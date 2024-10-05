УКР
Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО

Війська РФ ймовірно розстріляли ще одного беззбройного полоненого воїна.

Відповідне відео поширив російський пропагандист Поздняков, інформує Цензор.НЕТ.

На відео росіяни спочатку знущаються із чоловіка, руки якого перемотані за спиною скотчем. Потім вони розстрілюють його, теж фільмуючи своє звірство. Чоловіка вони називають "наемником".

Також читайте: Розстріляні росіянами 16 військовополонених ЗСУ могли бути з двох підрозділів, попередньо встановлені їхні дані, - ОГП

Офіційних коментарів з боку органів влади України щодо розстрілу наразі не було. Також нічого не відомо про особу загиблого і час, коли відбувся розстріл. 

Нагадаємо, що раніше у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.

військовополонені (1047) розстріл (277) воєнні злочини (1923)
Топ коментарі
+61
як там-"догаварітса по сєрєдінє"?
05.10.2024 09:02 Відповісти
+51
По-хорошому, треба було б ущент розхерачити москальські тили в глибині, щоб немита блRдва голодувала на передовій, поки ми їх репіжимо. Але якийсь гунявий пNздюк згорнув українську ракетну програму, здав території і зараз годує нас тупими відосиками, поки його зелена шобла мародерить всю країну спритніше за москалів.
05.10.2024 09:14 Відповісти
+47
Головне - кацапських нафти і газу більше прокачати через Україну
05.10.2024 09:15 Відповісти
рашистский мир у будь-яких проявах має бути у всьому світі прирівнений до нацистського, а його носії мають бути позбавлені будь-яких цивілізованих прав, а мати спеціальний режим, що розповсюджується на спілкування, торгівлю і любі контакти.
05.10.2024 10:14 Відповісти
Тупорылые кацапские животные. Их главного петуха грохнула бункерная крыса, но виноваты в этом украинцы.
05.10.2024 10:16 Відповісти
Закриті фізіономії, згадують пригожина, варварська поведінка..
Очевидно, колишні Вагнерівці.
05.10.2024 10:17 Відповісти
У відповідь треба теж зняти якийсь документальний фільм з таким сюжетом : посадити штук двадцять кацапів на палю, або зпалити живцем, ну щось таке. 👈
А чому комусь можна , а комусь ні ?
05.10.2024 10:17 Відповісти
Ти вже оновився в тцк? Бо таку #уйню міг тільки дебіл написати - не оновлюйся, бо таких на фронт краще не брати
05.10.2024 10:26 Відповісти
Ну звиняйте, не хотів нікого образити
05.10.2024 10:29 Відповісти
тому що ЕС бабок не дасть тоді
05.10.2024 10:34 Відповісти
Схоже на те що кідари розстріляли свого?
05.10.2024 10:19 Відповісти
Розстріляному на вигляд за 40, а розстрілюють кацапи, яким точно не 40. Як вам живеться, тим, кому до 25? Спортзальчики, кабріолетики, бари-ресторани з дівчатками? Ну, ви ж не лохи, правда?
05.10.2024 10:23 Відповісти
Питання - чому їх й досі не мобілізують ?!
05.10.2024 10:27 Відповісти
Це ти у мене запитуєш? Чи так, риторично?
05.10.2024 10:39 Відповісти
а раптом вибори
05.10.2024 10:42 Відповісти
Ну виборі то й вибори - і що ...?
05.10.2024 10:43 Відповісти
А хто буде за зекаманду голосувати🤮
05.10.2024 14:18 Відповісти
Розумков пройде курва, якщо подасть свою кандидатуру...хто замітив,то воно таке помірковане, що ніраду не образив з 22 року ні хкуйла ні його орків....
06.10.2024 05:09 Відповісти
