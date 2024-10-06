УКР
Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених на Донеччині, - "Азов". ВІДЕО (доповнено)

Дрон бійців "Азову" зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку, що на Донеччині. Згодом бійці "Азова" та 49-го батальйону полонили одного із групи окупантів, яка скоїла цей воєнний злочин.

Про це повідомили воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли військові "Азову", росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка стратила українських військовополонених.

Обережно! Відео містить чутливі кадри 18+

Доповнена інформація

Речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповіла, що про цей воєнний злочин росіян стало відомо на початку вересня.

"Щодо поширеного сьогодні відео зі стратою окупантами трьох беззбройних українських бійців на Торецькому напрямку. Про цей жорстокий воєнний злочин українським правоохоронцям стало відомо на початку вересня. Момент страти окупантами наших захисників потрапив на камеру іншого дрону. Пізніше відео з’явилося в інтернеті", - написала Максимець.

Вона зазначила, що Донецька обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке 3 вересня було розпочато за цим фактом.

Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив в полон, вже допитаний.

"Його свідчення хоч і не пов’язані з вказаним розстрілом, проте розкривають деталі інших звірств окупантів. Офіс Генпрокурора спільно з Нацполією та СБУ продовжує роботу з встановлення причетних до скоєння цих тяжких воєнних злочинів", - додала речниця ОГП. 

+40
Чому кожентакий фашистський вчинок росіян не стає негайним розголосом на весь світ нашим МЗС намайданчиках ВСІХ організацій де ми є??????????????
06.10.2024 19:17 Відповісти
+40
Потому что гундосый носится с "Планом мира". Ему пох на наших защитников и на Украину в целом. 73 процентным идиотам спасибо за это. И эти смерти наших воинов тоже на их, *****, их персональной совести!!!
показати весь коментар
06.10.2024 19:31 Відповісти
+27
дорогі українці!!!
ми бачимо лиш те, що випадково зняв наш дрон або хтось з орків викинув відео в нет..
страшно уявити кількість таких злочинів.....
показати весь коментар
06.10.2024 19:28 Відповісти
Тому що більшості п...й, потрібні якісь докази для впевненості. Кілька днів тому в Пентагоні приблизно так і прокоментували випадок з розстрілом 16ма українськими полоненими.
А це надає кацапам впевненість у своїй безкарності.
показати весь коментар
06.10.2024 19:30 Відповісти
Потому что гундосый носится с "Планом мира". Ему пох на наших защитников и на Украину в целом. 73 процентным идиотам спасибо за это. И эти смерти наших воинов тоже на их, *****, их персональной совести!!!
показати весь коментар
06.10.2024 19:31 Відповісти
Знову черговий "совок" - ні шагу назад! Тому що в бою можуть патрони закінчитися. Менше фільмів радянських про війну треба було дивитися
показати весь коментар
06.10.2024 19:47 Відповісти
Ви ще й в Call оf Duty переграли в свій час... Да, скільки ж у нас неадекватних людей... Ну можете захисникам "Азовсталі" те саме сказати. Здаються в полон як раз без зброї, бо одразу отримаєте кулю. А взагалі це цинізм - сидіти десь в інтернеті і розповідати, як треба воювати
показати весь коментар
06.10.2024 20:04 Відповісти
Цинізм - це схвалювати боягузів і г-нюків, бо ти сам, напевне, такий. Я офіцер запасу і якби в часи моєї молодості була необхідність, я без роздумів став би на захист своєї держави, а не займався б ниттям і оправдовуванням боягузів і зрадників, як робиш це ти. Бо я був так вихований. Хоча хитрож-і і тоді купували собі білі білети.
показати весь коментар
06.10.2024 20:12 Відповісти
Гальмо, кацапам здаються тільки в випадку повністю безвихідної ситуації. В 1943 році 94 тисячі німців здалися козломордим під Сталінградом. З них в Німеччину після війни повернулося 6 тисяч. Всіх інших козломорді виморили в концтаборах голодом, холодом і непосильною працею.
показати весь коментар
06.10.2024 20:19 Відповісти
А тебе не надоело ещё тут строить из себя украинца, посредством гугля или транслита, " Роберт", из " Румынии"? Пиши уже на родном кацапском наречии, говнопереводами своими ты никого не обманешь тут. Ну или найди кого нибудь у кого есть хотя бы отдаленное представление об украинском языке
показати весь коментар
06.10.2024 20:18 Відповісти
Если бы ты могло писать на каком либо другом языке кроме своего родного козломордного, то не забивал бы свою москальскую писанину в гугл переводчики и транслита надеясь что все вокруг такие же тупые как и ты.
показати весь коментар
06.10.2024 20:35 Відповісти
А де ти? Завітай на передок та покажи справжню мужність! Коли тебе чекати?
показати весь коментар
06.10.2024 19:51 Відповісти
Я своє відвоював. Не ухилявся від війська, офіцер запасу. Тепер нехай воюють ті, кому положено.
показати весь коментар
06.10.2024 19:57 Відповісти
Скільки тобі рочків,"охфіцер запасу"?
показати весь коментар
06.10.2024 21:29 Відповісти
тому що знаюить що ти румун в 10-му поколінні і ти в безпеці
показати весь коментар
06.10.2024 20:55 Відповісти
Так за десять років війни таких вчинків... Розголошують. Ну що далі?
показати весь коментар
06.10.2024 19:46 Відповісти
Бо з часів визволення Бучі вже омбудсменку за таке погнали з посади.
А після визволення Херсону Зелена банда образилась що міжнародні журналісти все показали як є і розмови Херсонців про здачу міста- і заблокували потоки інформації на широкий загал. Тільки після цензури
показати весь коментар
07.10.2024 20:17 Відповісти
Старого москальського пса також потрібно "абнуліть"
показати весь коментар
06.10.2024 19:19 Відповісти
Спочатку хай багато розповість на камеру, в тому числі і про співвиконавців і взазалі про цю військову частину, а тоді вколоти усипляючу речовину .
показати весь коментар
06.10.2024 19:46 Відповісти
не спеша четвертовать
показати весь коментар
06.10.2024 20:55 Відповісти
Россиянин Илья жалуется на условия в украинском плену. Говорит, "хочется ж ну не просто огурец, а оливье, чего-то такого вкусненького, домашнего"

На обед пленным россиянам предлагают 600 гр первого блюда, почти 400 - второго (350 гр каши и 40 гр мяса с подливой), 60 гр овощного салата и 300 гр хлеба.

Видео https://t.me/insiderUKR/84363
показати весь коментар
06.10.2024 19:20 Відповісти
Взяли в полон і зразу цигарку йому запропонували
показати весь коментар
06.10.2024 19:20 Відповісти
Потому что все рашисты вядят что им все сходит с рук. А нахера вы взяли тварь рашистскую в плен?
показати весь коментар
06.10.2024 19:20 Відповісти
Чому не скликаємо рвду безпеки оон?Чому наша влада мовчить?Чому в набат не бємо?
показати весь коментар
06.10.2024 19:22 Відповісти
Бо наша влада не наша ...
показати весь коментар
06.10.2024 19:26 Відповісти
А тим часом москалі в полоні жаліються, що клімат поганий і олів'є на обід не дають.
показати весь коментар
06.10.2024 19:23 Відповісти
Геноцид окрошкогаварящіх...
показати весь коментар
06.10.2024 22:12 Відповісти
А чого оте ''тєло'' ще з головою?
показати весь коментар
06.10.2024 19:25 Відповісти
Тут люди питають,чого їх полонені в полоні у повному шоколаді,чому зелень мовчить про такі випадки,де ООН і багато чого. Як представник цієї зелені на форумі ,не хочеш відповісти?
показати весь коментар
06.10.2024 19:32 Відповісти
вбий або помри. у тваринному світі нема полонених. це війна на винищення а не на узяття у полон
показати весь коментар
06.10.2024 19:32 Відповісти
Для чого таке взагалі викладати?Шоб русня подивилась і зрозуміла шо за розстріли їм нічого не буде навіть якщо вони попадуть в полон і там дізнаються про їх злочини?
показати весь коментар
06.10.2024 19:33 Відповісти
Надіюсь після інтерв'ю цій істоті розбили ряхало
показати весь коментар
06.10.2024 19:34 Відповісти
Ризикну припустити наступне (можливо помиляюся): "наша"зевлада насправді сама зацікавлена у найшвидшому винищенні тих,хто воює,тому їй вигідні такі випадки. Влада всіляко дискредитує мобілізацію,ухилянтів-втікачів не карає,росполонених тримає як в санаторії,а наші воїни нехай гинуть поскоріше...
показати весь коментар
06.10.2024 19:36 Відповісти
ФСБ цього і добивається, щоб ЗСУ розстрілювали казламордих. А потім на весь світ казатимуть, що "хахли такіє же как і ми".
показати весь коментар
06.10.2024 19:37 Відповісти
Маячня бл. В будівлі або підвалі розстріляв та й пздець, і не обов'язково це знімати.
показати весь коментар
06.10.2024 19:40 Відповісти
Розстрілювати- це вершина підлості і безумства, бо українських полонених розстрілюють одні, а пострадають зовсім інші, можливо, зовсім не винні. Розстрілювати треба тих, вина яких доведена.
показати весь коментар
06.10.2024 19:49 Відповісти
Тут вже не працює доведеність чи недоведеність вини. У андрофагів вже давним-давно наступив принцип колективної відповідальності. орк військовий чи орк цивільний без різниці і це саме по собі є обставина яка не потребує доведення. А діє принцип Таліона. Чим більше рашистів умре тим скоріше закінчаться бойові дії.
показати весь коментар
06.10.2024 19:56 Відповісти
"зовсім не винні"

Невинные мальчики в трусиках? Но которые с оружием и во вражеской форме. А так да, они невиноватые, он сам пришел©
показати весь коментар
06.10.2024 21:59 Відповісти
Я думаю так и делают, и довольно часто, возиться с этим геморроем. Это в первый год масштабного вторжения многие играли в милосердие, а потом, я думаю поумнели.
показати весь коментар
06.10.2024 21:13 Відповісти
Тварюки, а чому присутній монтаж, як 3 військовий опинився на землі?
показати весь коментар
06.10.2024 20:00 Відповісти
А де найкращий диверсант 21ст. тов.будангов,це його коник-таємні вбивства.Нехай покаже на військових рф,причетних до воєнного злочину,тим більше,профіль свого органу-розвідка,зразу закинув,вступивши на посаду.
показати весь коментар
06.10.2024 20:01 Відповісти
А могли "воювати" у мсек/податкова/митниця/прокуратура/суд та будувати будиночок у монако...
показати весь коментар
06.10.2024 20:08 Відповісти
Вважаю що треба повертатися до традицій наших славних козаків- рубати ворогу голову та насаджувати на палю і виставляти на показу ворогу.
показати весь коментар
06.10.2024 20:14 Відповісти
Ти щось перепутав. Козаки так не робили, а робили так ляхи. Тільки не голови насаджували на палі, а живих людей. В цьому і була фішка ляхів.
показати весь коментар
06.10.2024 20:24 Відповісти
історик бачу, якому поляки в штанці насрали... так робили всі у ті дрімучі часи, але стосовно палі, то це була фішка османів та монголоїдів.
показати весь коментар
06.10.2024 20:34 Відповісти
Скажи , чому ти скурив в туалеті на самокрутки піручник історії? Ось тепер не знаєш елементарних речей.
показати весь коментар
06.10.2024 20:38 Відповісти
Посажение на кол широко применялось ещё в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Древнем Египте и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Ближнем Востоке . Первые упоминания относятся к началу https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D. II тысячелетия до н. э. Особое распространение казнь получила в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Ассирии , где посажение на кол было обычным наказанием для жителей взбунтовавшихся городов, поэтому в поучительных целях сцены этой казни часто изображались на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84 барельефах . На ассирийских рельефах встречаются 2 варианта: при одном из них приговорённому протыкали колом грудь, при другом острие кола входило в тело снизу, через анус.
показати весь коментар
06.10.2024 20:49 Відповісти
кацапськке чмо під чужим прапором Про казни, коли і ануси та інші атрибути рускагого хоругвеносного мира будеш розповідати своїм соплеменникам.
показати весь коментар
06.10.2024 21:24 Відповісти
Коли це були поодинокі випадки, то можна було казати, що це, можливо, неналежний контроль з боку конкретного офіцера конкретного підрозділу. А коли ми бачимо що це вже відбувається масово, що це відбувається в різних підрозділах на полі бою в Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Луганській областях, і кількість таких вбивств продовжуває зростати,то ця тенденція вже свідчить про те, що рішення про такий злочин ухвалювалося на більш високому рівні, ніж керівник конкретного підрозділу . Це свідчить про зміну політики поводження з військовополоненими та віддання цих злочинних наказів з вищих єшелонів влади та військово-політичного керівництва краіни терориста....
показати весь коментар
06.10.2024 20:17 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
06.10.2024 20:30 Відповісти
Кто виноват в том, что стая бешеных собак напала и загрызла людей?
Почему войны без прикрытия?
Где миллион дронов Зеленского?
показати весь коментар
06.10.2024 20:32 Відповісти
обнулить на костер *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2024 20:41 Відповісти
"Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - ген. прокурор Ю. Луценко.



