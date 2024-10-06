Росіяни розстріляли трьох беззбройних українських військовополонених на Донеччині, - "Азов". ВІДЕО (доповнено)

Дрон бійців "Азову" зафіксував розстріл трьох беззбройних українських військовополонених російськими окупантами в Нью-Йорку, що на Донеччині. Згодом бійці "Азова" та 49-го батальйону полонили одного із групи окупантів, яка скоїла цей воєнний злочин.

Про це повідомили воїни 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли військові "Азову", росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів.

Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка стратила українських військовополонених.

Обережно! Відео містить чутливі кадри 18+

Доповнена інформація

Речниця Офісу Генерального прокурора Надія Максимець на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповіла, що про цей воєнний злочин росіян стало відомо на початку вересня.

"Щодо поширеного сьогодні відео зі стратою окупантами трьох беззбройних українських бійців на Торецькому напрямку. Про цей жорстокий воєнний злочин українським правоохоронцям стало відомо на початку вересня. Момент страти окупантами наших захисників потрапив на камеру іншого дрону. Пізніше відео з’явилося в інтернеті", - написала Максимець.

Вона зазначила, що Донецька обласна прокуратура розслідує кримінальне провадження, яке 3 вересня було розпочато за цим фактом.

Російський полонений військовий, який фігурує у відео і потрапив в полон, вже допитаний.

"Його свідчення хоч і не пов’язані з вказаним розстрілом, проте розкривають деталі інших звірств окупантів. Офіс Генпрокурора спільно з Нацполією та СБУ продовжує роботу з встановлення причетних до скоєння цих тяжких воєнних злочинів", - додала речниця ОГП.

Дивіться також: Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО