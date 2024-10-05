РУС
Оккупанты расстреляли безоружного пленного воина. ВИДЕО

Войска РФ вероятно расстреляли еще одного безоружного пленного воина.

Соответствующее видео распространил российский пропагандист Поздняков, информирует Цензор.НЕТ.

На видео россияне сначала издеваются над мужчиной, руки которого перемотаны за спиной скотчем. Затем они расстреливают его, тоже снимая свое зверство. Мужчину они называют "наемником".

Также читайте: Расстрелянные россиянами 16 военнопленных ВСУ могли быть из двух подразделений, предварительно установлены их данные, - ОГП

Официальных комментариев со стороны органов власти Украины относительно расстрела пока не было. Также ничего не известно о личности погибшего и времени, когда произошел расстрел.

Напомним, что ранее в телеграмм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.

Автор: 

военнопленные (1180) расстрел (514) военные преступления (1498)
Топ комментарии
+61
як там-"догаварітса по сєрєдінє"?
показать весь комментарий
05.10.2024 09:02 Ответить
+51
По-хорошому, треба було б ущент розхерачити москальські тили в глибині, щоб немита блRдва голодувала на передовій, поки ми їх репіжимо. Але якийсь гунявий пNздюк згорнув українську ракетну програму, здав території і зараз годує нас тупими відосиками, поки його зелена шобла мародерить всю країну спритніше за москалів.
показать весь комментарий
05.10.2024 09:14 Ответить
+47
Головне - кацапських нафти і газу більше прокачати через Україну
показать весь комментарий
05.10.2024 09:15 Ответить
рашистский мир у будь-яких проявах має бути у всьому світі прирівнений до нацистського, а його носії мають бути позбавлені будь-яких цивілізованих прав, а мати спеціальний режим, що розповсюджується на спілкування, торгівлю і любі контакти.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:14 Ответить
Тупорылые кацапские животные. Их главного петуха грохнула бункерная крыса, но виноваты в этом украинцы.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:16 Ответить
Закриті фізіономії, згадують пригожина, варварська поведінка..
Очевидно, колишні Вагнерівці.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:17 Ответить
У відповідь треба теж зняти якийсь документальний фільм з таким сюжетом : посадити штук двадцять кацапів на палю, або зпалити живцем, ну щось таке. 👈
А чому комусь можна , а комусь ні ?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:17 Ответить
Ти вже оновився в тцк? Бо таку #уйню міг тільки дебіл написати - не оновлюйся, бо таких на фронт краще не брати
показать весь комментарий
05.10.2024 10:26 Ответить
Ну звиняйте, не хотів нікого образити
показать весь комментарий
05.10.2024 10:29 Ответить
тому що ЕС бабок не дасть тоді
показать весь комментарий
05.10.2024 10:34 Ответить
Схоже на те що кідари розстріляли свого?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:19 Ответить
Розстріляному на вигляд за 40, а розстрілюють кацапи, яким точно не 40. Як вам живеться, тим, кому до 25? Спортзальчики, кабріолетики, бари-ресторани з дівчатками? Ну, ви ж не лохи, правда?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:23 Ответить
Питання - чому їх й досі не мобілізують ?!
показать весь комментарий
05.10.2024 10:27 Ответить
Це ти у мене запитуєш? Чи так, риторично?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:39 Ответить
а раптом вибори
показать весь комментарий
05.10.2024 10:42 Ответить
Ну виборі то й вибори - і що ...?
показать весь комментарий
05.10.2024 10:43 Ответить
А хто буде за зекаманду голосувати🤮
показать весь комментарий
05.10.2024 14:18 Ответить
Розумков пройде курва, якщо подасть свою кандидатуру...хто замітив,то воно таке помірковане, що ніраду не образив з 22 року ні хкуйла ні його орків....
показать весь комментарий
06.10.2024 05:09 Ответить
