РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8551 посетитель онлайн
Новости
3 629 17

По меньшей мере, 177 украинских военных погибли в российском плену, - Минобороны

Скільки військовополонених загинули у російському полоні

С момента полномасштабного вторжения Кремля в страну, согласно новым данным Министерства обороны Украины, по меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом сообщила представитель Координационного штаба по вопросам военнопленных при Министерстве обороны Виктория Цимбалюк.

"Чем больше времени (украинские военнопленные) проводят в российских тюрьмах, тем ближе они к смерти", - подчеркнула Цимбалюк.

По ее словам, реальное количество погибших, вероятно, намного выше, поскольку отсутствие международного контроля не позволяет точно подсчитать потери. Цимбалюк отметила, что многие тела не возвращаются, а Россия не всегда подтверждает нахождение пленных на своей территории.

"Это число, которое мы имеем. Но, конечно, не все тела возвращаются, и многие даже не подтверждены Россией как находящиеся в плену", - сказала она.

Также представитель штаба уточнила, что на сегодня в результате обменов между Москвой и Киевом было освобождено около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан. Однако тысячи украинцев продолжают находиться в российских тюрьмах.

Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, который был обнародован в начале октября, отмечается, что украинские военнопленные и гражданские систематически подвергаются пыткам на всех этапах пребывания в российском плену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США отреагировал на информацию о массированной казни украинских военнопленных

Автор: 

военнопленные (1180) Минобороны (9546) плен (2683)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
За то у нас в тюрмах сидят сепары, с сытыми рожами, и на камеру не стесняясь рассказывают как надо поделить Украину.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:43 Ответить
+10
Не загинули,а вбиті окупантами.Це воєнний злочин.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:59 Ответить
+7
Кацапам в нашому полоні живеться краще ніж в ісконій кацапії.
Треба діяти симетрично, бо свинособак в полоні харчуються краще наших воїнів на нулі.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За то у нас в тюрмах сидят сепары, с сытыми рожами, и на камеру не стесняясь рассказывают как надо поделить Украину.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:43 Ответить
Чого тіла не показали?
показать весь комментарий
04.10.2024 14:02 Ответить
наші ж їх не стала забирати
показать весь комментарий
04.10.2024 17:24 Ответить
брешеш хрюзге швайн
показать весь комментарий
04.10.2024 14:52 Ответить
Не загинули,а вбиті окупантами.Це воєнний злочин.
показать весь комментарий
04.10.2024 11:59 Ответить
загинули, бо вбиті..не займайся словоблуддям...
показать весь комментарий
04.10.2024 12:00 Ответить
Не давай мені не потрібних порад.Страна совєтов...
показать весь комментарий
04.10.2024 12:06 Ответить
Кацапам в нашому полоні живеться краще ніж в ісконій кацапії.
Треба діяти симетрично, бо свинособак в полоні харчуються краще наших воїнів на нулі.
показать весь комментарий
04.10.2024 15:08 Ответить
Це мо імені мюсліка-квартирного брокера. Це повна брехня. Оленівка - спалено живцем, і це по стату рашстів - більше 60 наших військовополонених. Думаю шо вбито набагато більше. І влада це не заперечує.
показать весь комментарий
04.10.2024 16:21 Ответить
Якось так виходить, що українці поважають права людини тільки коли це права окупантів-головорізів
показать весь комментарий
04.10.2024 17:02 Ответить
ЩОНАЙМЕНШЕ??? Шо це за гадання??? Ви навіть не знаєте скільки у вас в полоні загинуло ??? Плювати вам на тих хлопців -приклад азавці
показать весь комментарий
04.10.2024 19:07 Ответить
Отберите 177 российских военных преступников, находящихся в плену и "умрите их по болезням". Баланс надо соблюдать.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:21 Ответить
До російських полонених мають доступ представники Червоного хреста. Записують всі їх найменші скарги.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:04 Ответить
А кацапи в українських таборах живуть краще ніж українські пенсіонери на 2500 в місяць
показать весь комментарий
05.10.2024 02:10 Ответить
 
 