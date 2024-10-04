РУС
Расстрелянные россиянами 16 военнопленных ВСУ могли быть из двух подразделений, предварительно установлены их данные, - ОГП

В ОГП розповіли нові деталі щодо розстрілу 16 військовополонених ЗСУ

Правоохранители предварительно установили личности военнопленных украинцев, расстрелянных российскими захватчиками на Покровском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Департамента войны Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений Вооруженных сил Украины. Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные бойцов. Но мы проверяем эту информацию из уважения к их родным, чтобы не ошибиться в их фамилиях",- рассказал он.

Кроме этого, Белоусов рассказал, что прокуратура также располагает информацией, где именно произошел расстрел украинских военнопленных и какое подразделение оккупационной армии РФ может быть причастно к совершению этого преступления.

Читайте также: Офис генпрокурора располагает информацией о казни россиянами на поле боя 93 украинских пленных, 80% случаев зафиксировано в этом году

Также украинские правоохранители направили запросы военным подразделениям, подразделениям разведки, а также международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации об этом преступлении.

Напомним, что ранее в телеграм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.

Читайте также: Оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении: правоохранители начали расследование

Автор: 

военнопленные (1180) расстрел (513) Офис Генпрокурора (2599)
Вечная память Героям!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 17:56 Ответить
Кацапи нас ненавидять генетично, вони вбивали нас завжди, коли тільки могли. Чому кацапи могли застосовувати лозунг "Убєй нємца" в 2-гу Світову, а нам не можна давити їх як паскудну сарану, як тарганів, які налізли на чисте і вбивають нас?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:23 Ответить
Я написал что рашистов нельзя убивать?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:33 Ответить
а з командирів спитають? як в полон можуть потрапити 16 озброєних бійців в притомному стані??
показать весь комментарий
04.10.2024 17:57 Ответить
Воевал?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:00 Ответить
Бутусов розповідав про цей випадок в одному з своіх недавніх відео. Там було 10 нашіх бійців. Коли почалися сумерки до них на позицію зайшли 4 російських штурмовика які представилися бійцями іншого украінського підрозділу. Поки з"ясовували хто і що (бо вони навіть встигли доповісти про це по радіо) -опинилися в полоні.... Потім іх вивели на дорогу і розстріляли. Один хлопець вижив. Це війна, і вона помилок не вибачає......
показать весь комментарий
04.10.2024 18:10 Ответить
До речі є відео вживу, як наші хлопці робили так само. За вийнятком того що наші хлопці не розстрілювали кацапів а брали живцем іх в полон,.......
показать весь комментарий
04.10.2024 18:16 Ответить
Якби капський язик сприймався виключно ворожим , то можливо
показать весь комментарий
04.10.2024 20:01 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 20:07 Ответить
Ви не забувайте що кацапи не такі вже й дурні і запросто могли вже вивчити хоча б декілька фраз украінькою. А по друге серед них немало запроданців та покидьків з Криму та Донбасу які більш менш володіють украінською мовою......Наприклад я сам був свідком коли в Керченській протоці кораблі береговоі охорони кацапні намагалася зупинити наш військовий буксир в супроводі двух артилерійських катерів і викликала та погрожувала ім по радіо, Наші хлопці відповідали ім що не розуміють кацапськоі і пропонувала ім говорити з ними або украінською або англійською, Ну так як військово-морська кацапня в англійській ні бум-бум то вони таки швиденько знайшли когось у себе в єкіпажі хто володів украінською......
показать весь комментарий
04.10.2024 20:35 Ответить
щось там не так...
кільком оркам здалися 16 чоловіків...
там точно щось не так...
або боєкомплект або....
ми цого не будемо знати
вічна пам,ять хлопцям
смерть підарам
показать весь комментарий
04.10.2024 19:31 Ответить
И пожизненный срок предателю Украины, гундосому кловану.
показать весь комментарий
04.10.2024 17:59 Ответить
Вопрос почему они сдались толпой в плен. Если у них закончилось БК то расстрелять ихнего командира который не смог дронами доставить им БК.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:00 Ответить
И тебе вопрос: воевал?
показать весь комментарий
04.10.2024 18:02 Ответить
И тебе вопрос: воевал?
показать весь комментарий
04.10.2024 19:15 Ответить
Воевал, в 14 году.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:29 Ответить
Мерзька та огидна...
Смерть росії видна...

Ко будуть знищенні-
Основні...
А потім і їх приближенні...
показать весь комментарий
04.10.2024 18:17 Ответить
чтоб вас падлы вас и ваших детей лреследовала карма росплаты
показать весь комментарий
04.10.2024 18:20 Ответить
Добрий день. Хлопці (дуже вас прошу) встановіть цих покидьків. Я не моральний урод , але дуже хочу побачитити цю мерзоту що розстріляла наших хлопців. Я так хочу щоби ця сволота пояснила свій вчинок. Хоча я і сама разумію що у ціеї сволоти ніякого пояснення нема.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:27 Ответить
Це відбувається, практично, кожного дня. Якщо не полонених вбивають беззбройних, то цивільних розстрілюють ракетами. Виродки. Мусимо вистояти, без варіантів.
показать весь комментарий
04.10.2024 18:37 Ответить
Бутусов говорил, что не 16, а 10. И один выжил, находится в реанимации.
Русские якобы хитростью зашли на позиции бойцов ВСу, представившись своими.
показать весь комментарий
04.10.2024 19:04 Ответить
Почему вообще можно зайти на позиции? Подходы разве не должны быть заминированы?
Как по поведению 4 человек, 16 человек не поняли, что это диверсанты?
показать весь комментарий
04.10.2024 20:06 Ответить
Тут би доречно згадати пані Фаріон
показать весь комментарий
04.10.2024 20:10 Ответить
Как она в коммунистическую партию вступала?
показать весь комментарий
04.10.2024 20:30 Ответить
Пердун ти совдепівський, те що вона говорила про мову для військових
показать весь комментарий
04.10.2024 21:05 Ответить
А что мова? Там у сепаров есть орки которые на украинском хорошо разговаривают. Мова, сомнительный орентир кто есть кто.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:22 Ответить
Донецким оркам украинский язык не чужой. Там в районах многие даже в быту на украинском разговаривают.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:24 Ответить
В Крыму в селах есть украиномовные. Про запорожские и херсонские области и говорить нечего.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:55 Ответить
Сирок працює...
показать весь комментарий
05.10.2024 02:13 Ответить
 
 