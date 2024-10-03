Госдеп США отреагировал на информацию о массированной казни украинских военнопленных

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США считают уместным расследование Украиной этого военного преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы видели эти сообщения (о расстреле россиянами украинских пленных ,- ред.). Я не имею независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование", - сказал Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения "Россия совершает ужасные действия".

Напомним, 1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении: правоохранители начали расследование