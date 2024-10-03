РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости
10 233 33

Госдеп США отреагировал на информацию о массированной казни украинских военнопленных

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США считают уместным расследование Украиной этого военного преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Мы видели эти сообщения (о расстреле россиянами украинских пленных ,- ред.). Я не имею независимой информации в подтверждение этого, но считаю уместным, что Украина проводит расследование", - сказал Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что с самого начала полномасштабного вторжения "Россия совершает ужасные действия".

Напомним, 1 октября 2024 года в Telegram-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По данным медиа, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении: правоохранители начали расследование

Автор: 

военнопленные (1180) Госдепартамент США (1876) Миллер Мэтью (338) расстрел (512)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Потужно відреагував. Добре, що сльозу не пустив.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:25 Ответить
+9
спасибо кучме за передачу ядерного оружия ********* сша суки посредники
показать весь комментарий
03.10.2024 07:59 Ответить
+7
Нічого з цього не очікую. Та і чому б це. Не їхні громадяни, не їхні союзники..
показать весь комментарий
03.10.2024 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чого до пропорційній відповіді не закликали, як Байде Ізраїль?
США ФСЕЕЕЕЕЕ, як і ЕС з НАТО.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:15 Ответить
Почему США помогают Израилю сбивать ракеты. А Украине нет. https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc

Як то так.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:50 Ответить
пропойційна відповідь, у данному разі, це і ви страте 16 військових?
показать весь комментарий
03.10.2024 08:56 Ответить
На Паращі нема військових. Від слова "зовсім". Е орда яка складена з покідькив, гвалтивників, грабіжників тощо.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:15 Ответить
Потужно відреагував. Добре, що сльозу не пустив.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:25 Ответить
Ти диви, вже і стурбованості мало.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:24 Ответить
Пішли *****, лицеміри...
показать весь комментарий
03.10.2024 07:39 Ответить
Невже азабоченсть ?!

Держдеп, Байден, слуги народа і валодя зілємскій наче від одної матері сказочні мудозвони.

Цікаво, а що по цьому поводу скаже "мудрий нарід"
показать весь комментарий
03.10.2024 07:47 Ответить
Ще ні. Свідків з ЧХ не допитали.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:04 Ответить
А за компашку і гросю із мигити, так папріколу на паржать.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:08 Ответить
Нічого з цього не очікую. Та і чому б це. Не їхні громадяни, не їхні союзники..
показать весь комментарий
03.10.2024 07:54 Ответить
Амеры трындят , тока если случай является очевидным. А шо с того видео можно увидеть, даже кто кого - не поймешь. Так что, их позиция в этом вопросе - правильная, сначала произвести дознание на все 100% ясности, затем обнародовать решение присяжных заседателей о виновности кацапов, тобто, "вынести вердикт".

.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:33 Ответить
По такому случаю, пана Яра - в студию. Он не мент, он если чьо юридически подскажет ШО ДЕЛАТЬ. Правда, по второму диплому он ни туды-ни сюды, бо дупля не отбивает, шо к историческим фактам , как и в ментовских делах, нужно относиться критически, опираясь на несколько параллельных источников.

показать весь комментарий
03.10.2024 08:44 Ответить
Зате амери були впевнені, що фашистку дугіну взірвали українці. Штати не хочуть визнавати росію країною-терористом, тому подібні випадки намагаються не помічати, ба більше - ще й з"акрити" Україні рота.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:41 Ответить
"не хочуть визнавати росію країною-терористом"

потому что они продолжают сотрудничество. Например, США и рф, без лишнего шума, продолжают запускают совместные экипажи на МКС, так сказать для освоения "мирного космоса"...
показать весь комментарий
03.10.2024 11:15 Ответить
Так тому й не хочуть, бо продовжують співпрацю.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:07 Ответить
спасибо кучме за передачу ядерного оружия ********* сша суки посредники
показать весь комментарий
03.10.2024 07:59 Ответить
Для всех - посредственные эпитеты, для себя - тре самые наиотборнейшие, бо **** не захоче - кобель не вскоче.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:26 Ответить
Єдиний адекватний комент! СУПЕР!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:28 Ответить
Ще подякуйте совкодрочерам, які увесь час між Україною і совком вибирали совок... у тому числі і кучму.
показать весь комментарий
03.10.2024 08:36 Ответить
Нє, ну між Кучмою і Симоненком, довелось вибирати Кучму.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:06 Ответить
А між Кравчуком і Чорноволом кого довелось?
показать весь комментарий
03.10.2024 12:20 Ответить
Звичайно Чорновола.
показать весь комментарий
03.10.2024 13:36 Ответить
більшість українців, виберіть на чергових виборах чергову ницість та бидло, вам же подобається так жити?
показать весь комментарий
03.10.2024 08:31 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 08:39 Ответить
що дозволяєте??
дякуємо!!
показать весь комментарий
03.10.2024 09:24 Ответить
Що ви всі розумієте? Щас як жахнуть щось таке пекиельне!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 10:08 Ответить
Держдеп імпотентів
показать весь комментарий
03.10.2024 10:40 Ответить
Це коли держдепу було 18 він реагував,а тепер може тільки подивитись
показать весь комментарий
03.10.2024 11:39 Ответить
 
 