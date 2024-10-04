По меньшей мере, 177 украинских военных погибли в российском плену, - Минобороны
С момента полномасштабного вторжения Кремля в страну, согласно новым данным Министерства обороны Украины, по меньшей мере 177 украинцев погибли в российском плену.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом сообщила представитель Координационного штаба по вопросам военнопленных при Министерстве обороны Виктория Цимбалюк.
"Чем больше времени (украинские военнопленные) проводят в российских тюрьмах, тем ближе они к смерти", - подчеркнула Цимбалюк.
По ее словам, реальное количество погибших, вероятно, намного выше, поскольку отсутствие международного контроля не позволяет точно подсчитать потери. Цимбалюк отметила, что многие тела не возвращаются, а Россия не всегда подтверждает нахождение пленных на своей территории.
"Это число, которое мы имеем. Но, конечно, не все тела возвращаются, и многие даже не подтверждены Россией как находящиеся в плену", - сказала она.
Также представитель штаба уточнила, что на сегодня в результате обменов между Москвой и Киевом было освобождено около 3600 украинских военнопленных и депортированных граждан. Однако тысячи украинцев продолжают находиться в российских тюрьмах.
Напомним, в отчете Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, который был обнародован в начале октября, отмечается, что украинские военнопленные и гражданские систематически подвергаются пыткам на всех этапах пребывания в российском плену.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Треба діяти симетрично, бо свинособак в полоні харчуються краще наших воїнів на нулі.