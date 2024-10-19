Особливість цього обміну - повернення захисників, які отримали "вироки" в РФ, - Координаційний штаб. ФОТОрепортаж
18 жовтня відбувся 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 Захисників України. Обмін відбувся за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи РФ та були "засуджені": 28 – до тривалих термінів, а 20 – до довічного ув’язнення за захист власної землі від агресора.
Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.
Зазначається, що чимало наших звільнених хлопців мають серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а також велику втрату ваги через катування та недостатнє харчування.
Будь ласка, зачекайте...
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Шаидкого Вам одужання і міцного здоровʼя , дорогі наші Герої !!
Віддають козирі !!! Бо для РФ срочники то болюча тема!
Треба було в придачу до кожного срочника давати пропорційно тих кого РФ не хоче забирати, і тоді ми могли б позбавитись тих тисяч полонених яких годуємо вже два роки і повернути ВСІХ захисників Азовсталі
Вам треба срочники? в нас на 100 срочникив сидить ще 2000 інших! тож до кожного срочника забирайте ще 20! а нам на обмін 21 наш!
Я примір приводжу, на цифри не треба дивитись. Але так просто віддавати це злив(