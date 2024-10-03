Держдеп США відреагував на інформацію про масовану страту українських військовополонених

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США вважають доречним розслідування Україною цього воєнного злочину,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Ми бачили ці повідомлення (про розстріл росіянами українських полонених – ред.). Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", - сказав Міллер.

Речник Держдепу додав, що від самого початку повномасштабного вторгнення "Росія вчиняє жахливі дії".

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року у Telegram-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр Покровського району.

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