В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор." https://censor.net/p383373#_blank

показати весь коментар
06.10.2024 20:48 Відповісти
Я знала, что из плена 48-летняя полтавчанка, волонтер Ирина Бойко вернулась с отрезанной фалангой мизинца.
- Это надо мной казаки издевались, - пытается улыбаться моя собеседница. - В первую же ночь отрезали. Ножницами.
На теле у Ирины, что называется, живого места не осталось. Сломаны ребра и нижняя челюсть, на голове раны. - Они меня били за каждое украинское слово, - у женщины появляются слезы на глазах. - Хорошо, что желто-синий флаг, который везли бойцам на передовую, я успела спрятать. Иначе мы бы не беседовали сейчас…
- Это настоящие изверги, - говорит Ирина. - Пытали очень жестоко. Били резиновыми палками с металлическими стержнями, молотками, сверлили кости электрической дрелью. Вставляли ложки под веки, пытаясь вынимать глаза. Теперь один глаз у меня почти не видит. Чтобы отвести угрозу от ребят, я сказала, что являюсь руководителем группы, которая выполняет благотворительную миссию. «Ты, ****, привезла "укропам" жрачку, и это называешь благотворительной миссией?» - кричали казаки, не переставая измываться. К утру у меня просто не было лица - оно распухло и превратилось в кроваво-синее месиво.
показати весь коментар
06.10.2024 20:51 Відповісти
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства. В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
показати весь коментар
06.10.2024 20:53 Відповісти
А чого цей свиноморд ще живий та в хорошому стані?
показати весь коментар
06.10.2024 20:56 Відповісти
терміново приготувати для цього покидька миску оливье. бо їм в полоні надоїло тільки огірочки з кашкою їсти...
показати весь коментар
06.10.2024 21:01 Відповісти
В ООН підара смердючого відвести - нехай там про злочинні накази розказує.
А ще на кінофестивалі - де кіно "Русскіє на вайнє" крутять...
показати весь коментар
06.10.2024 21:05 Відповісти
Розмови про обмінний фонд і є причиною такої поведінки цих нещасних.
показати весь коментар
06.10.2024 21:24 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показати весь коментар
06.10.2024 21:46 Відповісти
РФ ПДРИ ЗРОЗУМІЛО !!! А ДЕ ЗБРОЯ Й ЧОМУ ЇХ ТІЛЬКИ ДВОЄ ???
показати весь коментар
06.10.2024 22:09 Відповісти
так стреляйте их также сами - этих бешенных чертей
показати весь коментар
06.10.2024 23:16 Відповісти
Кацапи і все що з ними пов'язано - це непотріб який має зникнути
показати весь коментар
07.10.2024 01:41 Відповісти
ТІльки не 49-го батальйону, а 49-го Окремого Штурмового Батальйону "КАРПАТСЬКА СІЧ" ім. Олега Куцина.

Це ми, 300 чоловік не дали підорам прорватися до Барвінково (Вірнопілля - то були наші Фермопіли). Це ми брали Ізюм. Це ми штурмували і тримали Терни.

Це в честь Батальйону названа вулиця в Києві, а іменами небесних побратимів вулиці по усій Україні.

Журналісти, не варто нас так нівелювати, ок?
показати весь коментар
07.10.2024 07:37 Відповісти
 
 