Растуды ты о Чем? Кому до 25, то ГОВНОфонд нации! Не веришь Зе, спроси у Залужного, он подтвердит.
05.10.2024 10:58 Відповісти
А в тебе грошей не має для спортзальчиків кабріолетиків???
05.10.2024 13:51 Відповісти
Обоссаний ухилянт звучить гордо💩
05.10.2024 14:20 Відповісти
"Я вам нічєво нє должен", не твоя справа, чим зайнята молодь.
05.10.2024 17:15 Відповісти
И где все гуттериши, греты тумберг, амнести интернешнл, красный крест? Пока не начнем сбрасывать КАБы сосбвенного производства на русские города, это не закончится.
05.10.2024 10:29 Відповісти
Цікаво, як би ти падав? Такі експерди, бл@дь...
05.10.2024 10:43 Відповісти
Калібр 5.45
05.10.2024 12:55 Відповісти
тебе скільки раз розстрілювали? ти куди своїм смердючим хлєбалом падав? в своє ж лайно?
05.10.2024 19:07 Відповісти
Порошенко звільнив дві третини окупованого Донбасу.
Уб людкам українчикам це не сподобалось і вони вирішили обрати верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, який у своїх фільмочках насміхався над Україною і українцями.
Це лайно здало окупантам більше 20 відсотків території України.
Ну, що, українчики, задоволені своїм вибором 2019?
Вас вбивали, вбивають і будуть вбивати, доки ви будете такими дурними.
05.10.2024 10:35 Відповісти
а хто такі "українчики", поясни москальский провокатор
05.10.2024 12:51 Відповісти
Це дурачки, які ведуться на солодкі обіцянки москальских провокаторів закінчити війну і сойтісь десь посередині.
05.10.2024 13:51 Відповісти
А ти хто?
05.10.2024 16:50 Відповісти
Так ти вiн i е, невже не зрозумiло. Це 73% мудрого нарiду якi самi себе i тих хто не входить до цих 73% звели у теперiшню сраку. Не дивись бенямарафон,може поумнiеш колись.
05.10.2024 21:15 Відповісти
ЦН не сам робить фото/відео, а те, що викладають інші. А редагувати оригінали або ж нікому, або ніколи.
05.10.2024 10:41 Відповісти
В мене питання і до вас (можливо не за адресою) і ЦН: слово совісь на сайті ЦН заборонено, чи гірше за матюки за які ЦН не банить?
11.10.2024 17:43 Відповісти
Правильно робить. Бо багато вважає, що піднявши руки та кинувши зброю отримає обмін і компенсацію.
05.10.2024 10:49 Відповісти
А хто підняв руки? Ти там був і все бачив?
08.10.2024 15:20 Відповісти
А в Курске российские бабки такие благодарны украинским военным за помощь. А ихние мужики расстреливают украинских пленных в затылок. И вам после таких видео будут говорить "мы ж не орда ,мы не такие". Интересно, чье это распоряжение помогать там русским. Скорей всего указание идет из опы .Но в окупированных териториях русские не цацкаються с украинцами. Русские в Курске должны понять какого жить в войне и испытать то ,что испытываете вы.
05.10.2024 10:50 Відповісти
ВСУ - не банда кацапских отморозков, они не воюют со стариками, даже если эти старики - граждане мордора.
Убивать нужно тех орков, что стреляют в пленных, сжигать их целыми подразделениями.
05.10.2024 13:12 Відповісти
Очень правильный в моральном и в практическом плане подход к проблеме. Респект, Вам, мелина.
05.10.2024 13:44 Відповісти
тратамат тобі в руки і каністру з бензином за спину
05.10.2024 19:09 Відповісти
Конечно убивать стариков и насиловать детей не надо, это цивилизованным людям понятно, но завтра вырастут эти детишки и с оружием в руках опять будут над вами издеваться и убивать. Они должны понять сами какой они дикий народ ,но что то мне подсказывает ,что не будет этого никогда. У нас в Латвий русские старики во всем винят украинцов и ничего слышать другого не хотят и украинцы для них фашисты. Так что в Курске пусть русские сами своим помогают, они ведь своих не бросают.
06.10.2024 10:20 Відповісти
Проблема одна, що українців на порядок більше в полоні чим росіян, чому так, це питання? Тому , щоб хоч когось обміняти треба брати все підряд, хоча е вихід , скільки в тилу ждунів сидить , чому їх не обміняти
05.10.2024 13:54 Відповісти
Тож у котрий раз а скільки ми бачимо що російські свинособаки творять з нашими військоворолоненими-потрібно від сьогодні начхати на всі нюренбергські домовленості від 1946року та припинити їх дію асаме ввести відразу розстріл на місці за всі злодіяння проти республіки Україна а тим хто це утворює чи пропихає а саме колаборація КОРУПЦІЯ та інші дії норативи окупанта та зрадницькі дії у владі ввести -РОЗСТРІЛ.Скілки зараз знаходять а вони ***** втікають із країни. Приклад буде піднебесна китай де за зраду корупцію розстріл і що подивіться як продвинулася у розвитку країна. Не на 100-300років ми відстали від китаю а більше. Продати кулю після розстрілу родичам розстріляного за ціною найвищої штрафної санкції а саме 2000 неоподаткованих мінімумів.Де собака насіров та інші чому паскуди на волі та живуть як шейхи. Де ті всі що на передовій у Австрії та Монако чи Британії Владу заставити працювати по законам стану війни а не якогось там придуманого неконституційного військового стану.Чому ця зелена прокладка між нардом та конституцією відпускає іх у сіх -а тому що вони всі гравці в одні ворота.
05.10.2024 10:59 Відповісти
сміфний такий, китай, корупція, абир абир абирвалг.
05.10.2024 19:10 Відповісти
боже какая падоль
05.10.2024 11:10 Відповісти
ребята бейти их как можете росийской ********* не должно существовать
05.10.2024 11:18 Відповісти
Як вони пишаються що педофіл пригожин їх воспитал.А що ж ви шакали за свого коханого підора
не помстилися що **** страшно? краще познущатись над беззбройним....шакали!!!!
05.10.2024 11:21 Відповісти
ось таким чином китай з росією підтримують мир і стабільність у світі
05.10.2024 11:23 Відповісти
Звірі - це дуже слабо сказано! Навіть найогидніші звірі не вбивають собі подібних просто так, для розваги...
05.10.2024 11:26 Відповісти
Вбивають. Зокрема шимпанзе
05.10.2024 13:00 Відповісти
зелений підор, цукерок у суджу підкинь, кацапам "пажрать хоцца"...
05.10.2024 11:27 Відповісти
Так, касапів також гонять:замість брати в полон одиночного в полі,на нього пускають дрон,.він розлітається на куски,знімають на відео з цього дрона і запускають в інтернет-ланцюгова реакція.
05.10.2024 11:39 Відповісти
Т.зв. руzкіх ТРЕБА ВБИВАТИ, ПОКИ ВОНИ НЕ ЗАКІНЧАТЬСЯ.
ВСІХ.
100 М.
05.10.2024 11:51 Відповісти
твари паскудные горите в аду!
05.10.2024 12:07 Відповісти
Брати, **** тут писати... Ще й старщі... Хто там ще "людей" бачив? Та й ще окремі країни при розпаді рашки??? Тільки санація усієї поверхні рфср - може адольф щось знав?
05.10.2024 12:09 Відповісти
скільки тобі років таку ***** писати, згадуючи про Адольфа? Йому ***** і на українців було...чи ти не знаєш де і за що був Бандера с 1941 по 1944...чи тобі Бандера не українець?
05.10.2024 12:57 Відповісти
Вот из-за таких любителей адольфа у другого любителя адольфа и сралина было меньше затрат на антиукраинскую пропаганду в 2014м.
