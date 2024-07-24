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Судитимуть російського окупанта, який розстріляв автівку з цивільними та дітьми у Бучі. ФОТОрепортаж

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця, причетного до розстрілу цивільних осіб під час окупації Бучі Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Обвинувачений — 24-річний заступник командира бойової машини, навідник-оператор 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Окупант розстріляв автівку з родиною

Зазначається, що у березні 2022 року під час окупації міста він розстріляв два цивільні автомобілі, які намагалися евакуюватися із зони бойових дій. Зокрема, під час пересування у складі військової колони обвинувачений відкрив вогонь з 30-міліметрової автоматичної гармати бойової машини десанту (БМД-2) по транспортним засобам, в яких перебували семеро цивільних осіб, зокрема двоє малолітніх дітей.

Суд над російським військовим за розстріл цивільної автівки у Бучі

Суд над російським військовим за розстріл цивільної автівки у Бучі

Внаслідок розстрілу загинуло четверо цивільних осіб — мати, двоє дітей 5 та 10 років, які перебували у першій машині, а також їхній сусід, який їхав у другій автівці позаду. Ще троє осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеню. Батьку розстріляної родини через отримані тяжкі поранення ампутували ліву гомілку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру ще 7 військовослужбовцям ЗС РФ, які під час окупації розстрілювали цивільних у Бучі, - Офіс Генпрокурора. ВIДЕО

В Офісі генпрокурора зауважили, що під час воєнного злочину цивільні авто були припарковані на узбіччі, не рухалися в напрямку військової колони та не становили жодної загрози.

Суд над російським військовим за розстріл цивільної автівки у Бучі
Суд над російським військовим за розстріл цивільної автівки у Бучі

Обвинуваченому інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Нацполіції України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 12700 цивільних осіб, серед них 562 дитини. Розслідування цих та інших злочинних епізодів триває.

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Автор: 

Буча (541) воєнні злочини (1860) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+9
Так у нас більшість судять заочно, щоб штат прокурорів і слідчих держати, а так щоб видимість була, що при роботі. Два роки слідча група з 10 хряків працювала і денно і ношно і на відпочинку у Іспанії.
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24.07.2024 13:58
+8
Так він у полоні чи х**зна де і йому до с*аки ці звинувачення ?
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24.07.2024 13:50
+8
Интересная тавтология - офис прекурора, офис зезедента...
Это переименование чтобы обойти законы о Люстрации и завести во власть пачку рыгов ?
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24.07.2024 14:00
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"Чернігівської дивізії"...
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24.07.2024 13:45 Відповісти
Заочно?
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24.07.2024 13:47 Відповісти
Так у нас більшість судять заочно, щоб штат прокурорів і слідчих держати, а так щоб видимість була, що при роботі. Два роки слідча група з 10 хряків працювала і денно і ношно і на відпочинку у Іспанії.
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24.07.2024 13:58 Відповісти
Так він у полоні чи х**зна де і йому до с*аки ці звинувачення ?
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24.07.2024 13:50 Відповісти
Закопалиб живцем, а потім можно і судити
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24.07.2024 13:58 Відповісти
Интересная тавтология - офис прекурора, офис зезедента...
Это переименование чтобы обойти законы о Люстрации и завести во власть пачку рыгов ?
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24.07.2024 14:00 Відповісти
Мне больше нравится традиционное название -КОНТОРА, это всем понятно, к примеру колгоспная контора, а то офис вроде как другое и лучше, но то тоже самое.
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24.07.2024 14:34 Відповісти
Он хоть знает?
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24.07.2024 14:23 Відповісти
а де зараз знаходиться обвинувачуваний? це мені одному здається що це повна #уйня і видимість бурної діяльності?
і що це за "Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора"?
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24.07.2024 14:36 Відповісти
Якщо заочно будуть судити, то краще б влада не витрачала гроші на такі дурниці, від яких злочинцями ні холодно, ні жарко.
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24.07.2024 15:01 Відповісти
Це зовсім не дурниці, завдяки таким справам Україна отримує і буде отримувати десятки мильярдів з арештованих активів РФ.І коли закінчиться війна, зміниться влада в РФ,повернуть всі наші територіі, то це все ще не буде приводом для зняття арешту чи відміни санкцій - доки не сядуть всі, на кого відкриті крімінальні справи.
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24.07.2024 16:29 Відповісти
 
 