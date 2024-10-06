Россияне расстреляли трех безоружных украинских военнопленных на Донетчине, - "Азов". ВИДЕО (дополнено)

Дрон бойцов "Азова" зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке, что в Донецкой области. Впоследствии бойцы "Азова" и 49-го батальона взяли в плен одного из группы оккупантов, которая совершила это военное преступление.

Об этом сообщили воины 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали военные "Азова", россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из смежных подразделений.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, которая казнила украинских военнопленных.

Осторожно! Видео содержит чувствительные кадры 18+

Дополненная информация

Представительница Офиса Генерального прокурора Надежда Максимец на своей странице в соцсети Facebook рассказала, что об этом военном преступлении россиян стало известно в начале сентября.

"О распространенном сегодня видео с казнью оккупантами трех безоружных украинских бойцов на Торецком направлении. Об этом жестоком военном преступлении украинским правоохранителям стало известно в начале сентября. Момент казни оккупантами наших защитников попал на камеру другого дрона. Позже видео появилось в интернете", - написала Максимец.

Она отметила, что Донецкая областная прокуратура расследует уголовное производство, которое 3 сентября было начато по этому факту.

Российский пленный военный, фигурирующий в видео и попавший в плен, уже допрошен.

"Его показания хоть и не связаны с указанным расстрелом, однако раскрывают детали других зверств оккупантов. Офис Генпрокурора совместно с Нацполией и СБУ продолжает работу по установлению причастных к совершению этих тяжких военных преступлений", - добавила представитель ОГП.

Смотрите также: Оккупанты расстреляли безоружного пленного воина. ВИДЕО