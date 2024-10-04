УКР
Новини
Розстріляні росіянами 16 військовополонених ЗСУ могли бути з двох підрозділів, попередньо встановлені їхні дані, - ОГП

В ОГП розповіли нові деталі щодо розстрілу 16 військовополонених ЗСУ

Правоохоронці попередньо встановили особи військовополонених українців, розстріляних російськими загарбниками на Покровському напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Департаменту війни Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах",- розповів він.

Окрім цього, Бєлоусов розповів, що прокуратура також має інформацію, де саме відбувся розстріл українських військовополонених і який підрозділ окупаційної армії РФ може бути причетний до вчинення цього злочину.

Читайте також: Офіс генпрокурора має інформацію про страту росіянами на полі бою 93 українських полонених, 80% випадків зафіксовано у цьому році

Також українські правоохоронці направили запити військовим підрозділам, підрозділам розвідки, а також міжнародним партнерам, щоб зібрати якомога більше інформації про цей злочин.

Нагадаємо, що раніше у телеграм-каналах з’явилась інформація про ймовірний розстріл представниками російської армії 16 українських військовослужбовців. Офіс Генпрокурора розпочав слідчі і розшукові дії.

Читайте також: Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку: правоохоронці розпочали розслідування

військовополонені (1047) розстріл (277) Офіс Генпрокурора (3393)
Топ коментарі
+23
а з командирів спитають? як в полон можуть потрапити 16 озброєних бійців в притомному стані??
04.10.2024 17:57 Відповісти
+18
Вечная память Героям!!!
04.10.2024 17:56 Відповісти
+16
И пожизненный срок предателю Украины, гундосому кловану.
04.10.2024 17:59 Відповісти
Вечная память Героям!!!
04.10.2024 17:56 Відповісти
Кацапи нас ненавидять генетично, вони вбивали нас завжди, коли тільки могли. Чому кацапи могли застосовувати лозунг "Убєй нємца" в 2-гу Світову, а нам не можна давити їх як паскудну сарану, як тарганів, які налізли на чисте і вбивають нас?
04.10.2024 18:23 Відповісти
Я написал что рашистов нельзя убивать?
04.10.2024 18:33 Відповісти
а з командирів спитають? як в полон можуть потрапити 16 озброєних бійців в притомному стані??
04.10.2024 17:57 Відповісти
Воевал?
04.10.2024 18:00 Відповісти
Бутусов розповідав про цей випадок в одному з своіх недавніх відео. Там було 10 нашіх бійців. Коли почалися сумерки до них на позицію зайшли 4 російських штурмовика які представилися бійцями іншого украінського підрозділу. Поки з"ясовували хто і що (бо вони навіть встигли доповісти про це по радіо) -опинилися в полоні.... Потім іх вивели на дорогу і розстріляли. Один хлопець вижив. Це війна, і вона помилок не вибачає......
04.10.2024 18:10 Відповісти
До речі є відео вживу, як наші хлопці робили так само. За вийнятком того що наші хлопці не розстрілювали кацапів а брали живцем іх в полон,.......
04.10.2024 18:16 Відповісти
Якби капський язик сприймався виключно ворожим , то можливо
04.10.2024 20:01 Відповісти
04.10.2024 20:07 Відповісти
Ви не забувайте що кацапи не такі вже й дурні і запросто могли вже вивчити хоча б декілька фраз украінькою. А по друге серед них немало запроданців та покидьків з Криму та Донбасу які більш менш володіють украінською мовою......Наприклад я сам був свідком коли в Керченській протоці кораблі береговоі охорони кацапні намагалася зупинити наш військовий буксир в супроводі двух артилерійських катерів і викликала та погрожувала ім по радіо, Наші хлопці відповідали ім що не розуміють кацапськоі і пропонувала ім говорити з ними або украінською або англійською, Ну так як військово-морська кацапня в англійській ні бум-бум то вони таки швиденько знайшли когось у себе в єкіпажі хто володів украінською......
04.10.2024 20:35 Відповісти
щось там не так...
кільком оркам здалися 16 чоловіків...
там точно щось не так...
або боєкомплект або....
ми цого не будемо знати
вічна пам,ять хлопцям
смерть підарам
04.10.2024 19:31 Відповісти
И пожизненный срок предателю Украины, гундосому кловану.
04.10.2024 17:59 Відповісти
Вопрос почему они сдались толпой в плен. Если у них закончилось БК то расстрелять ихнего командира который не смог дронами доставить им БК.
04.10.2024 18:00 Відповісти
И тебе вопрос: воевал?
04.10.2024 18:02 Відповісти
И тебе вопрос: воевал?
04.10.2024 19:15 Відповісти
Воевал, в 14 году.
04.10.2024 19:29 Відповісти
Мерзька та огидна...
Смерть росії видна...

Ко будуть знищенні-
Основні...
А потім і їх приближенні...
04.10.2024 18:17 Відповісти
чтоб вас падлы вас и ваших детей лреследовала карма росплаты
04.10.2024 18:20 Відповісти
Добрий день. Хлопці (дуже вас прошу) встановіть цих покидьків. Я не моральний урод , але дуже хочу побачитити цю мерзоту що розстріляла наших хлопців. Я так хочу щоби ця сволота пояснила свій вчинок. Хоча я і сама разумію що у ціеї сволоти ніякого пояснення нема.
04.10.2024 18:27 Відповісти
Це відбувається, практично, кожного дня. Якщо не полонених вбивають беззбройних, то цивільних розстрілюють ракетами. Виродки. Мусимо вистояти, без варіантів.
04.10.2024 18:37 Відповісти
Бутусов говорил, что не 16, а 10. И один выжил, находится в реанимации.
Русские якобы хитростью зашли на позиции бойцов ВСу, представившись своими.
04.10.2024 19:04 Відповісти
Почему вообще можно зайти на позиции? Подходы разве не должны быть заминированы?
Как по поведению 4 человек, 16 человек не поняли, что это диверсанты?
04.10.2024 20:06 Відповісти
Тут би доречно згадати пані Фаріон
04.10.2024 20:10 Відповісти
Как она в коммунистическую партию вступала?
04.10.2024 20:30 Відповісти
Пердун ти совдепівський, те що вона говорила про мову для військових
04.10.2024 21:05 Відповісти
А что мова? Там у сепаров есть орки которые на украинском хорошо разговаривают. Мова, сомнительный орентир кто есть кто.
04.10.2024 21:22 Відповісти
Донецким оркам украинский язык не чужой. Там в районах многие даже в быту на украинском разговаривают.
04.10.2024 21:24 Відповісти
В Крыму в селах есть украиномовные. Про запорожские и херсонские области и говорить нечего.
04.10.2024 21:55 Відповісти
Сирок працює...
05.10.2024 02:13 Відповісти
 
 