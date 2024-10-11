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В Евросоюзе отреагировали на гибель в российском плену журналистки Рощиной: требуем независимого расследования

У ЄС відреагували на загибель у російському полоні журналістки Рощиної

В Европейском Собзе заявили, что "шокированы известиями" о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Европейской службы внешних действий, сообщает Цензор.НЕТ.

"ЕС шокирован известиями о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которую своевольно и незаконно удерживала Россия. Наши мысли с ее семьей, друзьями и коллегами", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что Виктория Рощина освещала захватническую войну России против Украины.

"Она была лауреатом премии "За мужество в журналистике" за свою работу и была полна решимости донести до мира правду о жестокой захватнической войне России и ее незаконной оккупации Украины. Ее судьба - это трагическое напоминание о тысячах людей, задержанных на оккупированных территориях Украины и в России, как и репрессий, которые применяет российская власть, в том числе в России", - заявили в ЕС.

В заявлении также напомнили известные на данный момент обстоятельства гибели журналистки - во время перевозки из тюрьмы в Таганроге в Москву. В ЕС отметили, что Россия несла полную ответственность за судьбу журналистки после того, как ее задержали на оккупированных территориях.

Там также добавили, что Рощина стала тринадцатым журналистом из тех, которые погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также: РФ впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину

В опубликованном заявлении говорится, что Евросоюз "требует проведения тщательного и независимого расследования", которое как можно скорее прояснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной.

"ЕС глубоко обеспокоен продолжающейся практикой преследования, запугивания и применения силы Россией против журналистов и других медийщиков, работающих в зоне боевых действий... За нарушение прав человека и злоупотребления против журналистов не должно быть безнаказанности. ЕС подчеркивает решительную настроенность привлечь к ответственности всех исполнителей и сообщников в военных преступлениях, совершенных в связи с захватнической войной России против Украины", - сказано в заявлении.

Напомним, 10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Читайте также: Смерть украинской журналистки Рощиной в плену РФ: Прокуратура открыла производство о военном преступлении и умышленном убийстве

Автор: 

плен (2626) смерть (9244) Евросоюз (17245) Рощина Виктория (31)


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Топ комментарии
+12
Якого "незалежного" розслідування? Людину просто схопили на вулиці і вбили. Вбив уряд росії.
Шо маємо розслідувати - чи правильно страчують невинних людей на окупованих територіях?
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11.10.2024 18:59
+11
Спочатку ***** на виїзді з рашки арештуйте, тоді буде можливість щось розслідувати.
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11.10.2024 18:46
+9
цинічна мєрзость!
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11.10.2024 18:48
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Спочатку ***** на виїзді з рашки арештуйте, тоді буде можливість щось розслідувати.
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11.10.2024 18:46 Ответить
цинічна мєрзость!
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11.10.2024 18:48 Ответить
Вони вже стільки шоковані,що вже давно повинні зійти з глузду!!!
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11.10.2024 18:50 Ответить
Ще справедливого суду забажайте!
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11.10.2024 18:52 Ответить
Якого "незалежного" розслідування? Людину просто схопили на вулиці і вбили. Вбив уряд росії.
Шо маємо розслідувати - чи правильно страчують невинних людей на окупованих територіях?
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11.10.2024 18:59 Ответить
Евросоюз-Гав-Гав!Абыр-р-валг! Обеспокоенность!Москвашвея!Москвашвея!Озабоченность!Призываем стороны к дээскалации.Байден-еще парочку! Сдержанность!Красные линии!Самит!
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11.10.2024 19:02 Ответить
Від кого вони це ,,вимагають"??!!! Ліцеміри боягузливі!!! Від України??!
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11.10.2024 19:03 Ответить
Підозру висловили?
А мастурбованість?
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11.10.2024 19:06 Ответить
Це ж вона і є. Після того як неможливо вже відбутися дуже сильною занепокоєнністю, наступає слідуюча фаза вимагання незалежного розслідування.
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11.10.2024 19:10 Ответить
Реакция афигеть какая сурьезная. Очередная озабоченность и призывы. И в то самое время просят убийцу на переговоры или хотя бы позвонить
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11.10.2024 19:09 Ответить
а що тут розслідувати? хіба це поверне дівчину? пізно всрались! Коли жива була треба було тиснути!
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11.10.2024 19:15 Ответить
Ще б вимагали чесного розслідування в гітлерівців з приводу їх кроків щодо вирішення єврейського питання у другу світову.

Тоді хоч були сміливі люди, що спеціально попадали у концтабори і проводили там розслідування, а потім виносили всю інформацію про тодішні злочини. А тепер можуть тільки ''занепокоюватись''.
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11.10.2024 19:16 Ответить
Фашиська росія це злочина імперія зла ,це тюрма народів гулаг ,ці варвари з цивілізованим світом нічого спільного немають ,будь проклята до сьомого коліна це злочине терористичне утворення під назвою рф.
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11.10.2024 19:16 Ответить
А від кого вони вимагають? Від *****?
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11.10.2024 19:25 Ответить
От ти, да-да ТИ той хто зараз читає цей коментар. От був би ти Євросоюзом, ти б що зробив в цій ситуації?
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11.10.2024 19:29 Ответить
Можна пофантазувати...... я б ще у 1992 році такі санкції на рф наклав, будучи ЄС, щоб вони про агресію та війну ще років 150 згадували з страхом. А після нападу на Грузію тим більше не кажучи вже за окупацію Криму.
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11.10.2024 19:57 Ответить
Буду краток:-довбо
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11.10.2024 19:31 Ответить
А вбивством сотень українських полонених вони не шоковані? Після того жоден лідер світу не мав би подати руку вбивці, але більшості "лідорів" насрати на людські життя, гуманність та законність.
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11.10.2024 20:00 Ответить
Голосніше верещіть, імпотенти недолуги.
Вимагатєлі стурбовані від занепокоєння.
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11.10.2024 20:54 Ответить
 
 