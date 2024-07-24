Судитимуть російського окупанта, який розстріляв автівку з цивільними та дітьми у Бучі. ФОТОрепортаж

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільних осіб під час окупації Бучі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Обвинувачений — 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Окупант розстріляв автівку з родиною

Зазначається, що у березні 2022 року під час окупації міста він розстріляв два цивільні автомобілі, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій. Зокрема, під час пересування у складі військової колони обвинувачений відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної гармати бойової машини десанту (БМД-2) по транспортним засобам, в яких перебували семеро цивільних осіб, зокрема двоє малолітніх дітей.

Внаслідок розстрілу загинуло четверо цивільних осіб — мати, двоє дітей 5 та 10 років, які перебували у першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другій автівці позаду. Ще троє осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеню. Батьку розстріляної родини через отримані тяжкі поранення ампутували ліву гомілку.

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В Офісі генпрокурора зауважили, що під час воєнного злочину цивільні авто були припарковані на узбіччі, не рухалися в напрямку військової колони та не становили жодної загрози.





Обвинуваченому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Нацполіції України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 12700 цивільних осіб, серед них 562 дитини. Розслідування цих та інших злочинних епізодів триває.

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