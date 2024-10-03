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Держдеп США відреагував на інформацію про масовану страту українських військовополонених

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що  США вважають доречним розслідування Україною цього воєнного злочину,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених – ред.). Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", - сказав Міллер.

Речник Держдепу додав, що від самого початку повномасштабного вторгнення "Росія вчиняє жахливі дії".

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли 16 українських солдатів, які здавалися в полон на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (947) Держдепартамент США (1640) Міллер Метью (157) розстріл (269)


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Топ коментарі
+18
Потужно відреагував. Добре, що сльозу не пустив.
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03.10.2024 07:25
+9
спасибо кучме за передачу ядерного оружия ********* сша суки посредники
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03.10.2024 07:59
+7
Нічого з цього не очікую. Та і чому б це. Не їхні громадяни, не їхні союзники..
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03.10.2024 07:54
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А чого до пропорційній відповіді не закликали, як Байде Ізраїль?
США ФСЕЕЕЕЕЕ, як і ЕС з НАТО.
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03.10.2024 07:15 Відповісти
Почему США помогают Израилю сбивать ракеты. А Украине нет. https://www.youtube.com/watch?v=BHbd0hyx2cc

Як то так.
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03.10.2024 07:50 Відповісти
пропойційна відповідь, у данному разі, це і ви страте 16 військових?
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03.10.2024 08:56 Відповісти
На Паращі нема військових. Від слова "зовсім". Е орда яка складена з покідькив, гвалтивників, грабіжників тощо.
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03.10.2024 10:15 Відповісти
Потужно відреагував. Добре, що сльозу не пустив.
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03.10.2024 07:25 Відповісти
Ти диви, вже і стурбованості мало.
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03.10.2024 08:24 Відповісти
Пішли *****, лицеміри...
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03.10.2024 07:39 Відповісти
Невже азабоченсть ?!

Держдеп, Байден, слуги народа і валодя зілємскій наче від одної матері сказочні мудозвони.

Цікаво, а що по цьому поводу скаже "мудрий нарід"
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03.10.2024 07:47 Відповісти
Ще ні. Свідків з ЧХ не допитали.
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03.10.2024 11:04 Відповісти
А за компашку і гросю із мигити, так папріколу на паржать.
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03.10.2024 13:08 Відповісти
Нічого з цього не очікую. Та і чому б це. Не їхні громадяни, не їхні союзники..
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03.10.2024 07:54 Відповісти
Амеры трындят , тока если случай является очевидным. А шо с того видео можно увидеть, даже кто кого - не поймешь. Так что, их позиция в этом вопросе - правильная, сначала произвести дознание на все 100% ясности, затем обнародовать решение присяжных заседателей о виновности кацапов, тобто, "вынести вердикт".

.
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03.10.2024 08:33 Відповісти
По такому случаю, пана Яра - в студию. Он не мент, он если чьо юридически подскажет ШО ДЕЛАТЬ. Правда, по второму диплому он ни туды-ни сюды, бо дупля не отбивает, шо к историческим фактам , как и в ментовских делах, нужно относиться критически, опираясь на несколько параллельных источников.

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03.10.2024 08:44 Відповісти
Зате амери були впевнені, що фашистку дугіну взірвали українці. Штати не хочуть визнавати росію країною-терористом, тому подібні випадки намагаються не помічати, ба більше - ще й з"акрити" Україні рота.
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03.10.2024 10:41 Відповісти
"не хочуть визнавати росію країною-терористом"

потому что они продолжают сотрудничество. Например, США и рф, без лишнего шума, продолжают запускают совместные экипажи на МКС, так сказать для освоения "мирного космоса"...
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03.10.2024 11:15 Відповісти
Так тому й не хочуть, бо продовжують співпрацю.
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03.10.2024 12:07 Відповісти
спасибо кучме за передачу ядерного оружия ********* сша суки посредники
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03.10.2024 07:59 Відповісти
Для всех - посредственные эпитеты, для себя - тре самые наиотборнейшие, бо **** не захоче - кобель не вскоче.
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03.10.2024 08:26 Відповісти
Єдиний адекватний комент! СУПЕР!
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03.10.2024 08:28 Відповісти
Ще подякуйте совкодрочерам, які увесь час між Україною і совком вибирали совок... у тому числі і кучму.
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03.10.2024 08:36 Відповісти
Нє, ну між Кучмою і Симоненком, довелось вибирати Кучму.
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03.10.2024 11:06 Відповісти
А між Кравчуком і Чорноволом кого довелось?
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03.10.2024 12:20 Відповісти
Звичайно Чорновола.
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03.10.2024 13:36 Відповісти
більшість українців, виберіть на чергових виборах чергову ницість та бидло, вам же подобається так жити?
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03.10.2024 08:31 Відповісти
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03.10.2024 08:39 Відповісти
що дозволяєте??
дякуємо!!
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03.10.2024 09:24 Відповісти
Що ви всі розумієте? Щас як жахнуть щось таке пекиельне!!!
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03.10.2024 10:08 Відповісти
Держдеп імпотентів
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03.10.2024 10:40 Відповісти
Це коли держдепу було 18 він реагував,а тепер може тільки подивитись
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03.10.2024 11:39 Відповісти
 
 