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Судьи МУС еще не обнародовали результаты рассмотрения относительно отказа Монголии арестовывать Путина, - спикер суда

Путін у Монголії

Сейчас судьи Международного уголовного суда еще не обнародовали результатов судебного разбирательства в связи с отказом Монголии задерживать Путина.

Об этом представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла сказал во время встречи с украинскими журналистами в здании МУС в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственное, что известно на данный момент, это то, что есть судебное разбирательство по сотрудничеству с Монголией. Каким будет результат этого процесса - решают судьи, и они пока ничего еще не обнародовали об этом", - сказал он.

Стоит отметить, что Монголия признает юрисдикцию МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. Поэтому, как государство-участник Римского статута, должна была задержать Путина.

В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут сделать соответствующий вывод и сообщить об этом Ассамблее государств-участников. Тогда Ассамблея должна принять соответствующие меры, которые она сочтет целесообразными.

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Отвечая на вопрос Укринформа о возможных сценариях, представитель МУС сказал, что может назвать в целом, не конкретно по Монголии. По его словам, теоретически, судьи могут решить, что было уважение к сотрудничеству, или что его не было, но нет необходимости предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

"Также они могут решить, что сотрудничества не было и что необходимо проинформировать Ассамблею государств-участников об этом отказе от сотрудничества", - сказал он.

Автор: 

путин владимир (31493) Монголия (43) Международный уголовный суд (236)


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Можете не оприлюднювати всі і так зрозуміли що всі ці оони мкси та нати то фільмі на грамота просто збір стурбованих та занепокоєних імпотентів які на пвдсосі в сисири а потім рашкі
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09.10.2024 13:29 Ответить
Немає віри цим міжнаротним організаціям, інституціям, проституціям
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09.10.2024 13:32 Ответить
Монголію можно зрозуміти: якщо вони рипнуться проти рашки, то їх ніхто не захистить. Всі будуть дуже стурбовані. Приклад України з Будапештськім меморандумом щє відгукнеться в світі-ніхто не відмовиться від ядерки та буде покладаться тільки на себе.
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09.10.2024 13:34 Ответить
Кому вони хочуть пред"яву? -- потомкам Чінгізхана? -- та ну нах!
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09.10.2024 13:35 Ответить
може, треба додати відповідну статтю до того статуту, в якій вказати, що "відмовники" автоматично набувають статусу укривачів злочинців з випискою ордера на затримання?... хоча за такої умови дуже швидко більшість втратить лояльність та самі відокремляться від підтримки статуту... світ потихеньку сповзає в тартар...
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09.10.2024 13:38 Ответить
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09.10.2024 13:45 Ответить
Якщо попросити того речника повторити ,що він молов,то він і не зможе. Бо це неповторна дурня!
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09.10.2024 13:48 Ответить
Не поспішайте, часу вдосталь, а там "чи ішак здохне, чи падишах помре".(с)
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09.10.2024 14:55 Ответить
Пора би усім уже зрозуміти, що той ордер МКС на арешт ***** суто формальний, так само як і звинувачення, вказане у ньому. Ніхто ботоксного покидька арештовувати не буде і не збирається. Він швидше за все помре своєю смертю, або приблизно так як насралла
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09.10.2024 15:49 Ответить
 
 