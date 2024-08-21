Костін про ратифікацію Римського статуту: Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень у МКС
Українські прокурори співпрацюють з МКС на щоденній основі. Тепер після ратифікації Римського статуту Україна матиме свій голос під час ухвалення рішень, які визначають його діяльність.
Про це заявив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
Він назвав ратифікацію Статуту Верховною Радою "історичним моментом" та нагадав, що Україна вже понад 10 років визнає юрисдикцію МКС.
"Для Росії нехтування законом та мораллю — це усвідомлена політика. Україна ж захищає себе і вживає всіх заходів для дотримання норм та принципів міжнародного права. Сьогодні ми вкотре довели прихильність цінностям вільного світу", - наголосив Костін.
Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .
Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.
Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.
Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело: