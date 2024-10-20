РФ не повернула Україні тіло журналістки Рощиної. У Координаційному штабі підозрюють приховування злочину

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, не повернули в Україну в межах обміну 18 жовтня. У Координаційному штабі вважають, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме 18-го числа тіло Вікторії передане в рамках репатріації не було. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все можливе і неможливе для того, щоб ми змогли отримати всі відповіді на питання, які всіх в нашому суспільстві хвилюють", - сказав Яценко.

За його словами, робота щодо репатріації тіла журналістки почалася одразу після повідомлення про смерть Вікторії Рощиної у російському полоні.

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"Ця робота ведеться. На жаль, це все залежить від протилежної сторони, тому точної дати репатріації, ми сказати, на жаль, не можемо, - сказав представник Координаційного штабу.

Він додав, що наразі зарано говорити про причини смерті журналістки, зокрема чи були до неї застосовані тортури.

Водночас Яценко наголосив, що російська сторона може затягувати репатріацію, щоб приховати сліди ймовірного злочину.

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Нагадаємо, що 18 жовтня за результатами репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути 501 полеглого українського військового.

Смерть Вікторії Рощиної у російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

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