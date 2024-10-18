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Новини Війна
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Україна повернула тіла 501 полеглого оборонця

Україна повернула тіла 501 полеглого бійця

За результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути 501 полеглого українського військового.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих Захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїни на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.

Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

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Зазначається, що полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших захисників передадуть родинам для гідного поховання.

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Автор: 

військовослужбовці (4804) втрати (4443)


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Топ коментарі
+17
Вічна пам"ять Героям!
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18.10.2024 15:44 Відповісти
+10
Сумно гине цвіт нації.
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18.10.2024 15:42 Відповісти
+10
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
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18.10.2024 15:50 Відповісти
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П@здец!
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18.10.2024 15:40 Відповісти
РФ передали 89 загиблих. ЗСУ передали 501 загиблого...
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18.10.2024 15:41 Відповісти
Сумно гине цвіт нації.
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18.10.2024 15:42 Відповісти
чиїсь згаслі надії...
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18.10.2024 15:42 Відповісти
Вічна пам"ять Героям!
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18.10.2024 15:44 Відповісти
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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18.10.2024 15:45 Відповісти
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким
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18.10.2024 15:50 Відповісти
400 тільки покинутих своїх вбитих і тільки під Авдіївкою. Це більше ніж загинуло а Іловайську... Ще й хваляться - цілий список помагальників повернути тіла...
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18.10.2024 16:22 Відповісти
ужос ... мінімум 500 сімей у горі і розпачу...."втрати мінімальні" 95 і КО....а скільки ще....до кордонів 91 року....має бути зупинка цього жаху, люди важливіші, а політики нехай хоч сто років розмовляють і домовляються .... РОЗМОВЛЯЮТЬ і ДОМОВЛЯЮТЬСЯ.....а ми розвиваємо те що є і.....вичищаємо від того що тут непотріб, "папріколу" і "прокурори-інваліді", що звалились з крісла у другу групу при вивченні справи.....
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18.10.2024 17:15 Відповісти
 
 