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Бразилія зобов’язана арештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20, - Костін

Костін заклика. Бразилію арештувати путіна

Україна має інформацію, що диктатор РФ Володимир Путін може відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) у Бразилії, який відбудеться в листопаді. Генпрокурор України Андрій Костін закликає бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.

Про це Костін заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генпрокурор сказав, що міжнародна спільнота повинна об'єднатися, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його злочини.

"Через інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати... Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократичної та правової держави",- сказав Костін.

Якщо ж бразильська влада не захоче виконувати ордер на арешт, за словами Костіна, може виникнути прецедент, при якому лідери, звинувачені в злочинах, зможуть безкарно подорожувати.

Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників пише, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро. Однак наразі немає жодної інформації того, що він братиме участь в саміті.

Читайте також: Путін збирається до Туркменістану. В МЗС України нагадали, що Путін - воєнний злочинець, на якого виданий ордер на арешт

Нагадаємо, що на початку вересня Путін прибув з офіційним візитом до Монголії, де його відмовилися заарештовувати, попри те, що країна є учасником Міжнародного кримінального суду, а 2003 року ратифікувала Римський статут.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Читайте також: Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду

Автор: 

Бразилія (284) візит (1608) путін володимир (24080) Монголія (43) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+15
Цей "генпрокурор" коли почне в Україні корупціонерів садити ?! Балабол!
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14.10.2024 17:59
+13
А Україна мала заарештувати зеленоригівського нардепа Дмитрука.
А чому досі не заарештований спільник Дмитрука - зеленоригівський нардеп Куницький?
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14.10.2024 18:04
+12
Генпрокурор Костін сам памʼятає що він зобовʼязаний робити на своїй посаді? Ч
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14.10.2024 17:56
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Генпрокурор Костін сам памʼятає що він зобовʼязаний робити на своїй посаді? Ч
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14.10.2024 17:56 Відповісти
Цей "генпрокурор" коли почне в Україні корупціонерів садити ?! Балабол!
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14.10.2024 17:59 Відповісти
йому судді не дають.. це робити
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14.10.2024 18:16 Відповісти
чули про якісь справи проти суддів? і невже все так куово в датському королівстві, що не знайдеться, хоча б один чесний суддя, який почав би виносити правомірні вироки?
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14.10.2024 18:48 Відповісти
та не то що один чесний не знайдеться..
навіть пів чесного..
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16.10.2024 13:02 Відповісти
Ага, арестуют. Сразу же, как его Монголия выпустит, после "ареста"
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14.10.2024 17:59 Відповісти
Смішний. Аааа, він е ж зелений.
Монголія теж була забов'язана та фуй поклала.
І як колись сказав твій бос -
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14.10.2024 17:59 Відповісти
Пізно вср*алися, прецедент виник давно уже, ще з Монголією, яка відмовилась його арештовувати.
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14.10.2024 18:01 Відповісти
А Україна мала заарештувати зеленоригівського нардепа Дмитрука.
А чому досі не заарештований спільник Дмитрука - зеленоригівський нардеп Куницький?
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14.10.2024 18:04 Відповісти
Самі туди поїдьте і арештуйте чи вбийте
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14.10.2024 18:05 Відповісти
Мрію про спецпідрозділ типу МОСАДу..щоб тупо нищили тварюк - що мокшанських, що наших по всьому світу..а не санкції накладали.
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14.10.2024 18:14 Відповісти
Пустомеля, спочатку виконуй те, що ти зобовʼязаний, а потім вимагай від інших
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14.10.2024 18:07 Відповісти
Не заарештує. Всі ці міжнародні інструменти втратили свій авторитет, а значить, і вплив.
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14.10.2024 18:09 Відповісти
Якщо буде загроза арешту міжнародного злочинця путіна то нікуди він не поїде ,воно так боїтся за свою погану шкуру ,шаманів найняв що б продовжили довголіття ,так саме сталін боявся але здох.
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14.10.2024 18:14 Відповісти
Ніхто ніколи не заарештує підора у якого під рукою ядерний чемоданчик.
після то як складе повноваження президента і якщо нова влада параші погодиться то можливо видадуть, мрійте далі мрійники.
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14.10.2024 18:26 Відповісти
Обурений за Бразилія
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14.10.2024 18:14 Відповісти
А по дорозі у літака двигуни можуть заглохнути?
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14.10.2024 18:16 Відповісти
Трубки Піто ще можуть перемерзнути....
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14.10.2024 19:08 Відповісти
Або альбатрос у двигун засмокче...
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14.10.2024 19:11 Відповісти
Да хер на вас ложила Бразилия,арестуй сначала ты, того кто перед вторжением кричал - финансирование армии это популизм.
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14.10.2024 18:18 Відповісти
рф на саміт пошлють двійника..
настаящій палковнік .. залишиться в бункері
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14.10.2024 18:20 Відповісти
хі-хі, чувак злізай з облака, мрійник блд
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14.10.2024 18:26 Відповісти
От тільки Бразилії на це *****.
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14.10.2024 18:26 Відповісти
А ***** приїздив до України щоби його Луценко міг заарештувати, вата?
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14.10.2024 18:42 Відповісти
Отак сциклова пацанва ********** ліктями одне одного:
- Давай ти!
- Нє, ти сам перший давай!
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14.10.2024 18:32 Відповісти
Ну, тут одно з двох. Або Карнавал, або ловити путіна...
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14.10.2024 18:49 Відповісти
Монголия не арестовала и... и ничего. В Бразилии будет тоже самое.
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14.10.2024 18:52 Відповісти
Ну-ну. Двічі несудимий, малограмотний "президент" Бразилії одразу дасть наказ заарештувати йлхуа, коли той ступить на землю Ріо-де-Жанейрську.

А потім вийде побухать з "брікс".
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14.10.2024 18:59 Відповісти
Монголія теж типу була зобов'язана.

Що буде, якщо не арештує? А нічого!!!

Тому ці обов'язки папуасам до сраки.
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14.10.2024 19:05 Відповісти
Смішні ви.
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14.10.2024 20:19 Відповісти
Не, не, не. А з ким тодi капiтуляцiю пiдписувати зеленим?!!!
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14.10.2024 20:23 Відповісти
Pustaja boltovnja, trata vremenji i djiplomatjicheskoij enjergii so storoni Ukraini!
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14.10.2024 20:47 Відповісти
Международный Уголовный Суд стал фиговым листком ООН, которого не признала США.
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14.10.2024 21:51 Відповісти
Ти вже зельоного з дрюшою арештував за узурпацію влади,нехтування Конституцією і решта?Якщо ні ,то кому потрібна твоя думка, чмо.
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14.10.2024 22:20 Відповісти
А где же вы все шустро-жопо- смелые были, когда янык шапкокрад с чемоданами лярдов на вертоле кружил по стране, пока до Ростова ветром занесло ворюгу??? Он в Харькове больше суток жил у местной резиденции, все знали. Стебанется Бразилия, позовет в гости, стол накроет и обратно проведет с почестями шперика на каблуках! И карнавал на дорожку сбацает. И утрутся соплями западные суровые англосаксы, викинги матёрые!
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15.10.2024 01:16 Відповісти
 
 