Костин о ратификации Римского статута: у Украины будет свой голос при принятии решений в МУС
Украинские прокуроры сотрудничают с МУС на ежедневной основе. Теперь после ратификации Римского статута Украина будет иметь свой голос при принятии решений, которые определяют его деятельность.
Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.
Он назвал ратификацию Устава Верховной Радой "историческим моментом" и напомнил, что Украина уже более 10 лет признает юрисдикцию МУС.
"Для России пренебрежение законом и моралью - это осознанная политика. Украина же защищает себя и принимает все меры для соблюдения норм и принципов международного права. Сегодня мы в очередной раз доказали приверженность ценностям свободного мира", - подчеркнул Костин.
Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
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Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .
Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.
Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.
Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело: