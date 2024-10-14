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Бразилия обязана арестовать Путина, если тот приедет на саммит G20, - Костин

Костін заклика. Бразилію арештувати путіна

Украина располагает информацией, что диктатор РФ Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Бразилии, который состоится в ноябре. Генпрокурор Украины Андрей Костин призывает бразильские власти арестовать руководителя РФ, если тот приедет.

Об этом Костин заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор сказал, что международное сообщество должно объединиться, чтобы привлечь Путина к ответственности за его преступления.

"Из-за информации о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он решится приехать... Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства",- сказал Костин.

Если же бразильские власти не захотят выполнять ордер на арест, по словам Костина, может возникнуть прецедент, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут безнаказанно путешествовать.

Reuters со ссылкой на двух неназванных бразильских чиновников пишет, что Бразилия направила Путину стандартное приглашение на саммит G20, который состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Однако пока нет никакой информации того, что он будет участвовать в саммите.

Читайте также: Путин собирается в Туркменистан. В МИД Украины напомнили, что Путин – военный преступник, на которого выдан ордер на арест

Напомним, что в начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию, где его отказались арестовывать, несмотря на то, что страна является участником Международного уголовного суда, а в 2003 году ратифицировала Римский статут.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Читайте также: Судьи МУС еще не обнародовали результаты рассмотрения относительно отказа Монголии арестовывать Путина, - спикер суда

Автор: 

Бразилия (310) визит (3103) путин владимир (31510) Монголия (43) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+15
Цей "генпрокурор" коли почне в Україні корупціонерів садити ?! Балабол!
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14.10.2024 17:59
+13
А Україна мала заарештувати зеленоригівського нардепа Дмитрука.
А чому досі не заарештований спільник Дмитрука - зеленоригівський нардеп Куницький?
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14.10.2024 18:04
+12
Генпрокурор Костін сам памʼятає що він зобовʼязаний робити на своїй посаді? Ч
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14.10.2024 17:56
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Генпрокурор Костін сам памʼятає що він зобовʼязаний робити на своїй посаді? Ч
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14.10.2024 17:56 Ответить
Цей "генпрокурор" коли почне в Україні корупціонерів садити ?! Балабол!
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14.10.2024 17:59 Ответить
йому судді не дають.. це робити
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14.10.2024 18:16 Ответить
чули про якісь справи проти суддів? і невже все так куово в датському королівстві, що не знайдеться, хоча б один чесний суддя, який почав би виносити правомірні вироки?
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14.10.2024 18:48 Ответить
та не то що один чесний не знайдеться..
навіть пів чесного..
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16.10.2024 13:02 Ответить
Ага, арестуют. Сразу же, как его Монголия выпустит, после "ареста"
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14.10.2024 17:59 Ответить
Смішний. Аааа, він е ж зелений.
Монголія теж була забов'язана та фуй поклала.
І як колись сказав твій бос -
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14.10.2024 17:59 Ответить
Пізно вср*алися, прецедент виник давно уже, ще з Монголією, яка відмовилась його арештовувати.
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14.10.2024 18:01 Ответить
А Україна мала заарештувати зеленоригівського нардепа Дмитрука.
А чому досі не заарештований спільник Дмитрука - зеленоригівський нардеп Куницький?
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14.10.2024 18:04 Ответить
Самі туди поїдьте і арештуйте чи вбийте
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14.10.2024 18:05 Ответить
Мрію про спецпідрозділ типу МОСАДу..щоб тупо нищили тварюк - що мокшанських, що наших по всьому світу..а не санкції накладали.
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14.10.2024 18:14 Ответить
Пустомеля, спочатку виконуй те, що ти зобовʼязаний, а потім вимагай від інших
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14.10.2024 18:07 Ответить
Не заарештує. Всі ці міжнародні інструменти втратили свій авторитет, а значить, і вплив.
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14.10.2024 18:09 Ответить
Якщо буде загроза арешту міжнародного злочинця путіна то нікуди він не поїде ,воно так боїтся за свою погану шкуру ,шаманів найняв що б продовжили довголіття ,так саме сталін боявся але здох.
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14.10.2024 18:14 Ответить
Ніхто ніколи не заарештує підора у якого під рукою ядерний чемоданчик.
після то як складе повноваження президента і якщо нова влада параші погодиться то можливо видадуть, мрійте далі мрійники.
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14.10.2024 18:26 Ответить
Обурений за Бразилія
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14.10.2024 18:14 Ответить
А по дорозі у літака двигуни можуть заглохнути?
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14.10.2024 18:16 Ответить
Трубки Піто ще можуть перемерзнути....
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14.10.2024 19:08 Ответить
Або альбатрос у двигун засмокче...
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14.10.2024 19:11 Ответить
Да хер на вас ложила Бразилия,арестуй сначала ты, того кто перед вторжением кричал - финансирование армии это популизм.
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14.10.2024 18:18 Ответить
рф на саміт пошлють двійника..
настаящій палковнік .. залишиться в бункері
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14.10.2024 18:20 Ответить
хі-хі, чувак злізай з облака, мрійник блд
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14.10.2024 18:26 Ответить
От тільки Бразилії на це *****.
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14.10.2024 18:26 Ответить
А ***** приїздив до України щоби його Луценко міг заарештувати, вата?
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14.10.2024 18:42 Ответить
Отак сциклова пацанва ********** ліктями одне одного:
- Давай ти!
- Нє, ти сам перший давай!
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14.10.2024 18:32 Ответить
Ну, тут одно з двох. Або Карнавал, або ловити путіна...
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14.10.2024 18:49 Ответить
Монголия не арестовала и... и ничего. В Бразилии будет тоже самое.
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14.10.2024 18:52 Ответить
Ну-ну. Двічі несудимий, малограмотний "президент" Бразилії одразу дасть наказ заарештувати йлхуа, коли той ступить на землю Ріо-де-Жанейрську.

А потім вийде побухать з "брікс".
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14.10.2024 18:59 Ответить
Монголія теж типу була зобов'язана.

Що буде, якщо не арештує? А нічого!!!

Тому ці обов'язки папуасам до сраки.
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14.10.2024 19:05 Ответить
Смішні ви.
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14.10.2024 20:19 Ответить
Не, не, не. А з ким тодi капiтуляцiю пiдписувати зеленим?!!!
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14.10.2024 20:23 Ответить
Pustaja boltovnja, trata vremenji i djiplomatjicheskoij enjergii so storoni Ukraini!
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14.10.2024 20:47 Ответить
Международный Уголовный Суд стал фиговым листком ООН, которого не признала США.
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14.10.2024 21:51 Ответить
Ти вже зельоного з дрюшою арештував за узурпацію влади,нехтування Конституцією і решта?Якщо ні ,то кому потрібна твоя думка, чмо.
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14.10.2024 22:20 Ответить
А где же вы все шустро-жопо- смелые были, когда янык шапкокрад с чемоданами лярдов на вертоле кружил по стране, пока до Ростова ветром занесло ворюгу??? Он в Харькове больше суток жил у местной резиденции, все знали. Стебанется Бразилия, позовет в гости, стол накроет и обратно проведет с почестями шперика на каблуках! И карнавал на дорожку сбацает. И утрутся соплями западные суровые англосаксы, викинги матёрые!
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15.10.2024 01:16 Ответить
 
 