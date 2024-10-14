Бразилия обязана арестовать Путина, если тот приедет на саммит G20, - Костин
Украина располагает информацией, что диктатор РФ Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, который состоится в ноябре. Генпрокурор Украины Андрей Костин призывает бразильские власти арестовать руководителя РФ, если тот приедет.
Об этом Костин заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Генпрокурор сказал, что международное сообщество должно объединиться, чтобы привлечь Путина к ответственности за его преступления.
"Из-за информации о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он решится приехать... Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства",- сказал Костин.
Если же бразильские власти не захотят выполнять ордер на арест, по словам Костина, может возникнуть прецедент, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут безнаказанно путешествовать.
Reuters со ссылкой на двух неназванных бразильских чиновников пишет, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Однако пока нет никакой информации того, что он будет участвовать в саммите.
Напомним, что в начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, где его отказались арестовывать, несмотря на то, что страна является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году ратифицировала Римский статут.
Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.
Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.
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навіть пів чесного..
Монголія теж була забов'язана та фуй поклала.
І як колись сказав твій бос -
А чому досі не заарештований спільник Дмитрука - зеленоригівський нардеп Куницький?
після то як складе повноваження президента і якщо нова влада параші погодиться то можливо видадуть, мрійте далі мрійники.
настаящій палковнік .. залишиться в бункері
- Давай ти!
- Нє, ти сам перший давай!
несудимий, малограмотний "президент" Бразилії одразу дасть наказ заарештувати йлхуа, коли той ступить на землю Ріо-де-Жанейрську.
А потім вийде
побухатьз "брікс".
Що буде, якщо не арештує? А нічого!!!
Тому ці обов'язки папуасам до сраки.