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МВФ (3281) МИД (6803) россия (92990)

Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией, - МИД Украины

мвф

Украина обеспокоена сообщениями о том, что Международный валютный фонд планирует возобновить сотрудничество с РФ и направить миссию в Москву.

Об этом заявили в украинском Министерстве иностранных дел, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем МВФ не возобновлять никакого сотрудничества с Россией и оставаться преданными целям и принципам Устава ООН. Обращаемся ко всем ключевым стейкхолдерам, странам-членам и менеджменту МВФ с призывом еще больше изолировать государство-агрессора и не возобновлять диалог, пока РФ убивает гражданских, детей, разрушает не только Украину, но и международные правила и принципы в целом", - говорится в комментарии МИД Украины.

В ведомстве также отметили, что для главного финансового учреждения ООН "было бы абсурдом легитимизировать российский режим, который фактически разрушил сами основы Устава ООН, начав крупнейшую захватническую войну в Европе со времен Второй мировой и совершая ужасные зверства против украинского народа".

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Топ комментарии
+10
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05.09.2024 20:59
+10
Оон сама по собі нікчемна організація. Агрессор, член совбеза оон розпочав війну у центрі европи і шо? Велика стурбованість та агресор головує в оон!!! Ви шо там ********* всі?
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05.09.2024 21:29
+8
Треба, треба андрофагів підтримувати фінансово: т.з. пмр смокче, окуповані Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас смокче, Ічкерія смокче, режим башар аль-асада у Сирії, "вагнерівців" в Африці підтримувати треба? Треба! А знали б ви, у яку "копійочку" пуйлу обходяться фіци/трампи/орбани/вучичі/"незалежні" західні ЗМІ. І, взагалі, на московії війна; а війни, як усім відомо, дуууже коштовне "задоволення". Он тільки одним "заробітчанам" в Україні вдвічи чи втричи з/п підняли. Давай МВФ, розкошелюйся!
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05.09.2024 21:03
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Це-новий анекдот?! Не смішний...
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05.09.2024 20:48 Ответить
Чого це анектод? Порошенко ще півроку тому про це говорив. Він по твоєму гуморист, учень Петросяна?
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05.09.2024 20:52 Ответить
Геннадій Геннадійовичу, не треба хамити незнайомим людям, Особисто мені це не подобається.
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05.09.2024 21:06 Ответить
Просто всім цікаво як там все насправді з економікою в мордорі
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05.09.2024 20:52 Ответить
Якшо коротко, то -- хєрово. Насєлєніє почуває себе не набагато краще, як у нас
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05.09.2024 21:18 Ответить
різниця тільки у тому, що кацапня нас кругом обстрілює, а ми тільки до Уралу дістаємо.
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05.09.2024 21:19 Ответить
Якщо гугл є, то навіщо у нас питати?
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05.09.2024 21:47 Ответить
Ви довіряєте кацапській статистиці?????
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06.09.2024 06:22 Ответить
А Ви взагалі довіряєте якійсь статистиці? Я зовсім не довіряю і кацапській, і українській, і будь-якій іншій. Ще в СРСР навчився читати між рядками, і став розуміти, як люди випинають свої досягнення і приховують недоліки. Доводиться стежити за новинами в іноземній пресі читати доповіді рейтингових агенств, та спілкуватися (переважно по телефону) з іноземцями, зокрема й російськими. На мою думку, якщо коротко з економікою, там майже нормально, населення почуває себе набагато краще ніж у нас.
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09.09.2024 11:34 Ответить
Це не дивно,але статистика дає хоч приблизне уявлення про те як живе країна
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09.09.2024 16:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SnEY-NQjPNQ
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13.09.2024 19:17 Ответить
Це не є пропагандою. Дуже об'єктивно просто і зрозуміло, акуратно інформацію по поличках розклав.
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13.09.2024 20:31 Ответить
Стейкголдер. Міністерству закордонних справ не завадило б вивчити правопис перед тим, як вживати "модні словечки" а-ля Зеленський.
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05.09.2024 20:51 Ответить
Какие претензии?
произношение stakeholder - https://ru.forvo.com/languages/en/ английский [en]

Фонетическая транскрипция: ˈsteɪkhəʊldər
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05.09.2024 22:24 Ответить
>> Фонетическая транскрипция: ˈsteɪkhəʊldər

Ви взагалі розумієте, що таке звук h у німецькій і англійській мовах?

Самі ж навели транскрипцію. Ви там, у своєму ж слові, що написали, бачите звук [x]??
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05.09.2024 23:06 Ответить
Я нічого не бачу, а привів Вам правопис із Словника UA

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80#:~:text=%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%94%D0%95%D0%A0%2C%20%2D%D0%B0%2C%20%D1%87 .
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06.09.2024 01:20 Ответить
Послухайте як вимовляють це слово носії англійської мови.
А на українській це слово вживають так як чують.

https://ru.forvo.com/word/stakeholder/#en
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06.09.2024 08:59 Ответить
Стейкхо́лдер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. stakeholder), также заинтересованная сторона, причастная сторона, участник работ, роль в проекте - лицо или организация, имеющая права, долю, требования или интересы относительно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 системы или её свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям (https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO ISO /https://ru.wikipedia.org/wiki/IEC IEC /https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE IEEE 15288:2015https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80#cite_note-s1-1 [1] , ISO/IEC 29148:2011https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80#cite_note-s2-2 [2] :6).
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05.09.2024 22:25 Ответить
Українською:
СТЕЙКХОЛДЕР, -а, ч. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Будь-яка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 особа https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 група https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 осіб , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що є об'єктом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або суб'єктом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C діяльності https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F організації https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 через https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD її https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F продукцію , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83 політику https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%B1%D0%BE або https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9 виробничі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 процеси .
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05.09.2024 22:29 Ответить
****...ну санкції.працюють..що ж ви хотіли.
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05.09.2024 20:59 Ответить
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05.09.2024 20:59 Ответить
Треба, треба андрофагів підтримувати фінансово: т.з. пмр смокче, окуповані Абхазія, Південна Осетія, Крим, Донбас смокче, Ічкерія смокче, режим башар аль-асада у Сирії, "вагнерівців" в Африці підтримувати треба? Треба! А знали б ви, у яку "копійочку" пуйлу обходяться фіци/трампи/орбани/вучичі/"незалежні" західні ЗМІ. І, взагалі, на московії війна; а війни, як усім відомо, дуууже коштовне "задоволення". Он тільки одним "заробітчанам" в Україні вдвічи чи втричи з/п підняли. Давай МВФ, розкошелюйся!
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05.09.2024 21:03 Ответить
Бабки не пахнут. Западные партнёры готовы протянуть руку помощи великой узкой, ради процентиков
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05.09.2024 21:14 Ответить
Оон сама по собі нікчемна організація. Агрессор, член совбеза оон розпочав війну у центрі европи і шо? Велика стурбованість та агресор головує в оон!!! Ви шо там ********* всі?
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05.09.2024 21:29 Ответить
Кого е..ёт чужое горе. Даже с Гитлером не сотрудничали во времена
2-й Мировой. А деньги не пахнут.
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05.09.2024 21:54 Ответить
А что можно было ожидать от ООН? Я вот в интернете нашел самое точную расшифровку названия ООН - Организация Озабоченных Негодяев.
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05.09.2024 22:47 Ответить
 
 