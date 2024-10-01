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Военнослужащего ВС РФ будут судить за пытки гражданского на Киевщине, - прокуратура

Окупант катував цивільного в Броварському районі

Будут судить наводчика одного из подразделений российской армии, который в марте 2022 года выстрелил в ногу гражданскому мужчине в оккупированном селе Богдановка Броварского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской областной прокуратуры

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Какое преступление совершил оккупант?

По данным следствия, в составе своего подразделения он проходил военную службу в должности наводчика. В марте 2022 года российский военный, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, произвел выстрел из автоматического огнестрельного оружия в ногу гражданского местного жителя, чем вызвал сквозное его ранение.

После этого оккупант, приставив нож к горлу раненого, который лежал на земле, допрашивал его о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

В дальнейшем вместе с другими оккупантами они привезли потерпевшего в помещение местной школы, где удерживали и допрашивали в течение пяти дней.

Мужчина не участвовал в вооруженном конфликте и не представлял никакой угрозы. У него отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к нему насилия.

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Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялось ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Автор: 

армия РФ (19400) пытки (840) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+13
Заочно судитимуть рашиста, який вже в землі гниє. Демонстрація того, що українські судді важливі, вони працюють! Їх на фронт ніззя )
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01.10.2024 22:37
+7
Воров у власти не судьба судить. ТЦКашников тоже. Но кого-то надо. Можено еще серверокорейцев судить за поставки оружия.
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01.10.2024 22:15
+6
Припиніть х*йнею страждати, імпотенти срані, і подивіться на Ізраїль. Ізраїль нікого не "засуджує" а відправляє до Кобзона швидко і чітко. А ви - недієздатні нездари!
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02.10.2024 01:03
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Якийсь азіат судячи з фото. Мабуть вже загинув на війні.
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01.10.2024 22:13 Ответить
Воров у власти не судьба судить. ТЦКашников тоже. Но кого-то надо. Можено еще серверокорейцев судить за поставки оружия.
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01.10.2024 22:15 Ответить
Чому ні слова, що цей виродк впійманий і на лаві підсудних, чи заочно судитимуть?
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01.10.2024 22:25 Ответить
Заочно судитимуть рашиста, який вже в землі гниє. Демонстрація того, що українські судді важливі, вони працюють! Їх на фронт ніззя )
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01.10.2024 22:37 Ответить
Звісно що заочно.
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01.10.2024 23:18 Ответить
Я тнеж про це здогадуюсь, та й тільки! Декілька разів перечитав і ні злова про "заочно" не знайшов! Такі об'яви завжди уникають написати повну інфу! З якою ціллю це роблять? Щоб люди сподівались, що підар таки буде покараний?
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02.10.2024 11:26 Ответить
Налякали їжака голою сракою. З такими успіхами на полі бою і Сибігою, котрий втихаря намагається домовитися гдє-та пасрєдінє, скоро цей «русскій» прийде в Київ і посадить на пляшку прокурорів, які збираються його судити.
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01.10.2024 22:40 Ответить
Не думаю що приїде. Бурятів, а судячи з фото це представник цієї нації, з першої хвилі наступу майже всіх вбили. Кого ні, ті втекли назад в РФ і заріклись більше не воювати в Україні.
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01.10.2024 22:49 Ответить
Он в рашке или уже в земле? Нечем заняться во время войны?
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01.10.2024 22:48 Ответить
Думаю, що вже помер. Буряти тоді у 2022 злякалися великих втрат і заявили на рівні РФ, що вони більше не будуть воювати.
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01.10.2024 22:55 Ответить
Припиніть х*йнею страждати, імпотенти срані, і подивіться на Ізраїль. Ізраїль нікого не "засуджує" а відправляє до Кобзона швидко і чітко. А ви - недієздатні нездари!
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02.10.2024 01:03 Ответить
Заочно, а як інакше. Українська судова система тільки на це й спроможна. Навіть корупціонерів наші судді з захмарними зарплатами заочно судять. Спочатку дадуть утекти, а потім судять....
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02.10.2024 06:50 Ответить
а навіщо морду обличчя розмивати?
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02.10.2024 08:15 Ответить
 
 