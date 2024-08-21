Костін про ратифікацію Римського статуту: Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень у МКС

Українські прокурори співпрацюють з МКС на щоденній основі. Тепер після ратифікації Римського статуту Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень, які визначають його діяльність.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав ратифікацію Статуту Верховною Радою "історичним моментом" та нагадав, що Україна вже понад 10 років визнає юрисдикцію МКС.

"Для Росії нехтування законом та мораллю — це усвідомлена політика. Україна ж захищає себе і вживає всіх заходів для дотримання норм та принципів міжнародного права. Сьогодні ми вкотре довели прихильність цінностям вільного світу", - наголосив Костін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС, - Кулеба

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.