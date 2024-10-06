РУС
Россияне расстреляли трех безоружных украинских военнопленных на Донетчине, - "Азов". ВИДЕО (дополнено)

Дрон бойцов "Азова" зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке, что в Донецкой области. Впоследствии бойцы "Азова" и 49-го батальона взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это военное преступление.

Об этом сообщили воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали военные "Азова", россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, которая казнила украинских военнопленных.

Осторожно! Видео содержит чувствительные кадры 18+

Дополненная информация

Представительница Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец на своей странице в соцсети Facebook рассказала, что об этом военном преступлении россиян стало известно в начале сентября.

"О распространенном сегодня видео с казнью оккупантами трех безоружных украинских бойцов на Торецком направлении. Об этом жестоком военном преступлении украинским правоохранителям стало известно в начале сентября. Момент казни оккупантами наших защитников попал на камеру другого дрона. Позже видео появилось в интернете", - написала Максимец.

Она отметила, что Донецкая областная прокуратура расследует уголовное производство, которое 3 сентября было начато по этому факту.

Российский пленный военный, фигурирующий в видео и попавший в плен, уже допрошен.

"Его показания хоть и не связаны с указанным расстрелом, однако раскрывают детали других зверств оккупантов. Офис Генпрокурора совместно с Нацполией и СБУ продолжает работу по установлению причастных к совершению этих тяжких военных преступлений", - добавила представитель ОГП.

Смотрите также: Оккупанты расстреляли безоружного пленного воина. ВИДЕО

Автор: 

+40
Чому кожентакий фашистський вчинок росіян не стає негайним розголосом на весь світ нашим МЗС намайданчиках ВСІХ організацій де ми є??????????????
06.10.2024 19:17 Ответить
+40
Потому что гундосый носится с "Планом мира". Ему пох на наших защитников и на Украину в целом. 73 процентным идиотам спасибо за это. И эти смерти наших воинов тоже на их, *****, их персональной совести!!!
06.10.2024 19:31 Ответить
+27
дорогі українці!!!
ми бачимо лиш те, що випадково зняв наш дрон або хтось з орків викинув відео в нет..
страшно уявити кількість таких злочинів.....
06.10.2024 19:28 Ответить
Тому що більшості п...й, потрібні якісь докази для впевненості. Кілька днів тому в Пентагоні приблизно так і прокоментували випадок з розстрілом 16ма українськими полоненими.
А це надає кацапам впевненість у своїй безкарності.
06.10.2024 19:30 Ответить
Знову черговий "совок" - ні шагу назад! Тому що в бою можуть патрони закінчитися. Менше фільмів радянських про війну треба було дивитися
06.10.2024 19:47 Ответить
Ви ще й в Call оf Duty переграли в свій час... Да, скільки ж у нас неадекватних людей... Ну можете захисникам "Азовсталі" те саме сказати. Здаються в полон як раз без зброї, бо одразу отримаєте кулю. А взагалі це цинізм - сидіти десь в інтернеті і розповідати, як треба воювати
06.10.2024 20:04 Ответить
Цинізм - це схвалювати боягузів і г-нюків, бо ти сам, напевне, такий. Я офіцер запасу і якби в часи моєї молодості була необхідність, я без роздумів став би на захист своєї держави, а не займався б ниттям і оправдовуванням боягузів і зрадників, як робиш це ти. Бо я був так вихований. Хоча хитрож-і і тоді купували собі білі білети.
06.10.2024 20:12 Ответить
Гальмо, кацапам здаються тільки в випадку повністю безвихідної ситуації. В 1943 році 94 тисячі німців здалися козломордим під Сталінградом. З них в Німеччину після війни повернулося 6 тисяч. Всіх інших козломорді виморили в концтаборах голодом, холодом і непосильною працею.
06.10.2024 20:19 Ответить
А тебе не надоело ещё тут строить из себя украинца, посредством гугля или транслита, " Роберт", из " Румынии"? Пиши уже на родном кацапском наречии, говнопереводами своими ты никого не обманешь тут. Ну или найди кого нибудь у кого есть хотя бы отдаленное представление об украинском языке
06.10.2024 20:18 Ответить
Если бы ты могло писать на каком либо другом языке кроме своего родного козломордного, то не забивал бы свою москальскую писанину в гугл переводчики и транслита надеясь что все вокруг такие же тупые как и ты.
06.10.2024 20:35 Ответить
А де ти? Завітай на передок та покажи справжню мужність! Коли тебе чекати?
06.10.2024 19:51 Ответить
Я своє відвоював. Не ухилявся від війська, офіцер запасу. Тепер нехай воюють ті, кому положено.
06.10.2024 19:57 Ответить
Скільки тобі рочків,"охфіцер запасу"?
06.10.2024 21:29 Ответить
тому що знаюить що ти румун в 10-му поколінні і ти в безпеці
06.10.2024 20:55 Ответить
Так за десять років війни таких вчинків... Розголошують. Ну що далі?
06.10.2024 19:46 Ответить
Бо з часів визволення Бучі вже омбудсменку за таке погнали з посади.
А після визволення Херсону Зелена банда образилась що міжнародні журналісти все показали як є і розмови Херсонців про здачу міста- і заблокували потоки інформації на широкий загал. Тільки після цензури
07.10.2024 20:17 Ответить
Старого москальського пса також потрібно "абнуліть"
06.10.2024 19:19 Ответить
Спочатку хай багато розповість на камеру, в тому числі і про співвиконавців і взазалі про цю військову частину, а тоді вколоти усипляючу речовину .
06.10.2024 19:46 Ответить
не спеша четвертовать
06.10.2024 20:55 Ответить
Россиянин Илья жалуется на условия в украинском плену. Говорит, "хочется ж ну не просто огурец, а оливье, чего-то такого вкусненького, домашнего"

На обед пленным россиянам предлагают 600 гр первого блюда, почти 400 - второго (350 гр каши и 40 гр мяса с подливой), 60 гр овощного салата и 300 гр хлеба.

Видео https://t.me/insiderUKR/84363
06.10.2024 19:20 Ответить
Взяли в полон і зразу цигарку йому запропонували
06.10.2024 19:20 Ответить
Потому что все рашисты вядят что им все сходит с рук. А нахера вы взяли тварь рашистскую в плен?
06.10.2024 19:20 Ответить
Чому не скликаємо рвду безпеки оон?Чому наша влада мовчить?Чому в набат не бємо?
06.10.2024 19:22 Ответить
Бо наша влада не наша ...
06.10.2024 19:26 Ответить
А тим часом москалі в полоні жаліються, що клімат поганий і олів'є на обід не дають.
06.10.2024 19:23 Ответить
Геноцид окрошкогаварящіх...
06.10.2024 22:12 Ответить
А чого оте ''тєло'' ще з головою?
06.10.2024 19:25 Ответить
Тут люди питають,чого їх полонені в полоні у повному шоколаді,чому зелень мовчить про такі випадки,де ООН і багато чого. Як представник цієї зелені на форумі ,не хочеш відповісти?
06.10.2024 19:32 Ответить
вбий або помри. у тваринному світі нема полонених. це війна на винищення а не на узяття у полон
06.10.2024 19:32 Ответить
Для чого таке взагалі викладати?Шоб русня подивилась і зрозуміла шо за розстріли їм нічого не буде навіть якщо вони попадуть в полон і там дізнаються про їх злочини?
06.10.2024 19:33 Ответить
Надіюсь після інтерв'ю цій істоті розбили ряхало
06.10.2024 19:34 Ответить
Ризикну припустити наступне (можливо помиляюся): "наша"зевлада насправді сама зацікавлена у найшвидшому винищенні тих,хто воює,тому їй вигідні такі випадки. Влада всіляко дискредитує мобілізацію,ухилянтів-втікачів не карає,росполонених тримає як в санаторії,а наші воїни нехай гинуть поскоріше...
06.10.2024 19:36 Ответить
ФСБ цього і добивається, щоб ЗСУ розстрілювали казламордих. А потім на весь світ казатимуть, що "хахли такіє же как і ми".
06.10.2024 19:37 Ответить
Маячня бл. В будівлі або підвалі розстріляв та й пздець, і не обов'язково це знімати.
06.10.2024 19:40 Ответить
Розстрілювати- це вершина підлості і безумства, бо українських полонених розстрілюють одні, а пострадають зовсім інші, можливо, зовсім не винні. Розстрілювати треба тих, вина яких доведена.
06.10.2024 19:49 Ответить
Тут вже не працює доведеність чи недоведеність вини. У андрофагів вже давним-давно наступив принцип колективної відповідальності. орк військовий чи орк цивільний без різниці і це саме по собі є обставина яка не потребує доведення. А діє принцип Таліона. Чим більше рашистів умре тим скоріше закінчаться бойові дії.
06.10.2024 19:56 Ответить
"зовсім не винні"

