Розстріляні росіянами 16 військовополонених ЗСУ могли бути з двох підрозділів, попередньо встановлені їхні дані, - ОГП

Правоохоронці попередньо встановили особи військовополонених українців, розстріляних російськими загарбниками на Покровському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах",- розповів він.

Окрім цього, Бєлоусов розповів, що прокуратура також має інформацію, де саме відбувся розстріл українських військовополонених і який підрозділ окупаційної армії РФ може бути причетний до вчинення цього злочину.

Читайте також: Офіс генпрокурора має інформацію про страту росіянами на полі бою 93 українських полонених, 80% випадків зафіксовано у цьому році

Також українські правоохоронці направили запити військовим підрозділам, підрозділам розвідки, а також міжнародним партнерам, щоб зібрати якомога більше інформації про цей злочин.

Нагадаємо, що раніше у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.

Читайте також: Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку: правоохоронці розпочали розслідування