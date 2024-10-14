Бразилія зобов’язана арештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20, - Костін

Україна має інформацію, що диктатор РФ Володимир Путін може відвідати саміт "Великої двадцятки" (G20) у Бразилії, який відбудеться в листопаді. Генпрокурор України Андрій Костін закликає бразильську владу арештувати керманича РФ, якщо той приїде.

Про це Костін заявив в інтерв'ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Генпрокурор сказав, що міжнародна спільнота повинна об'єднатися, щоб притягнути Путіна до відповідальності за його злочини.

"Через інформацію про те, що Путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би ще раз наголосити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться приїхати... Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократичної та правової держави",- сказав Костін.

Якщо ж бразильська влада не захоче виконувати ордер на арешт, за словами Костіна, може виникнути прецедент, при якому лідери, звинувачені в злочинах, зможуть безкарно подорожувати.

Reuters з посиланням на двох неназваних бразильських чиновників пише, що Бразилія надіслала Путіну стандартне запрошення на саміт G20, який відбудеться 18−19 листопада в Ріо-де-Жанейро. Однак наразі немає жодної інформації того, що він братиме участь в саміті.

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Нагадаємо, що на початку вересня Путін прибув з офіційним візитом до Монголії, де його відмовилися заарештовувати, попри те, що країна є учасником Міжнародного кримінального суду, а 2003 року ратифікувала Римський статут.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

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