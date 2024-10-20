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РФ не повернула Україні тіло журналістки Рощиної. У Координаційному штабі підозрюють приховування злочину

Тіло журналістки Рощиної не повернули

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, не повернули в Україну в межах обміну 18 жовтня. У Координаційному штабі вважають, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - сказав Яценко.

За його словами, робота щодо репатріації тіла журналістки почалася одразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні.

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"Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо, - сказав представник Координаційного штабу.

Він додав, що наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.

Водночас Яценко наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Нагадаємо, що 18 жовтня за результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути 501 полеглого українського військового.

Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні 

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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Автор: 

полон (1584) смерть (6778) Рощина Вікторія (31)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·

Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.

На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.

"Русскій мір" вбив Вікторію.

Царство їй небесне
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20.10.2024 19:38 Відповісти
+17
рашка це країна вбивць та некрофілів. зеленський це їх звязківець
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20.10.2024 19:30 Відповісти
+11
Ось її стаття, яка не всім сподобалася

Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/18/7411778/

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20.10.2024 19:58 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
рашка це країна вбивць та некрофілів. зеленський це їх звязківець
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20.10.2024 19:30 Відповісти
У нас є два ворога - Рашка та чиновники з 2000-х років
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20.10.2024 19:38 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=-UC%2CP-y-R Алексей Гордеев

https://www.facebook.com/alexey.gordyeyev/posts/pfbid074LV2EfNpLyM9QCzQDqWQQUENoFLFeEd5soXNoLBe5ppX6xLk39B29Zbp7DiDkCPl?__cft__%5B0%5D=AZUUuf1-EL4x_SfJbk08yyXmhDcG3d9CdHH3DYEtXj40x4rckZL1ixlFKGXl9tZPZPk6N9gC1XpNrtonvGQt3qJAZryCdVX46ODkGw5u5GiXiCVxcrdvsPmCh-nCFCXec95OKE1G75oDulcSNfu3JYsSWwmRnDvVUfKJZ6N9e6Oj2nIxHBFW8r5K83_B7sd-uL8&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 октябрь в 19:39 ·

Сьогодні ми дізнались про загибель у російському полоні журналістки Вікторії Рощиної.

Вона була відчайдушною та безкомпромісною, ігноруючи небезпеки.

На скрині - наша переписка щодо її затримання росіянами у гуманітарній колоні у 2022 році. Тоді вона стверджувала, що росіянам її здав митрополит УПЦ (МП) Запорізький Лука. Рукою вказав на неї.

"Русскій мір" вбив Вікторію.

Царство їй небесне
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20.10.2024 19:38 Відповісти
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20.10.2024 19:39 Відповісти
нпевне згвалтували а потім вбили , а фесбешка тіло знищила ...
Тобто вона не померла а була вбита скоріш за все
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20.10.2024 19:43 Відповісти
А в когось були якісь сумніви?
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21.10.2024 00:55 Відповісти
"...російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину." Джерело:

Ну це навряд! Вони своїми злочинами хизуються! А кількість вбитих своїх журналістів на московії (а також громадських діячів, лідерів опозиції)? Ну вислухають ще одне занепокоєння чи стурбованість, "пєчальная лошадь" щось прорже у відповідь, Машка з Дімоном, після чергового стакану, вкинуть чергові погрози, зливні бачки та інший солов'їний послід закатять гнівні токшоу і... ВСЕ!

Це просто один з методів дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, ІМХО. Не більше...
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20.10.2024 19:43 Відповісти
Після таких статей про здачу владою Херсону, ЗЕлена банда її точно не поверне, їм вигідно її забути. І скоріш за все вони і намовили кацапав зробити так щоб вона не дожила до обміну
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20.10.2024 19:45 Відповісти
та ви ж і просрали - коли ЗЕка вибрали гетьманом
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20.10.2024 20:37 Відповісти
Через те і азовців не повертають
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21.10.2024 06:59 Відповісти
Ми,завжди раді друзям,А потвори які прийшли до нас - потрібно знищувати.Не ми такі,гра така.З повагою Олександр.
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20.10.2024 19:46 Відповісти
Звичайно, що вбили як вбили до цього багатьох чесних журналістів у себе в 90-х 00-х роках.
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20.10.2024 19:49 Відповісти
Ось її стаття, яка не всім сподобалася

Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді

https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/18/7411778/

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20.10.2024 19:58 Відповісти
Її повернення загрожувало діяльності агентурній діяльності козиря і тому фсб спрацювало у своєму стилі.
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20.10.2024 20:56 Відповісти
;...У Координаційному штабі підозрюють приховування злочину...;
Курва. Злочин явно є. І сотні полонених розстріляно на камеру.
А Зеленський все ще бачить мир в очах *****...
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20.10.2024 20:02 Відповісти
трамп прийде і ми почнемо миритись з кацапами
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21.10.2024 09:20 Відповісти
Свинособаки...
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20.10.2024 20:09 Відповісти
росіяни часто допомагають неукраїнській владі в Україні знищувати людей, які їй заважають
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20.10.2024 21:25 Відповісти
Влада така яку вибрав мудрий український нарід. А от тези накшталт "росіяни допомагають неукраїнській владі знищувати людей" - це кремлівський наратив для розхитування ситуації в країні. На такі висери має реагувати СБУ.
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21.10.2024 01:00 Відповісти
сбу має реагувати на реальних зрадників при владі, особливо чистити свої ряди, чого ніхто не зробив
а ви вимагаєте пресувати громадян за незручну критику для влади, термін якої вже давно минув
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21.10.2024 09:18 Відповісти
Хай он московським митрополитом займаються і всією московською сворою
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21.10.2024 07:03 Відповісти
 
 