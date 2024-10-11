РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12190 посетителей онлайн
Новости
2 977 6

Смерть украинской журналистки Рощиной в плену РФ: Прокуратура открыла производство о военном преступлении и умышленном убийстве

Правоохоронці почали розслідування після смерті української журналістки Вікторії Рощиної у полоні РФ

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Дело будут расследовать как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией.

В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Читайте: В российском плену умерла украинская журналистка Рощина (обновлено)

Отмечается, что досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

О смерти журналистки стало известно 10 октября - об этом сообщил ее отец.

Впоследствии информацию о смерти Рощиной подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Смотрите: Россияне расстреляли трех безоружных украинских военнопленных на Донетчине, - "Азов". ВИДЕО (дополнено)

Автор: 

плен (2627) смерть (9247) военные преступления (1446) Офис Генпрокурора (2489) Рощина Виктория (31)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якась жіночка поїхала на окуповану територію? Хто вона? Що вона там робила? Вона ж розуміла що довго там не пробуде
показать весь комментарий
11.10.2024 11:31 Ответить
Ти ідіот?! Бійці теж йдуть на передову, розуміючи можливі наслідки, але йдуть. Кожен робить свою справу до якої покликаний, але тобі цього не зрозуміти, диванний вояка. Подивився на кілька твоїх дописів - типовий провокатор.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:49 Ответить
Царство Небесне Патріотці і Людині! Чергове підтвердження фашистської суті кацапні.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:34 Ответить
Наслідок діяльності зеленого морального деграданта ще попереду, як і оцінка його вчинків
показать весь комментарий
11.10.2024 11:34 Ответить
у Золкіна таких воєнніх злочинців на 100 вироків. Може їх у відповідь трішки скоротити
показать весь комментарий
11.10.2024 11:55 Ответить
Вся росія - як той храм Спаса на крові. Людської.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:38 Ответить
 
 