Растуды ты о Чем? Кому до 25, то ГОВНОфонд нации! Не веришь Зе, спроси у Залужного, он подтвердит.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:58 Ответить
А в тебе грошей не має для спортзальчиків кабріолетиків???
показать весь комментарий
05.10.2024 13:51 Ответить
Обоссаний ухилянт звучить гордо💩
показать весь комментарий
05.10.2024 14:20 Ответить
"Я вам нічєво нє должен", не твоя справа, чим зайнята молодь.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:15 Ответить
И где все гуттериши, греты тумберг, амнести интернешнл, красный крест? Пока не начнем сбрасывать КАБы сосбвенного производства на русские города, это не закончится.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:29 Ответить
Цікаво, як би ти падав? Такі експерди, бл@дь...
показать весь комментарий
05.10.2024 10:43 Ответить
Калібр 5.45
показать весь комментарий
05.10.2024 12:55 Ответить
тебе скільки раз розстрілювали? ти куди своїм смердючим хлєбалом падав? в своє ж лайно?
показать весь комментарий
05.10.2024 19:07 Ответить
Порошенко звільнив дві третини окупованого Донбасу.
Уб людкам українчикам це не сподобалось і вони вирішили обрати верховним головнокомандуючим чотириразового ухилянта, який у своїх фільмочках насміхався над Україною і українцями.
Це лайно здало окупантам більше 20 відсотків території України.
Ну, що, українчики, задоволені своїм вибором 2019?
Вас вбивали, вбивають і будуть вбивати, доки ви будете такими дурними.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:35 Ответить
а хто такі "українчики", поясни москальский провокатор
показать весь комментарий
05.10.2024 12:51 Ответить
Це дурачки, які ведуться на солодкі обіцянки москальских провокаторів закінчити війну і сойтісь десь посередині.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:51 Ответить
А ти хто?
показать весь комментарий
05.10.2024 16:50 Ответить
Так ти вiн i е, невже не зрозумiло. Це 73% мудрого нарiду якi самi себе i тих хто не входить до цих 73% звели у теперiшню сраку. Не дивись бенямарафон,може поумнiеш колись.
показать весь комментарий
05.10.2024 21:15 Ответить
ЦН не сам робить фото/відео, а те, що викладають інші. А редагувати оригінали або ж нікому, або ніколи.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:41 Ответить
В мене питання і до вас (можливо не за адресою) і ЦН: слово совісь на сайті ЦН заборонено, чи гірше за матюки за які ЦН не банить?
показать весь комментарий
11.10.2024 17:43 Ответить
Правильно робить. Бо багато вважає, що піднявши руки та кинувши зброю отримає обмін і компенсацію.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:49 Ответить
А хто підняв руки? Ти там був і все бачив?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:20 Ответить
А в Курске российские бабки такие благодарны украинским военным за помощь. А ихние мужики расстреливают украинских пленных в затылок. И вам после таких видео будут говорить "мы ж не орда ,мы не такие". Интересно, чье это распоряжение помогать там русским. Скорей всего указание идет из опы .Но в окупированных териториях русские не цацкаються с украинцами. Русские в Курске должны понять какого жить в войне и испытать то ,что испытываете вы.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:50 Ответить
ВСУ - не банда кацапских отморозков, они не воюют со стариками, даже если эти старики - граждане мордора.
Убивать нужно тех орков, что стреляют в пленных, сжигать их целыми подразделениями.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:12 Ответить
Очень правильный в моральном и в практическом плане подход к проблеме. Респект, Вам, мелина.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:44 Ответить
тратамат тобі в руки і каністру з бензином за спину
показать весь комментарий
05.10.2024 19:09 Ответить
