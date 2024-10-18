Україна повернула тіла 501 полеглого оборонця

За результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути 501 полеглого українського військового.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих Захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих воїни на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.

Також вдалося повернути 1 тіло з моргу на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко. ФОТО

Зазначається, що полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Читайте також: У боях за Україну загинув випускник ФК "Кремінь" Вадим Папірович. ФОТО