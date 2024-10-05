Оккупанты расстреляли безоружного пленного воина. ВИДЕО
Войска РФ вероятно расстреляли еще одного безоружного пленного воина.
Соответствующее видео распространил российский пропагандист Поздняков, информирует Цензор.НЕТ.
На видео россияне сначала издеваются над мужчиной, руки которого перемотаны за спиной скотчем. Затем они расстреливают его, тоже снимая свое зверство. Мужчину они называют "наемником".
Официальных комментариев со стороны органов власти Украины относительно расстрела пока не было. Также ничего не известно о личности погибшего и времени, когда произошел расстрел.
Напомним, что ранее в телеграмм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.
Очевидно, колишні Вагнерівці.
А чому комусь можна , а комусь ні ?
Уб людкам українчикам це не сподобалось і вони вирішили обрати верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, який у своїх фільмочках насміхався над Україною і українцями.
Це лайно здало окупантам більше 20 відсотків території України.
Ну, що, українчики, задоволені своїм вибором 2019?
Вас вбивали, вбивають і будуть вбивати, доки ви будете такими дурними.
Убивать нужно тех орков, что стреляют в пленных, сжигать их целыми подразделениями.
не помстилися що **** страшно? краще познущатись над беззбройним....шакали!!!!
ВСІХ.
100 М.
Тому,що міжнародні партнери чітко уявляють,хто такі зе-ерм.