Щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні, - Міноборони

З моменту повномасштабного вторгнення Кремля в країну, згідно з новими даними Міністерства оборони України, щонайменше 177 українців загинули в російському полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це повідомила представниця Координаційного штабу з питань військовополонених при Міністерстві оборони Вікторія Цимбалюк.

"Чим більше часу (українські військовополонені) проводять у російських в'язницях, тим ближче вони до смерті", - наголосила Цимбалюк.

За її словами, реальна кількість загиблих, ймовірно, є набагато вищою, оскільки відсутність міжнародного контролю не дозволяє точно підрахувати втрати. Цимбалюк зазначила, що багато тіл не повертаються, а Росія не завжди підтверджує знаходження полонених на своїй території.

"Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повертаються, і багато хто навіть не підтверджений Росією як ті, що перебувають у полоні", - сказала вона.

Також представник штабу уточнила, що на сьогодні внаслідок обмінів між Москвою та Києвом було визволено близько 3600 українських військовополонених та депортованих громадян. Проте тисячі українців продовжують перебувати у російських в'язницях.

Нагадаємо, у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН, який був оприлюднений на початку жовтня, зазначається, що українські військовополонені та цивільні систематично піддаються катуванням на всіх етапах перебування у російському полоні.