Невинные мальчики в трусиках? Но которые с оружием и во вражеской форме. А так да, они невиноватые, он сам пришел©
06.10.2024 21:59 Ответить
Я думаю так и делают, и довольно часто, возиться с этим геморроем. Это в первый год масштабного вторжения многие играли в милосердие, а потом, я думаю поумнели.
06.10.2024 21:13 Ответить
Тварюки, а чому присутній монтаж, як 3 військовий опинився на землі?
06.10.2024 20:00 Ответить
А де найкращий диверсант 21ст. тов.будангов,це його коник-таємні вбивства.Нехай покаже на військових рф,причетних до воєнного злочину,тим більше,профіль свого органу-розвідка,зразу закинув,вступивши на посаду.
06.10.2024 20:01 Ответить
А могли "воювати" у мсек/податкова/митниця/прокуратура/суд та будувати будиночок у монако...
06.10.2024 20:08 Ответить
Вважаю що треба повертатися до традицій наших славних козаків- рубати ворогу голову та насаджувати на палю і виставляти на показу ворогу.
06.10.2024 20:14 Ответить
Ти щось перепутав. Козаки так не робили, а робили так ляхи. Тільки не голови насаджували на палі, а живих людей. В цьому і була фішка ляхів.
06.10.2024 20:24 Ответить
історик бачу, якому поляки в штанці насрали... так робили всі у ті дрімучі часи, але стосовно палі, то це була фішка османів та монголоїдів.
06.10.2024 20:34 Ответить
Скажи , чому ти скурив в туалеті на самокрутки піручник історії? Ось тепер не знаєш елементарних речей.
06.10.2024 20:38 Ответить
Посажение на кол широко применялось ещё в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Древнем Египте и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Ближнем Востоке . Первые упоминания относятся к началу https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D. II тысячелетия до н. э. Особое распространение казнь получила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Ассирии , где посажение на кол было обычным наказанием для жителей взбунтовавшихся городов, поэтому в поучительных целях сцены этой казни часто изображались на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84 барельефах . На ассирийских рельефах встречаются 2 варианта: при одном из них приговорённому протыкали колом грудь, при другом острие кола входило в тело снизу, через анус.
06.10.2024 20:49 Ответить
кацапськке чмо під чужим прапором Про казни, коли і ануси та інші атрибути рускагого хоругвеносного мира будеш розповідати своїм соплеменникам.
06.10.2024 21:24 Ответить
Коли це були поодинокі випадки, то можна було казати, що це, можливо, неналежний контроль з боку конкретного офіцера конкретного підрозділу. А коли ми бачимо що це вже відбувається масово, що це відбувається в різних підрозділах на полі бою в Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Луганській областях, і кількість таких вбивств продовжуває зростати,то ця тенденція вже свідчить про те, що рішення про такий злочин ухвалювалося на більш високому рівні, ніж керівник конкретного підрозділу . Це свідчить про зміну політики поводження з військовополоненими та віддання цих злочинних наказів з вищих єшелонів влади та військово-політичного керівництва краіни терориста....
06.10.2024 20:17 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
06.10.2024 20:30 Ответить
Кто виноват в том, что стая бешеных собак напала и загрызла людей?
Почему войны без прикрытия?
Где миллион дронов Зеленского?
06.10.2024 20:32 Ответить
обнулить на костер *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
06.10.2024 20:41 Ответить
"Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - ген. прокурор Ю. Луценко.



В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор." https://censor.net/p383373#_blank

06.10.2024 20:48 Ответить
Я знала, что из плена 48-летняя полтавчанка, волонтер Ирина Бойко вернулась с отрезанной фалангой мизинца.
- Это надо мной казаки издевались, - пытается улыбаться моя собеседница. - В первую же ночь отрезали. Ножницами.
На теле у Ирины, что называется, живого места не осталось. Сломаны ребра и нижняя челюсть, на голове раны. - Они меня били за каждое украинское слово, - у женщины появляются слезы на глазах. - Хорошо, что желто-синий флаг, который везли бойцам на передовую, я успела спрятать. Иначе мы бы не беседовали сейчас…
- Это настоящие изверги, - говорит Ирина. - Пытали очень жестоко. Били резиновыми палками с металлическими стержнями, молотками, сверлили кости электрической дрелью. Вставляли ложки под веки, пытаясь вынимать глаза. Теперь один глаз у меня почти не видит. Чтобы отвести угрозу от ребят, я сказала, что являюсь руководителем группы, которая выполняет благотворительную миссию. «Ты, ****, привезла "укропам" жрачку, и это называешь благотворительной миссией?» - кричали казаки, не переставая измываться. К утру у меня просто не было лица - оно распухло и превратилось в кроваво-синее месиво.
06.10.2024 20:51 Ответить
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства. В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
06.10.2024 20:53 Ответить
А чого цей свиноморд ще живий та в хорошому стані?
06.10.2024 20:56 Ответить
терміново приготувати для цього покидька миску оливье. бо їм в полоні надоїло тільки огірочки з кашкою їсти...
06.10.2024 21:01 Ответить
В ООН підара смердючого відвести - нехай там про злочинні накази розказує.
А ще на кінофестивалі - де кіно "Русскіє на вайнє" крутять...
06.10.2024 21:05 Ответить
Розмови про обмінний фонд і є причиною такої поведінки цих нещасних.
06.10.2024 21:24 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
06.10.2024 21:46 Ответить
РФ ПДРИ ЗРОЗУМІЛО !!! А ДЕ ЗБРОЯ Й ЧОМУ ЇХ ТІЛЬКИ ДВОЄ ???
06.10.2024 22:09 Ответить
так стреляйте их также сами - этих бешенных чертей
06.10.2024 23:16 Ответить
Кацапи і все що з ними пов'язано - це непотріб який має зникнути
07.10.2024 01:41 Ответить
ТІльки не 49-го батальйону, а 49-го Окремого Штурмового Батальйону "КАРПАТСЬКА СІЧ" ім. Олега Куцина.

Це ми, 300 чоловік не дали підорам прорватися до Барвінково (Вірнопілля - то були наші Фермопіли). Це ми брали Ізюм. Це ми штурмували і тримали Терни.

Це в честь Батальйону названа вулиця в Києві, а іменами небесних побратимів вулиці по усій Україні.

Журналісти, не варто нас так нівелювати, ок?
07.10.2024 07:37 Ответить
 
 