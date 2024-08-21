Костин о ратификации Римского статута: у Украины будет свой голос при принятии решений в МУС

Украинские прокуроры сотрудничают с МУС на ежедневной основе. Теперь после ратификации Римского статута Украина будет иметь свой голос при принятии решений, которые определяют его деятельность.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

Он назвал ратификацию Устава Верховной Радой "историческим моментом" и напомнил, что Украина уже более 10 лет признает юрисдикцию МУС.

"Для России пренебрежение законом и моралью - это осознанная политика. Украина же защищает себя и принимает все меры для соблюдения норм и принципов международного права. Сегодня мы в очередной раз доказали приверженность ценностям свободного мира", - подчеркнул Костин.

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Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.