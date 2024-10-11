Смерть украинской журналистки Рощиной в плену РФ: Прокуратура открыла производство о военном преступлении и умышленном убийстве

Правоохранители возбудили уголовное производство по факту смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Дело будут расследовать как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась Российской Федерацией.

В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Исчезновение журналистки Виктории Рощиной

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

О смерти журналистки стало известно 10 октября - об этом сообщил ее отец.

Впоследствии информацию о смерти Рощиной подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

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