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