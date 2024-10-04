УКР
Щонайменше 177 українських військових загинули в російському полоні, - Міноборони

Скільки військовополонених загинули у російському полоні

З моменту повномасштабного вторгнення Кремля в країну, згідно з новими даними Міністерства оборони України, щонайменше 177 українців загинули в російському полоні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це повідомила представниця Координаційного штабу з питань військовополонених при Міністерстві оборони Вікторія Цимбалюк.

"Чим більше часу (українські військовополонені) проводять у російських в'язницях, тим ближче вони до смерті", - наголосила Цимбалюк.

За її словами, реальна кількість загиблих, ймовірно, є набагато вищою, оскільки відсутність міжнародного контролю не дозволяє точно підрахувати втрати. Цимбалюк зазначила, що багато тіл не повертаються, а Росія не завжди підтверджує знаходження полонених на своїй території.

"Це число, яке ми маємо. Але, звичайно, не всі тіла повертаються, і багато хто навіть не підтверджений Росією як ті, що перебувають у полоні", - сказала вона.

Також представник штабу уточнила, що на сьогодні внаслідок обмінів між Москвою та Києвом було визволено близько 3600 українських військовополонених та депортованих громадян. Проте тисячі українців продовжують перебувати у російських в'язницях.

Нагадаємо, у звіті Управління Верховного комісара з прав людини ООН, який був оприлюднений на початку жовтня, зазначається, що українські військовополонені та цивільні систематично піддаються катуванням на всіх етапах перебування у російському полоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдеп США відреагував на інформацію про масовану страту українських військовополонених

військовополонені (1047) Міноборони (7633) полон (1635)
+13
За то у нас в тюрмах сидят сепары, с сытыми рожами, и на камеру не стесняясь рассказывают как надо поделить Украину.
04.10.2024 11:43 Відповісти
+10
Не загинули,а вбиті окупантами.Це воєнний злочин.
04.10.2024 11:59 Відповісти
+7
Кацапам в нашому полоні живеться краще ніж в ісконій кацапії.
Треба діяти симетрично, бо свинособак в полоні харчуються краще наших воїнів на нулі.
04.10.2024 15:08 Відповісти
Чого тіла не показали?
04.10.2024 14:02 Відповісти
наші ж їх не стала забирати
показати весь коментар
брешеш хрюзге швайн
04.10.2024 14:52 Відповісти
загинули, бо вбиті..не займайся словоблуддям...
показати весь коментар
Не давай мені не потрібних порад.Страна совєтов...
показати весь коментар
Це мо імені мюсліка-квартирного брокера. Це повна брехня. Оленівка - спалено живцем, і це по стату рашстів - більше 60 наших військовополонених. Думаю шо вбито набагато більше. І влада це не заперечує.
04.10.2024 16:21 Відповісти
Якось так виходить, що українці поважають права людини тільки коли це права окупантів-головорізів
04.10.2024 17:02 Відповісти
ЩОНАЙМЕНШЕ??? Шо це за гадання??? Ви навіть не знаєте скільки у вас в полоні загинуло ??? Плювати вам на тих хлопців -приклад азавці
04.10.2024 19:07 Відповісти
Отберите 177 российских военных преступников, находящихся в плену и "умрите их по болезням". Баланс надо соблюдать.
04.10.2024 19:21 Відповісти
До російських полонених мають доступ представники Червоного хреста. Записують всі їх найменші скарги.
05.10.2024 08:04 Відповісти
А кацапи в українських таборах живуть краще ніж українські пенсіонери на 2500 в місяць
05.10.2024 02:10 Відповісти
 
 