Страти окупантами українських військовополонених є цілеспрямованою політикою РФ, за останній рік їхня кількість зросла, - Костін

За останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених, і такі злочини є не поодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора, про розслідування російських злочинів під час війни розповів в інтерв’ю бельгійському медіа La Libre Генеральний прокурор Андрій Костін.

"Більшість російських воєнних злочинців засуджено українськими судами заочно, але вирок суду має фундаментальне значення для процесу відновлення справедливості та зцілення постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Костін наголосив, що розслідування воєнних злочинів під час конфлікту є надзвичайно складним.

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"Ми документуємо, розслідуємо і переслідуємо в національних судах кожен злочин, скоєний агресором. Але наше завдання йде набагато далі. Ми впроваджуємо методологію переслідування більш специфічних злочинів, таких як сексуальне насильство, злочини проти дітей та екологічні злочини", - розповів генпрокурор.

Він повідомив, що протягом останнього року зросла кількість страт окупантами українських військовополонених. Катування і страти без суду і слідства використовуються як зброя війни, залякування і знищення.

"Ми можемо довести, що ці випадки є не поодинокими інцидентами, а організованою та цілеспрямованою політикою. Наприклад, у нас є аудіозапис, на якому російський офіцер наказує своїм військам не брати полонених на полі бою, а вбивати українців", - зазначив Костін.

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За його словами, одне з ключових завдань для правосуддя – відповідальність Росії та її керівництва за злочин агресії, без якого не було б понад 140 тис. воєнних злочинів.

"Важливо притягнути до відповідальності натхненників цього вторгнення - президента, прем'єр-міністра, членів так званої "трійки" - і показати їм, що вони можуть понести відповідальність, незважаючи на прогалини в міжнародному праві. МКС не має юрисдикції в цьому питанні, але ми працюємо над правовою формулою з близько 40 державами по всьому світу", - наголосив генпрокурор.

Крім того, він нагадав, що якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться відвідати зустріч G20 у Бразилії – він має бути заарештований.

"Відмова виконати ордер на арешт посилює позиції Росії. Всі наші надії тепер покладаються на незалежність бразильської судової системи", - резюмував Костін.

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