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Росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон, - Лубінець

Лубінець: Росіяни стратили понад 100 українських військовополонених

Наразі відомо про більш як сотню українських військових, яких під час потрапляння в полон стратили росіяни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо НВ розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це свідома політика Росії, однак міжнародні організації закривають на це очі. Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події - ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає", - наголосив омбудсман.

За словами Лубінця, українські правоохоронні органи роблять усе можливе для фіксації таких злочинів.

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"Я офіційно передав матеріали про факти страт до уповноваженої з прав людини в РФ. Зрозуміло, що реакції Росії на порушення Женевських конвенцій годі очікувати, але моє завдання - фіксувати ці факти. Ми робимо все, щоб міжнародна спільнота про це дізнавалася.

На мій погляд, росіяни вбивають полонених не тільки для демонстрації зневаги до міжнародного права, але й для того, щоб "зв’язати кров'ю" виконавців та підтримати власну пропаганду", - додав Лубінець.

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Крім того, омбудсман порушив тему смерті української журналістки Вікторії Рощиної, яку незаконно утримували в РФ.

За його даними відомо, що з початку російської агресії загинули щонайменше 102 представники медіа.

"Російські військові цілеспрямовано вбивають медійників, хоча у всьому світі вбивства журналістів вважаються одним із найганебніших злочинів", - наголосив він.

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Нагадаємо, Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів, що за останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених, і такі злочини є не поодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою РФ.

Автор: 

військовополонені (981) страта (80) розстріл (269) Лубінець Дмитро (615)


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Поки моска...ня не почне вбивати у Берліні і Парижі ніякої реакції не буде !!!
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18.10.2024 18:05 Відповісти
Треба брати високопосадовців їхніх у заручники. І якщо ще раз таке відбудеться, то страчувати їх. А перед цим публічно попередити всіх про наші наміри.
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18.10.2024 18:08 Відповісти
Гадаю їх кількість набагато більша
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18.10.2024 18:09 Відповісти
Не росияне а русофашисты
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18.10.2024 18:12 Відповісти
А вони поголовно русофашисти
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25.10.2024 14:40 Відповісти
все что то должны делать за вас, зелёные гниды
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18.10.2024 18:13 Відповісти
Крім дописів,що ти зробив у цій ситуації,хлопець? Скільки справ відкрито у судах України? Хто засуджений,хоча б заочно? А той факт,що немає міжнародного осуду-так це через повну імпотенцію українського омбудсмена. Не знаєте його прізвища?
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18.10.2024 18:23 Відповісти
Очевидно,що кількість в рази більша, сюди ж можна і трагедію в Оленівці додати, а скільки закатованих в російських тюрмах, скільки вбитих цивільних тільки в Маріуполі!!
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18.10.2024 18:56 Відповісти
Почитайте историю. Они этим занимаются последние 400 лет и чем страшнее тем лучше для них
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18.10.2024 19:07 Відповісти
 
 