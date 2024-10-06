Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених на Донеччині, - "Азов". ВІДЕО (доповнено)
Дрон бійців "Азову" зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку, що на Донеччині. Згодом бійці "Азова" та 49-го батальйону полонили одного із групи окупантів, яка скоїла цей воєнний злочин.
Про це повідомили воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли військові "Азову", росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.
Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка стратила українських військовополонених.
Обережно! Відео містить чутливі кадри 18+
Доповнена інформація
Речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповіла, що про цей воєнний злочин росіян стало відомо на початку вересня.
"Щодо поширеного сьогодні відео зі стратою окупантами трьох беззбройних українських бійців на Торецькому напрямку. Про цей жорстокий воєнний злочин українським правоохоронцям стало відомо на початку вересня. Момент страти окупантами наших захисників потрапив на камеру іншого дрону. Пізніше відео з’явилося в інтернеті", - написала Максимець.
Вона зазначила, що Донецька обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке 3 вересня було розпочато за цим фактом.
Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив в полон, вже допитаний.
"Його свідчення хоч і не пов’язані з вказаним розстрілом, проте розкривають деталі інших звірств окупантів. Офіс Генпрокурора спільно з Нацполією та СБУ продовжує роботу з встановлення причетних до скоєння цих тяжких воєнних злочинів", - додала речниця ОГП.
А це надає кацапам впевненість у своїй безкарності.
А після визволення Херсону Зелена банда образилась що міжнародні журналісти все показали як є і розмови Херсонців про здачу міста- і заблокували потоки інформації на широкий загал. Тільки після цензури
На обед пленным россиянам предлагают 600 гр первого блюда, почти 400 - второго (350 гр каши и 40 гр мяса с подливой), 60 гр овощного салата и 300 гр хлеба.
Видео https://t.me/insiderUKR/84363
ми бачимо лиш те, що випадково зняв наш дрон або хтось з орків викинув відео в нет..
страшно уявити кількість таких злочинів.....
Невинные мальчики в трусиках? Но которые с оружием и во вражеской форме. А так да, они невиноватые, он сам пришел©
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Почему войны без прикрытия?
Где миллион дронов Зеленского?
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел."
"Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор." https://censor.net/p383373#_blank
- Это надо мной казаки издевались, - пытается улыбаться моя собеседница. - В первую же ночь отрезали. Ножницами.
На теле у Ирины, что называется, живого места не осталось. Сломаны ребра и нижняя челюсть, на голове раны. - Они меня били за каждое украинское слово, - у женщины появляются слезы на глазах. - Хорошо, что желто-синий флаг, который везли бойцам на передовую, я успела спрятать. Иначе мы бы не беседовали сейчас…
- Это настоящие изверги, - говорит Ирина. - Пытали очень жестоко. Били резиновыми палками с металлическими стержнями, молотками, сверлили кости электрической дрелью. Вставляли ложки под веки, пытаясь вынимать глаза. Теперь один глаз у меня почти не видит. Чтобы отвести угрозу от ребят, я сказала, что являюсь руководителем группы, которая выполняет благотворительную миссию. «Ты, ****, привезла "укропам" жрачку, и это называешь благотворительной миссией?» - кричали казаки, не переставая измываться. К утру у меня просто не было лица - оно распухло и превратилось в кроваво-синее месиво.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства. В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
А ще на кінофестивалі - де кіно "Русскіє на вайнє" крутять...
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Це ми, 300 чоловік не дали підорам прорватися до Барвінково (Вірнопілля - то були наші Фермопіли). Це ми брали Ізюм. Це ми штурмували і тримали Терни.
Це в честь Батальйону названа вулиця в Києві, а іменами небесних побратимів вулиці по усій Україні.
Журналісти, не варто нас так нівелювати, ок?