Зареєстровано вже понад 136 тис. воєнних злочинів РФ, цифра є неповною, - Костін

Правоохоронці зареєстрували понад 136 тисяч воєнних злочинів російських загарбників.

Про це під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні ми зареєстрували понад 136 тис. воєнних злочинів, вчинених проти українців. Розуміємо, що ця цифра не є повною, адже ми ще не контролюємо частину тимчасово окупованих територій", - зазначив він.

Також, за словами Костіна, встановлено 660 підозрюваних.

"Це не тільки ідентифікувати того, хто ймовірно вчинив злочин. Це також про зібрання певних доказів, які вказують на те, що певна людина вчинила злочин. 126 російських воєнних злочинців вже засуджено українськими судами. Ми не тільки переслідуємо виконавців злочинів, рядових, також працюємо над встановленням командної відповідальності", - наголосив генпрокурор.

Понад 100 офіцерів ЗС РФ притягають до відповідальності в різних кримінальних провадженнях, навіть російські генерали.

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