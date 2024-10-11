В Евросоюзе отреагировали на гибель в российском плену журналистки Рощиной: требуем независимого расследования
В Европейском Собзе заявили, что "шокированы известиями" о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий, сообщает Цензор.НЕТ.
"ЕС шокирован известиями о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которую своевольно и незаконно удерживала Россия. Наши мысли с ее семьей, друзьями и коллегами", - говорится в заявлении.
В ЕС напомнили, что Виктория Рощина освещала захватническую войну России против Украины.
"Она была лауреатом премии "За мужество в журналистике" за свою работу и была полна решимости донести до мира правду о жестокой захватнической войне России и ее незаконной оккупации Украины. Ее судьба - это трагическое напоминание о тысячах людей, задержанных на оккупированных территориях Украины и в России, как и репрессий, которые применяет российская власть, в том числе в России", - заявили в ЕС.
В заявлении также напомнили известные на данный момент обстоятельства гибели журналистки - во время перевозки из тюрьмы в Таганроге в Москву. В ЕС отметили, что Россия несла полную ответственность за судьбу журналистки после того, как ее задержали на оккупированных территориях.
Там также добавили, что Рощина стала тринадцатым журналистом из тех, которые погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
В опубликованном заявлении говорится, что Евросоюз "требует проведения тщательного и независимого расследования", которое как можно скорее прояснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной.
"ЕС глубоко обеспокоен продолжающейся практикой преследования, запугивания и применения силы Россией против журналистов и других медийщиков, работающих в зоне боевых действий... За нарушение прав человека и злоупотребления против журналистов не должно быть безнаказанности. ЕС подчеркивает решительную настроенность привлечь к ответственности всех исполнителей и сообщников в военных преступлениях, совершенных в связи с захватнической войной России против Украины", - сказано в заявлении.
Напомним, 10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Исчезновение журналистки Виктории Рощиной
В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.
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Шо маємо розслідувати - чи правильно страчують невинних людей на окупованих територіях?
А мастурбованість?
Тоді хоч були сміливі люди, що спеціально попадали у концтабори і проводили там розслідування, а потім виносили всю інформацію про тодішні злочини. А тепер можуть тільки ''занепокоюватись''.
довбо
Вимагатєлі стурбовані від занепокоєння.