РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4767 посетителей онлайн
Новости
835 6

Костин о ратификации Римского статута: у Украины будет свой голос при принятии решений в МУС

Генпрокурор Костін про ратифікацію Україною Римського статуту

Украинские прокуроры сотрудничают с МУС на ежедневной основе. Теперь после ратификации Римского статута Украина будет иметь свой голос при принятии решений, которые определяют его деятельность.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал ратификацию Устава Верховной Радой "историческим моментом" и напомнил, что Украина уже более 10 лет признает юрисдикцию МУС.

"Для России пренебрежение законом и моралью - это осознанная политика. Украина же защищает себя и принимает все меры для соблюдения норм и принципов международного права. Сегодня мы в очередной раз доказали приверженность ценностям свободного мира", - подчеркнул Костин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С ратификацией Римского статута Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС, - Кулеба

Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Автор: 

Римский статут (47) Международный уголовный суд (230) Костин (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це треба було робити на зараз а після війни бо любий затриманий в Європі чинний або колишній військовослюжбовець може бути затриманий за вигаданими звинуваченями в геноциді....
показать весь комментарий
21.08.2024 14:57 Ответить
зелена ****, а чому ж сша та ізраїль, які постійно воюють, досі (!!) це не ратифікували?! тварь ти ****** зелена, чи не тому, що це відкриває широкі можливості для кримінального переслідування наших солдат?!!
показать весь комментарий
21.08.2024 14:59 Ответить
Ни США, ни Израиль не собираются вступать в Евросоюз.
показать весь комментарий
21.08.2024 16:08 Ответить
вам може нагадати справу нашого нацгвардійця, якого в італії засудили до 23-х років ув'язнення?! просто за нікчемним звинуваченням кацапів!! вам може нагадати, яких зусиль (й коштів!!) вартувало, аби витягти його звідти?! ви взагалі розумієте, що до тисяч (без перебільшення!!) наших вояків можно висунути подібні звинувачення?! ви дасте їм гроші на адвокатів? чи зелений ******** продасть віллу в італії й оплатить їхній захист? чи може дєрьмак з татаровим своїм баблом поділяться?!
показать весь комментарий
21.08.2024 19:33 Ответить
зелені зрадники заблокували допомогу штатів

Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .

Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.

Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.

Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело:
показать весь комментарий
21.08.2024 15:05 Ответить
Идиоты.
показать весь комментарий
21.08.2024 16:05 Ответить
 
 