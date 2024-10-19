Особенность этого обмена – возвращение защитников, получивших "приговоры" в РФ, - Координационный штаб. ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября состоялся 58-й обмен военнопленными. Домой вернулись еще 95 Защитников Украины. Обмен состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.
Особенность этого обмена в том, что домой возвращаются немало украинцев, которые получили так называемые "приговоры" судебной системы РФ и были "осуждены": 28 - к длительным срокам, а 20 - к пожизненному заключению за защиту собственной земли от агрессора.
Среди освобожденных из плена сегодня нацгвардейцы, военные моряки, воины ВСУ, пограничники и представители других подразделений Сил безопасности и обороны. Наши ребята защищали Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Киевскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую области. Среди освобожденных 69 солдат и сержантов и 26 офицеров.
Отмечается, что многие наши освобожденные ребята имеют серьезные заболевания и последствия тяжелых ранений, а также большую потерю веса из-за пыток и недостаточного питания.
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Шаидкого Вам одужання і міцного здоровʼя , дорогі наші Герої !!
Віддають козирі !!! Бо для РФ срочники то болюча тема!
Треба було в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі
Вам треба срочники? в нас на 100 срочникив сидить ще 2000 інших! тож до кожного срочника забирайте ще 20! а нам на обмін 21 наш!
Я примір приводжу, на цифри не треба дивитись. Але так просто віддавати це злив(