Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО
Війська РФ ймовірно розстріляли ще одного беззбройного полоненого воїна.
Відповідне відео поширив російський пропагандист Поздняков, інформує Цензор.НЕТ.
На відео росіяни спочатку знущаються із чоловіка, руки якого перемотані за спиною скотчем. Потім вони розстрілюють його, теж фільмуючи своє звірство. Чоловіка вони називають "наемником".
Офіційних коментарів з боку органів влади України щодо розстрілу наразі не було. Також нічого не відомо про особу загиблого і час, коли відбувся розстріл.
Нагадаємо, що раніше у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.
Топ коментарі
+61 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар05.10.2024 09:02 Відповісти Посилання
+51 Trevo Trow
показати весь коментар05.10.2024 09:14 Відповісти Посилання
+47 NNN
показати весь коментар05.10.2024 09:15 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Очевидно, колишні Вагнерівці.
А чому комусь можна , а комусь ні ?
Уб людкам українчикам це не сподобалось і вони вирішили обрати верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, який у своїх фільмочках насміхався над Україною і українцями.
Це лайно здало окупантам більше 20 відсотків території України.
Ну, що, українчики, задоволені своїм вибором 2019?
Вас вбивали, вбивають і будуть вбивати, доки ви будете такими дурними.
Убивать нужно тех орков, что стреляют в пленных, сжигать их целыми подразделениями.
не помстилися що **** страшно? краще познущатись над беззбройним....шакали!!!!
ВСІХ.
100 М.
Тому,що міжнародні партнери чітко уявляють,хто такі зе-ерм.