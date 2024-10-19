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Новости Фото Обмен пленными
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Особенность этого обмена – возвращение защитников, получивших "приговоры" в РФ, - Координационный штаб. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 Защитников Украины. Обмен состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы РФ и были "осуждены": 28 - к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.

обмін полонених 18 жовтня
обмін полонених 18 жовтня
обмін полонених 18 жовтня
обмін полонених 18 жовтня

Среди освобожденных из плена сегодня нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вернула из российского плена 95 защитников, - Зеленский. ВИДЕО

повернення з російського полону
повернення з російського полону
повернення з російського полону
повернення з російського полону

Отмечается, что многие наши освобожденные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.

Также читайте: Россияне убили более 100 сдававшихся в плен украинских военнослужащих, - Лубинец

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военнопленные (1115) обмен (1420) пленные (2172)


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Пусть выздоравливают.
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19.10.2024 01:27 Ответить
Хлопці з поверненням на рідну землю 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Шаидкого Вам одужання і міцного здоровʼя , дорогі наші Герої !!
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19.10.2024 01:45 Ответить
Каза це раніш і знову скажу.

Віддають козирі !!! Бо для РФ срочники то болюча тема!

Треба було в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі

Вам треба срочники? в нас на 100 срочникив сидить ще 2000 інших! тож до кожного срочника забирайте ще 20! а нам на обмін 21 наш!

Я примір приводжу, на цифри не треба дивитись. Але так просто віддавати це злив(
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19.10.2024 01:45 Ответить
ещенарожалки більш не хочуть ноги розставлять і хочуть своих мальчікав назад? русский уродки с междуножньім мозгом.
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19.10.2024 07:24 Ответить
З поверненням наші Захисники!!!! Герої України!!!!
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19.10.2024 05:12 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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19.10.2024 11:29 Ответить
От якби еміратики трохи нафту скостили
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19.10.2024 11:42 Ответить
Мабуть є домовленість що поки не отримають вироки то не міняють. Здогадайтесь кого буде ловити Марпол в Західній Європі ?
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19.10.2024 15:50 Ответить
 
 