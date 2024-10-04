Розстріляні росіянами 16 військовополонених ЗСУ могли бути з двох підрозділів, попередньо встановлені їхні дані, - ОГП
Правоохоронці попередньо встановили особи військовополонених українців, розстріляних російськими загарбниками на Покровському напрямку.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах",- розповів він.
Окрім цього, Бєлоусов розповів, що прокуратура також має інформацію, де саме відбувся розстріл українських військовополонених і який підрозділ окупаційної армії РФ може бути причетний до вчинення цього злочину.
Також українські правоохоронці направили запити військовим підрозділам, підрозділам розвідки, а також міжнародним партнерам, щоб зібрати якомога більше інформації про цей злочин.
Нагадаємо, що раніше у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.
кільком оркам здалися 16 чоловіків...
там точно щось не так...
або боєкомплект або....
ми цого не будемо знати
вічна пам,ять хлопцям
смерть підарам
Смерть росії видна...
Ко будуть знищенні-
Основні...
А потім і їх приближенні...
Русские якобы хитростью зашли на позиции бойцов ВСу, представившись своими.
Как по поведению 4 человек, 16 человек не поняли, что это диверсанты?