Россияне расстреляли трех безоружных украинских военнопленных на Донетчине, - "Азов". ВИДЕО (дополнено)
Дрон бойцов "Азова" зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке, что в Донецкой области. Впоследствии бойцы "Азова" и 49-го батальона взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это военное преступление.
Об этом сообщили воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали военные "Азова", россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.
Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, которая казнила украинских военнопленных.
Осторожно! Видео содержит чувствительные кадры 18+
Дополненная информация
Представительница Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец на своей странице в соцсети Facebook рассказала, что об этом военном преступлении россиян стало известно в начале сентября.
"О распространенном сегодня видео с казнью оккупантами трех безоружных украинских бойцов на Торецком направлении. Об этом жестоком военном преступлении украинским правоохранителям стало известно в начале сентября. Момент казни оккупантами наших защитников попал на камеру другого дрона. Позже видео появилось в интернете", - написала Максимец.
Она отметила, что Донецкая областная прокуратура расследует уголовное производство, которое 3 сентября было начато по этому факту.
Российский пленный военный, фигурирующий в видео и попавший в плен, уже допрошен.
"Его показания хоть и не связаны с указанным расстрелом, однако раскрывают детали других зверств оккупантов. Офис Генпрокурора совместно с Нацполией и СБУ продолжает работу по установлению причастных к совершению этих тяжких военных преступлений", - добавила представитель ОГП.
А це надає кацапам впевненість у своїй безкарності.
А після визволення Херсону Зелена банда образилась що міжнародні журналісти все показали як є і розмови Херсонців про здачу міста- і заблокували потоки інформації на широкий загал. Тільки після цензури
На обед пленным россиянам предлагают 600 гр первого блюда, почти 400 - второго (350 гр каши и 40 гр мяса с подливой), 60 гр овощного салата и 300 гр хлеба.
Видео https://t.me/insiderUKR/84363
ми бачимо лиш те, що випадково зняв наш дрон або хтось з орків викинув відео в нет..
страшно уявити кількість таких злочинів.....
Невинные мальчики в трусиках? Но которые с оружием и во вражеской форме. А так да, они невиноватые, он сам пришел©
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Почему войны без прикрытия?
Где миллион дронов Зеленского?
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор." https://censor.net/p383373#_blank
- Это надо мной казаки издевались, - пытается улыбаться моя собеседница. - В первую же ночь отрезали. Ножницами.
На теле у Ирины, что называется, живого места не осталось. Сломаны ребра и нижняя челюсть, на голове раны. - Они меня били за каждое украинское слово, - у женщины появляются слезы на глазах. - Хорошо, что желто-синий флаг, который везли бойцам на передовую, я успела спрятать. Иначе мы бы не беседовали сейчас…
- Это настоящие изверги, - говорит Ирина. - Пытали очень жестоко. Били резиновыми палками с металлическими стержнями, молотками, сверлили кости электрической дрелью. Вставляли ложки под веки, пытаясь вынимать глаза. Теперь один глаз у меня почти не видит. Чтобы отвести угрозу от ребят, я сказала, что являюсь руководителем группы, которая выполняет благотворительную миссию. «Ты, ****, привезла "укропам" жрачку, и это называешь благотворительной миссией?» - кричали казаки, не переставая измываться. К утру у меня просто не было лица - оно распухло и превратилось в кроваво-синее месиво.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства. В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
А ще на кінофестивалі - де кіно "Русскіє на вайнє" крутять...
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Це ми, 300 чоловік не дали підорам прорватися до Барвінково (Вірнопілля - то були наші Фермопіли). Це ми брали Ізюм. Це ми штурмували і тримали Терни.
Це в честь Батальйону названа вулиця в Києві, а іменами небесних побратимів вулиці по усій Україні.
Журналісти, не варто нас так нівелювати, ок?