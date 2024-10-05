Оккупанты расстреляли безоружного пленного воина. ВИДЕО

Войска РФ вероятно расстреляли еще одного безоружного пленного воина.

Соответствующее видео распространил российский пропагандист Поздняков, информирует Цензор.НЕТ.

На видео россияне сначала издеваются над мужчиной, руки которого перемотаны за спиной скотчем. Затем они расстреливают его, тоже снимая свое зверство. Мужчину они называют "наемником".

Официальных комментариев со стороны органов власти Украины относительно расстрела пока не было. Также ничего не известно о личности погибшего и времени, когда произошел расстрел.

Напомним, что ранее в телеграмм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.