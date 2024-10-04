Расстрелянные россиянами 16 военнопленных ВСУ могли быть из двух подразделений, предварительно установлены их данные, - ОГП

Правоохранители предварительно установили личности военнопленных украинцев, расстрелянных российскими захватчиками на Покровском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Департамента войны Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений Вооруженных сил Украины. Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные бойцов. Но мы проверяем эту информацию из уважения к их родным, чтобы не ошибиться в их фамилиях",- рассказал он.

Кроме этого, Белоусов рассказал, что прокуратура также располагает информацией, где именно произошел расстрел украинских военнопленных и какое подразделение оккупационной армии РФ может быть причастно к совершению этого преступления.

Также украинские правоохранители направили запросы военным подразделениям, подразделениям разведки, а также международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации об этом преступлении.

Напомним, что ранее в телеграм-каналах появилась информация о вероятном расстреле представителями российской армии 16 украинских военнослужащих. Офис Генпрокурора начал следственные и розыскные действия.

