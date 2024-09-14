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Новости Война
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обстрел (25761) инфраструктура (247) военные преступления (1376) Офис Генпрокурора (2384)

Прокуратура установила 51 российского военного, причастного к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины

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Украинские прокуроры и следователи установили 51 представителя государства-агрессора, причастного к неизбирательным обстрелам гражданской инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины, об этом в эфире телемарафона сообщил Генеральный прокурор Андрей Костин.

"На сегодня за неизбирательные обстрелы и бомбардировки уже сообщено о подозрении 51 российскому военнослужащему. В отношении 21 человека расследование завершено и обвинительные акты направлены в суд. 10 военных преступлений осуждены", - говорится в сообщении.

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По словам Генпрокурора, обстрелы объектов гражданской инфраструктуры стали самым массовым преступлением, которое армия РФ совершает в Украине. Среди атакованных объектов - жилые дома, медицинские и образовательные учреждения, объекты энергетики.

"Атаки на гражданскую инфраструктуру - самое распространенное военное преступление. С начала полномасштабного вторжения в Украине разрушено или повреждено более 184 000 гражданских объектов. Среди них более 3400 учебных заведений. Более 800 медицинских учреждений. Кроме того, Россия осуществила более 1000 обстрелов более чем двухсот объектов энергетики во всех областях Украины", - отмечают в ОГП.

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Офис Генерального прокурора усиливает сотрудничество с Международным уголовным судом по расследованию этих атак и установления причастных. В целом МУС уже выдал 4 ордера на арест представителей российского командования за массированные атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.
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А ця чмоня?
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14.09.2024 14:54 Ответить
А чому знак питання? Чмоня якось м'яко, ФСБ консерва ця Жулька
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14.09.2024 15:49 Ответить
важку роботу провели!!!
51 військовий хробак причетний до обстрілів...!!!
Преміі звання..назороди...
А уся москальська армія приїхала до єрмака на свинячий шашлик????
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14.09.2024 15:04 Ответить
зара віртуально осудять...
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14.09.2024 15:07 Ответить
Треба брати на озброєння досів Ізраїля та, як не прикро, ФСБ параші. І вбивати злочинців навіть в їх сортирах
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14.09.2024 15:51 Ответить
шось доки не квапляться ні гур ні сбу
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15.09.2024 05:58 Ответить
А не проще всіх 140 млн росіян одразу засудити та й все. нах ці безглузді перформанси
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14.09.2024 15:52 Ответить
Фсьо! Кизда теперка 51 причетному!
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14.09.2024 17:02 Ответить
 
 