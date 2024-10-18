Росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, - Лубінець
Наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо НВ розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Це свідома політика Росії, однак міжнародні організації закривають на це очі. Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події - ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає", - наголосив омбудсман.
За словами Лубінця, українські правоохоронні органи роблять усе можливе для фіксації таких злочинів.
"Я офіційно передав матеріали про факти страт до уповноваженої з прав людини в РФ. Зрозуміло, що реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання - фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася.
На мій погляд, росіяни вбивають полонених не тільки для демонстрації зневаги до міжнародного права, але й для того, щоб "зв’язати кров'ю" виконавців та підтримати власну пропаганду", - додав Лубінець.
Крім того, омбудсман порушив тему смерті української журналістки Вікторії Рощиної, яку незаконно утримували в РФ.
За його даними відомо, що з початку російської агресії загинули щонайменше 102 представники медіа.
"Російські військові цілеспрямовано вбивають медійників, хоча у всьому світі вбивства журналістів вважаються одним із найганебніших злочинів", - наголосив він.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених, і такі злочини є не поодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою РФ.
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