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Новости Война
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Украина вернула тела 501 павшего защитника

Україна повернула тіла 501 полеглого бійця

По результатам репатриационных мер в Украину удалось вернуть 501 павшего украинского военного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В частности удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, 6 тел павших защитников на Угледарском направлении, 4 павших воина на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении.

Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории РФ.

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Отмечается, что павших защитников вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

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Автор: 

военнослужащие (6180) потери (4428)


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Топ комментарии
+17
Вічна пам"ять Героям!
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18.10.2024 15:44 Ответить
+10
Сумно гине цвіт нації.
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18.10.2024 15:42 Ответить
+10
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
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18.10.2024 15:50 Ответить
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П@здец!
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18.10.2024 15:40 Ответить
РФ передали 89 загиблих. ЗСУ передали 501 загиблого...
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18.10.2024 15:41 Ответить
Сумно гине цвіт нації.
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18.10.2024 15:42 Ответить
чиїсь згаслі надії...
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18.10.2024 15:42 Ответить
Вічна пам"ять Героям!
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18.10.2024 15:44 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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18.10.2024 15:45 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
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18.10.2024 15:50 Ответить
400 тільки покинутих своїх вбитих і тільки під Авдіївкою. Це більше ніж загинуло а Іловайську... Ще й хваляться - цілий список помагальників повернути тіла...
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18.10.2024 16:22 Ответить
ужос ... мінімум 500 сімей у горі і розпачу...."втрати мінімальні" 95 і КО....а скільки ще....до кордонів 91 року....має бути зупинка цього жаху, люди важливіші, а політики нехай хоч сто років розмовляють і домовляються .... РОЗМОВЛЯЮТЬ і ДОМОВЛЯЮТЬСЯ.....а ми розвиваємо те що є і.....вичищаємо від того що тут непотріб, "папріколу" і "прокурори-інваліді", що звалились з крісла у другу групу при вивченні справи.....
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18.10.2024 17:15 Ответить
 
 