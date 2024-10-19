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Новини Фото Обмін полоненими
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Особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж

18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 Захисників України. Обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи РФ та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.

обмін полонених 18 жовтня
обмін полонених 18 жовтня
обмін полонених 18 жовтня
обмін полонених 18 жовтня

Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Також дивіться: Україна провернула з російського полону 95 захисників, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

повернення з російського полону
повернення з російського полону
повернення з російського полону
повернення з російського полону

Зазначається, що чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.

Також читайте: Росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, - Лубінець

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військовополонені (983) обмін (1203) полонені (2296)


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19.10.2024 01:27 Відповісти
Хлопці з поверненням на рідну землю 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Шаидкого Вам одужання і міцного здоровʼя , дорогі наші Герої !!
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19.10.2024 01:45 Відповісти
Каза це раніш і знову скажу.

Віддають козирі !!! Бо для РФ срочники то болюча тема!

Треба було в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі

Вам треба срочники? в нас на 100 срочникив сидить ще 2000 інших! тож до кожного срочника забирайте ще 20! а нам на обмін 21 наш!

Я примір приводжу, на цифри не треба дивитись. Але так просто віддавати це злив(
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19.10.2024 01:45 Відповісти
ещенарожалки більш не хочуть ноги розставлять і хочуть своих мальчікав назад? русский уродки с междуножньім мозгом.
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19.10.2024 07:24 Відповісти
З поверненням наші Захисники!!!! Герої України!!!!
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19.10.2024 05:12 Відповісти
З поверненням, рідненькі.
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19.10.2024 11:29 Відповісти
От якби еміратики трохи нафту скостили
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19.10.2024 11:42 Відповісти
Мабуть є домовленість що поки не отримають вироки то не міняють. Здогадайтесь кого буде ловити Марпол в Західній Європі ?
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19.10.2024 15:50 Відповісти
 
 