05.10.2024 13:15 Відповісти
Думаю що їх спецслужби спеціально проводять такі показові операції, щоб наші військові робили те саме. І щоб орки боялись здаватись в полон, плюс буде дескридитація на заході якщо вспливе.
05.10.2024 12:18 Відповісти
правильно думаєш...а головне шо думаєш, на відміну, від більшості дописувачів. В уяві яких, мабуть земля пласка...І, головне, ніхто з їх друзів чи родичів не знаходиься в кацапському полоні, тож вони можуть патетично-патріотично накидати лайно...Шкода що модерація не сприяє формуванню мислення та здорового глузду
05.10.2024 12:55 Відповісти
Не переживай, большинство, от которых это зависит, прекрасно все понимают.
05.10.2024 13:17 Відповісти
сподіваюсь...але все ж переймаюсь за інтелектуальний рівень нації...бо вибори ж таки будуть....
05.10.2024 13:19 Відповісти
Непереймайся, в основному це пусті полиці, на які крім мір, труд, май. нікого нє жалко, брігада і сватья нічого не поклали.
05.10.2024 19:09 Відповісти
НІ, несеш повну нісенітницю. Це орки роблять, щоб залякати українців, Щоб боялись проти них воювати, щоб паралізувати спротив окупантам і одночасно для розваги. А нашим ніщо не заважає розстрілювати їх полонених без запису на відео. ВСЕ ПРОСТО.
05.10.2024 13:59 Відповісти
А наші роблять,знімають на відео,запускають в інтернет: дроном,замість брати в полон,куски мяса розлітаються кругом.
05.10.2024 21:37 Відповісти
Нам давно таке треба робити просто не знімати відео. І все і байдуже будуть здаватись в полон кацапи чи ні
05.10.2024 16:12 Відповісти
Якщо будуть воювати до кінця в страху перед рострілом то ситуація ще більше ускладниться, щодо не знімати відео всерівно найдеться дов... який виставить колись або злиє його десь вище
05.10.2024 18:10 Відповісти
Пане Президенте або робіть щось,або ***** у відставку,через твої амбіцїї, тіпа формули міра,гинуть найкращі люди України. Геть з крісла.
05.10.2024 13:56 Відповісти
Допоки зелена пліснява не сидить а пу.ло не лежить перемоги не буде.
05.10.2024 15:36 Відповісти
Відставка зе призведе до зміни відносин міжнародних партнерів до України на краще,як мінімум.Режим зе-банкрут.
Тому,що міжнародні партнери чітко уявляють,хто такі зе-ерм.
05.10.2024 17:21 Відповісти
Моєму чоловіку шановний 70 років, в Польщі я живу 10, донатю на наше Військо з 14 року, а помити туалет,або лазєнку,теж треба вміти,знали б Ви скільки дівчат зостались без роботи, що не так помили,так що самі мавлю закрийте.. А Ваш зельонскій покликав в мою Україну війну. Закрив всі програми по броні, все розісрав і розікрав. А Ви і такі як Ви вибрали ,,хоть паржом,, от і жеріть,шановний Пан.
06.10.2024 07:21 Відповісти
Чому сина не відправила захищати Україну? Типу 10 долярів відправила і совість очистила?
06.10.2024 13:56 Відповісти
Потвори кац-апські!!! Земля, де умеров? Де відповідь?-
05.10.2024 14:15 Відповісти
прокляты будьте ******** кацапские и ******* ваши до седьмого колена!!!
05.10.2024 14:17 Відповісти
Ну що, полонених москалів годуєте?
05.10.2024 19:22 Відповісти
Пробачь нам Господи ,за те шо відкрили дороги , в 19р. по яким їдуть наші вбивці ...🙏😔
05.10.2024 21:49 Відповісти
я хочу щоб всі расіяни здохли. всі
06.10.2024 02:07 Відповісти
Доки москалі на банковій - будуть і далі такі відео...
06.10.2024 09:59 Відповісти
