Зарегистрировано уже более 136 тыс. военных преступлений РФ, цифра неполная, - Костин

Правоохранители зарегистрировали более 136 тысяч военных преступлений российских захватчиков.

Об этом во время панельной дискуссии в рамках форума "Україна 2024. Незалежність" заявил генпрокурор Андрей Костин, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня мы зарегистрировали более 136 тыс. военных преступлений, совершенных против украинцев. Понимаем, что эта цифра не является полной, поскольку мы еще не контролируем часть временно оккупированных территорий", - отметил он.

Также, по словам Костина, установлено 660 подозреваемых.

"Это не только об идентификации тех, кто вероятно совершил преступление. Это также о собрании определенных доказательств, указывающих на то, что определенный человек совершил преступление. 126 российских военных преступников уже осуждены украинскими судами. Мы не только преследуем исполнителей преступлений, рядовых, а также работаем над установлением командной ответственности", - подчеркнул генпрокурор.

Более 100 офицеров ВС РФ привлекают к ответственности в различных уголовных производствах, даже российские генералы.

Также читайте: Костин о расчленении оккупантами украинского военнопленного: "Россия последовательно повторяет преступления нацистов"