РФ не повернула Україні тіло журналістки Рощиної. У Координаційному штабі підозрюють приховування злочину
Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, не повернули в Україну в межах обміну 18 жовтня. У Координаційному штабі вважають, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.
Про це у коментарі "Суспільному" розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - сказав Яценко.
За його словами, робота щодо репатріації тіла журналістки почалася одразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні.
"Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо, - сказав представник Координаційного штабу.
Він додав, що наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.
Водночас Яценко наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.
Нагадаємо, що 18 жовтня за результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути 501 полеглого українського військового.
Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні
10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
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Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.
Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.
На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.
"Русскій мір" вбив Вікторію.
Царство їй небесне
Тобто вона не померла а була вбита скоріш за все
Ну це навряд! Вони своїми злочинами хизуються! А кількість вбитих своїх журналістів на московії (а також громадських діячів, лідерів опозиції)? Ну вислухають ще одне занепокоєння чи стурбованість, "пєчальная лошадь" щось прорже у відповідь, Машка з Дімоном, після чергового стакану, вкинуть чергові погрози, зливні бачки та інший солов'їний послід закатять гнівні токшоу і... ВСЕ!
Це просто один з методів дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, ІМХО. Не більше...
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/18/7411778/
Курва. Злочин явно є. І сотні полонених розстріляно на камеру.
А Зеленський все ще бачить мир в очах *****...
а ви вимагаєте пресувати громадян за незручну критику для влади, термін якої вже давно минув