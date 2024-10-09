Судьи МУС еще не обнародовали результаты рассмотрения относительно отказа Монголии арестовывать Путина, - спикер суда

Сейчас судьи Международного уголовного суда еще не обнародовали результатов судебного разбирательства в связи с отказом Монголии задерживать Путина.

Об этом представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла сказал во время встречи с украинскими журналистами в здании МУС в Гааге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственное, что известно на данный момент, это то, что есть судебное разбирательство по сотрудничеству с Монголией. Каким будет результат этого процесса - решают судьи, и они пока ничего еще не обнародовали об этом", - сказал он.

Стоит отметить, что Монголия признает юрисдикцию МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест Путина. Поэтому, как государство-участник Римского статута, должна была задержать Путина.

В случае отказа от сотрудничества судьи МУС могут сделать соответствующий вывод и сообщить об этом Ассамблее государств-участников. Тогда Ассамблея должна принять соответствующие меры, которые она сочтет целесообразными.

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Отвечая на вопрос Укринформа о возможных сценариях, представитель МУС сказал, что может назвать в целом, не конкретно по Монголии. По его словам, теоретически, судьи могут решить, что было уважение к сотрудничеству, или что его не было, но нет необходимости предпринимать какие-либо дальнейшие действия.

"Также они могут решить, что сотрудничества не было и что необходимо проинформировать Ассамблею государств-участников об этом отказе от сотрудничества", - сказал он.