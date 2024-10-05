Окупанти розстріляли беззбройного полоненого воїна. ВIДЕО

Війська РФ ймовірно розстріляли ще одного беззбройного полоненого воїна.

Відповідне відео поширив російський пропагандист Поздняков, інформує Цензор.НЕТ.

На відео росіяни спочатку знущаються із чоловіка, руки якого перемотані за спиною скотчем. Потім вони розстрілюють його, теж фільмуючи своє звірство. Чоловіка вони називають "наемником".

Офіційних коментарів з боку органів влади України щодо розстрілу наразі не було. Також нічого не відомо про особу загиблого і час, коли відбувся розстріл.

Нагадаємо, що раніше у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.