Конечно убивать стариков и насиловать детей не надо, это цивилизованным людям понятно, но завтра вырастут эти детишки и с оружием в руках опять будут над вами издеваться и убивать. Они должны понять сами какой они дикий народ ,но что то мне подсказывает ,что не будет этого никогда. У нас в Латвий русские старики во всем винят украинцов и ничего слышать другого не хотят и украинцы для них фашисты. Так что в Курске пусть русские сами своим помогают, они ведь своих не бросают.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:20 Ответить
Проблема одна, що українців на порядок більше в полоні чим росіян, чому так, це питання? Тому , щоб хоч когось обміняти треба брати все підряд, хоча е вихід , скільки в тилу ждунів сидить , чому їх не обміняти
показать весь комментарий
05.10.2024 13:54 Ответить
Тож у котрий раз а скільки ми бачимо що російські свинособаки творять з нашими військоворолоненими-потрібно від сьогодні начхати на всі нюренбергські домовленості від 1946року та припинити їх дію асаме ввести відразу розстріл на місці за всі злодіяння проти республіки Україна а тим хто це утворює чи пропихає а саме колаборація КОРУПЦІЯ та інші дії норативи окупанта та зрадницькі дії у владі ввести -РОЗСТРІЛ.Скілки зараз знаходять а вони ***** втікають із країни. Приклад буде піднебесна китай де за зраду корупцію розстріл і що подивіться як продвинулася у розвитку країна. Не на 100-300років ми відстали від китаю а більше. Продати кулю після розстрілу родичам розстріляного за ціною найвищої штрафної санкції а саме 2000 неоподаткованих мінімумів.Де собака насіров та інші чому паскуди на волі та живуть як шейхи. Де ті всі що на передовій у Австрії та Монако чи Британії Владу заставити працювати по законам стану війни а не якогось там придуманого неконституційного військового стану.Чому ця зелена прокладка між нардом та конституцією відпускає іх у сіх -а тому що вони всі гравці в одні ворота.
показать весь комментарий
05.10.2024 10:59 Ответить
сміфний такий, китай, корупція, абир абир абирвалг.
показать весь комментарий
05.10.2024 19:10 Ответить
боже какая падоль
показать весь комментарий
05.10.2024 11:10 Ответить
ребята бейти их как можете росийской ********* не должно существовать
показать весь комментарий
05.10.2024 11:18 Ответить
Як вони пишаються що педофіл пригожин їх воспитал.А що ж ви шакали за свого коханого підора
не помстилися що **** страшно? краще познущатись над беззбройним....шакали!!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 11:21 Ответить
ось таким чином китай з росією підтримують мир і стабільність у світі
показать весь комментарий
05.10.2024 11:23 Ответить
Звірі - це дуже слабо сказано! Навіть найогидніші звірі не вбивають собі подібних просто так, для розваги...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:26 Ответить
Вбивають. Зокрема шимпанзе
показать весь комментарий
05.10.2024 13:00 Ответить
зелений підор, цукерок у суджу підкинь, кацапам "пажрать хоцца"...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:27 Ответить
Так, касапів також гонять:замість брати в полон одиночного в полі,на нього пускають дрон,.він розлітається на куски,знімають на відео з цього дрона і запускають в інтернет-ланцюгова реакція.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:39 Ответить
Т.зв. руzкіх ТРЕБА ВБИВАТИ, ПОКИ ВОНИ НЕ ЗАКІНЧАТЬСЯ.
ВСІХ.
100 М.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:51 Ответить
твари паскудные горите в аду!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:07 Ответить
Брати, **** тут писати... Ще й старщі... Хто там ще "людей" бачив? Та й ще окремі країни при розпаді рашки??? Тільки санація усієї поверхні рфср - може адольф щось знав?
показать весь комментарий
05.10.2024 12:09 Ответить
скільки тобі років таку ***** писати, згадуючи про Адольфа? Йому ***** і на українців було...чи ти не знаєш де і за що був Бандера с 1941 по 1944...чи тобі Бандера не українець?
показать весь комментарий
05.10.2024 12:57 Ответить
