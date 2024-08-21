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Костін про ратифікацію Римського статуту: Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень у МКС

Генпрокурор Костін про ратифікацію Україною Римського статуту

Українські прокурори співпрацюють з МКС на щоденній основі. Тепер після ратифікації Римського статуту Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень, які визначають його діяльність.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав ратифікацію Статуту Верховною Радою "історичним моментом" та нагадав, що Україна вже понад 10 років визнає юрисдикцію МКС.

"Для Росії нехтування законом та мораллю — це усвідомлена політика. Україна ж захищає себе і вживає всіх заходів для дотримання норм та принципів міжнародного права. Сьогодні ми вкотре довели прихильність цінностям вільного світу", - наголосив Костін.

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Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Автор: 

Римський статут (42) Міжнародний кримінальний суд (324) Костін (266)


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це треба було робити на зараз а після війни бо любий затриманий в Європі чинний або колишній військовослюжбовець може бути затриманий за вигаданими звинуваченями в геноциді....
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21.08.2024 14:57 Відповісти
зелена ****, а чому ж сша та ізраїль, які постійно воюють, досі (!!) це не ратифікували?! тварь ти ****** зелена, чи не тому, що це відкриває широкі можливості для кримінального переслідування наших солдат?!!
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21.08.2024 14:59 Відповісти
Ни США, ни Израиль не собираются вступать в Евросоюз.
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21.08.2024 16:08 Відповісти
вам може нагадати справу нашого нацгвардійця, якого в італії засудили до 23-х років ув'язнення?! просто за нікчемним звинуваченням кацапів!! вам може нагадати, яких зусиль (й коштів!!) вартувало, аби витягти його звідти?! ви взагалі розумієте, що до тисяч (без перебільшення!!) наших вояків можно висунути подібні звинувачення?! ви дасте їм гроші на адвокатів? чи зелений ******** продасть віллу в італії й оплатить їхній захист? чи може дєрьмак з татаровим своїм баблом поділяться?!
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21.08.2024 19:33 Відповісти
зелені зрадники заблокували допомогу штатів

Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .

Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.

Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.

Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело:
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21.08.2024 15:05 Відповісти
Идиоты.
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21.08.2024 16:05 Відповісти
 
 