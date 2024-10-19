Особенность этого обмена – возвращение защитников, получивших "приговоры" в РФ, - Координационный штаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 Защитников Украины. Обмен состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы РФ и были "осуждены": 28 - к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.









Среди освобожденных из плена сегодня нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

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Отмечается, что многие наши освобожденные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

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