Вот из-за таких любителей адольфа у другого любителя адольфа и сралина было меньше затрат на антиукраинскую пропаганду в 2014м.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:15 Ответить
Думаю що їх спецслужби спеціально проводять такі показові операції, щоб наші військові робили те саме. І щоб орки боялись здаватись в полон, плюс буде дескридитація на заході якщо вспливе.
показать весь комментарий
05.10.2024 12:18 Ответить
правильно думаєш...а головне шо думаєш, на відміну, від більшості дописувачів. В уяві яких, мабуть земля пласка...І, головне, ніхто з їх друзів чи родичів не знаходиься в кацапському полоні, тож вони можуть патетично-патріотично накидати лайно...Шкода що модерація не сприяє формуванню мислення та здорового глузду
показать весь комментарий
05.10.2024 12:55 Ответить
Не переживай, большинство, от которых это зависит, прекрасно все понимают.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:17 Ответить
сподіваюсь...але все ж переймаюсь за інтелектуальний рівень нації...бо вибори ж таки будуть....
показать весь комментарий
05.10.2024 13:19 Ответить
Непереймайся, в основному це пусті полиці, на які крім мір, труд, май. нікого нє жалко, брігада і сватья нічого не поклали.
показать весь комментарий
05.10.2024 19:09 Ответить
НІ, несеш повну нісенітницю. Це орки роблять, щоб залякати українців, Щоб боялись проти них воювати, щоб паралізувати спротив окупантам і одночасно для розваги. А нашим ніщо не заважає розстрілювати їх полонених без запису на відео. ВСЕ ПРОСТО.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:59 Ответить
А наші роблять,знімають на відео,запускають в інтернет: дроном,замість брати в полон,куски мяса розлітаються кругом.
показать весь комментарий
05.10.2024 21:37 Ответить
Нам давно таке треба робити просто не знімати відео. І все і байдуже будуть здаватись в полон кацапи чи ні
показать весь комментарий
05.10.2024 16:12 Ответить
Якщо будуть воювати до кінця в страху перед рострілом то ситуація ще більше ускладниться, щодо не знімати відео всерівно найдеться дов... який виставить колись або злиє його десь вище
показать весь комментарий
05.10.2024 18:10 Ответить
Пане Президенте або робіть щось,або ***** у відставку,через твої амбіцїї, тіпа формули міра,гинуть найкращі люди України. Геть з крісла.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:56 Ответить
Допоки зелена пліснява не сидить а пу.ло не лежить перемоги не буде.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:36 Ответить
Відставка зе призведе до зміни відносин міжнародних партнерів до України на краще,як мінімум.Режим зе-банкрут.
Тому,що міжнародні партнери чітко уявляють,хто такі зе-ерм.
показать весь комментарий
05.10.2024 17:21 Ответить
Моєму чоловіку шановний 70 років, в Польщі я живу 10, донатю на наше Військо з 14 року, а помити туалет,або лазєнку,теж треба вміти,знали б Ви скільки дівчат зостались без роботи, що не так помили,так що самі мавлю закрийте.. А Ваш зельонскій покликав в мою Україну війну. Закрив всі програми по броні, все розісрав і розікрав. А Ви і такі як Ви вибрали ,,хоть паржом,, от і жеріть,шановний Пан.
показать весь комментарий
06.10.2024 07:21 Ответить
Чому сина не відправила захищати Україну? Типу 10 долярів відправила і совість очистила?
показать весь комментарий
06.10.2024 13:56 Ответить
Потвори кац-апські!!! Земля, де умеров? Де відповідь?-
показать весь комментарий
05.10.2024 14:15 Ответить
прокляты будьте ******** кацапские и ******* ваши до седьмого колена!!!
показать весь комментарий
05.10.2024 14:17 Ответить
Ну що, полонених москалів годуєте?
показать весь комментарий
05.10.2024 19:22 Ответить
Пробачь нам Господи ,за те шо відкрили дороги , в 19р. по яким їдуть наші вбивці ...🙏😔
показать весь комментарий
05.10.2024 21:49 Ответить
я хочу щоб всі расіяни здохли. всі
показать весь комментарий
06.10.2024 02:07 Ответить
Доки москалі на банковій - будуть і далі такі відео...
показать весь комментарий
06.10.2024 09:59 Ответить
