Военнослужащего ВС РФ будут судить за пытки гражданского на Киевщине, - прокуратура

Будут судить наводчика одного из подразделений российской армии, который в марте 2022 года выстрелил в ногу гражданскому мужчине в оккупированном селе Богдановка Броварского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры



"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Какое преступление совершил оккупант?

По данным следствия, в составе своего подразделения он проходил военную службу в должности наводчика. В марте 2022 года российский военный, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, произвел выстрел из автоматического огнестрельного оружия в ногу гражданского местного жителя, чем вызвал сквозное его ранение.

После этого оккупант, приставив нож к горлу раненого, который лежал на земле, допрашивал его о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

В дальнейшем вместе с другими оккупантами они привезли потерпевшего в помещение местной школы, где удерживали и допрашивали в течение пяти дней.

Мужчина не участвовал в вооруженном конфликте и не представлял никакой угрозы. У него отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к нему насилия.

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Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялось ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.