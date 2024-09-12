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МИД (6803) путин (30474) Монголия (42)

Украинский МИД объявил демарш Монголии в связи с визитом Путина

Володимир Путін та президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух

МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом российского диктатора Владимира Путина в Монголию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что 12 сентября МИД Украины объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с гендиректором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны.

МИД выразил монгольской стороне "глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны".

"Украина не оставит такие действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах. В то же время украинская сторона надеется, что Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств", - говорится в сообщении МИД.

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Справка

Демарш - дипломатические меры государства, направленные на то, чтобы предостерегать от определенных действий представителей другого государства, или побудить их занять определенную позицию, оказать поддержку и т.д.. Демарш может содержать просьбу, предостережение, протест и т.д. и быть выражен в письменной или устной форме.

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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Топ комментарии
+16
монгол - монголу око не виклює
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12.09.2024 19:57
+13
Прикольна позиція. А чому тоді Азербайджану не оголосили демарш, коли туди пуйло приїхав? Яка взагалі різниця, підписала країна статут МКС чи ні, приймати в себе лідера країни-терориста в будь-якому випадку зашкварно, і якщо вже на те пішло Україна має оголошувати демарш будь-якій країні, де пуйла приймають з обнімашками.
Але чомусь Азербайджану не оголошують ніяких демаршів. Може тому що в Україні багато грошей азербаджайських + там ще якийсь транзит типу азербайджанського газу хочуть намутити в наступного року, а Монголією у нас ніяких бізнес відносин немає, тому Азербайджану якось незручно демарш оголошувати, а Монголії без проблем? Може справа, як завжди в грошах, а не якихось цінностях чи міжнародному праві?
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12.09.2024 20:08
+10
якось позно всрались
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12.09.2024 20:01
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монгол - монголу око не виклює
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12.09.2024 19:57 Ответить
Гляньте на пику *****, 100% монгол.
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12.09.2024 20:00 Ответить
то ботокс !!

А насправді він з "угро-фінів" мабуть. Але то таке визначення національності дивне.
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12.09.2024 20:41 Ответить
якось позно всрались
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12.09.2024 20:01 Ответить
це нормально. тут треба кожне слово обдумати, щоб не начудити.
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12.09.2024 21:04 Ответить
А Сакции против правительства Монголии будут? А то срать они хотели на этот демарш!
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12.09.2024 20:04 Ответить
які? такі ж потужні як і проти ірану?
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12.09.2024 20:21 Ответить
Цапи і монголи - одін народ
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12.09.2024 20:05 Ответить
Прикольна позиція. А чому тоді Азербайджану не оголосили демарш, коли туди пуйло приїхав? Яка взагалі різниця, підписала країна статут МКС чи ні, приймати в себе лідера країни-терориста в будь-якому випадку зашкварно, і якщо вже на те пішло Україна має оголошувати демарш будь-якій країні, де пуйла приймають з обнімашками.
Але чомусь Азербайджану не оголошують ніяких демаршів. Може тому що в Україні багато грошей азербаджайських + там ще якийсь транзит типу азербайджанського газу хочуть намутити в наступного року, а Монголією у нас ніяких бізнес відносин немає, тому Азербайджану якось незручно демарш оголошувати, а Монголії без проблем? Може справа, як завжди в грошах, а не якихось цінностях чи міжнародному праві?
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12.09.2024 20:08 Ответить
І що і кнр - демарш? Воно туди часто їздить?
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12.09.2024 20:11 Ответить
І Індії. А натомість Зєля обіймав модіфіціруваного.
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12.09.2024 20:13 Ответить
До речі, ви праві. Моді приїхав в Москву обніматись з пуйлом прямо в день удару по Охматдиту. Це не огидна поведінка? Огидна, ще як огидна. Де демарш Індії?
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12.09.2024 20:33 Ответить
Індійці прервали візит після прильоту і виїхали.
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12.09.2024 20:42 Ответить
Ну так. Якщо ми хочемо бути послідовними, то треба і КНР демарш оголошувати.
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12.09.2024 20:30 Ответить
Статтю почитай, може зрозумієш
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12.09.2024 20:12 Ответить
Це не стаття, а коротенька інформація на інформаційній стрічці.
А мій допис іронічне питання.
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12.09.2024 20:16 Ответить
Взагалі то я не тобі відповідав, а тому ультраміксеру
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12.09.2024 21:48 Ответить
Азербайджан не визнає юрисдикцію МКС, тож нічого не порушив
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12.09.2024 20:23 Ответить
І що? Тобто якщо країна не визнає юрисдикцію МКС, то для неї типу ОК приймати терористів? Якщо Україна хоче бути послідоною, то вона повинна демарш оголошувати усім країнам, які ручкаються з пуйлом, не залежно від того визнали вони юрисдикцію МКС чи ні.
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12.09.2024 20:29 Ответить
Так. Раз не підписались, значить не винуваті. Для того міжнародні договори і придумали.
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12.09.2024 20:44 Ответить
Уявимо собі двух людей, які постійно сруть у вас під'їзді під дверима. З одним заключено договір, щоб він не срав, але він все одно сре. Інший ніяких договорів не підписував і просто сре. Не знаю як ви, але я не хочу, щоб мені під двері срали і немає значення, є в сруна зобов'язання не срати чи немає. Якщо среш під дверима - ти мразь, це аксіома.

Так само і в цьому випадку. З точки зори України, приймати пуйла, це огидно. І похер, зобов'язаний ти його не приймати чи не зобов'язаний, на демарш заслуговуєш у будь-якому випадку. Але чомусь демарш отримала лише Монголія, з якою у нас дуже мало економічних зв'язків в порівннянні з Азербайджаном, Китаєм чи Індією. Ви дійсно думаєте, що це просто співпадіння?
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12.09.2024 20:54 Ответить
Ніт, Ваш приклад невдалий. Він емоційний.
До речі, Римський статут США не ратифікувала.
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12.09.2024 21:32 Ответить
ти можеш податись на голову МКС, ООН ОБСЕ чи будь якої іншої безпорадної контори, змінити Закони..взяти за яйця путлера, аятоллу та косоокого Кіма...ніхто ж не заперечує. А от пока свій гнів ти виплескуєш тут, маємо те що маємо
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12.09.2024 21:11 Ответить
Та ви шо? Алієв для Дерьмака святий.
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12.09.2024 22:13 Ответить
Азербайджан не є підписантом Римського статуту, на відміну від Монголії.
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12.09.2024 22:20 Ответить
а дуже просто, бот. Керівництво Азербайджану не підписало цей документ, отже всі інші інсинуації просто маячя
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12.09.2024 22:38 Ответить
мацковській улус уклінно до символічного Каракоруму.
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12.09.2024 20:08 Ответить
Я там в общес сложности восемь лет загорал с родителями,страна из средневековья сразу попала в социализм,в восьмидесятые нищета была жуткая,все города им построил Союз..
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12.09.2024 20:15 Ответить
Демарш відправили яками( це такі велики тваринки котрі мешкають в Монголії).
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12.09.2024 20:33 Ответить
Я взагалі дивуюсь для чого треба було запрошувати Монголію в МКС . Країна анклав яка не має виходу в море і залежна від забаганок москальщини і Китаю .
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12.09.2024 20:34 Ответить
Демарш це більше ніж стурбованість чи менше ніж занепокоєння.
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12.09.2024 20:37 Ответить
Це щось перед оголошенням війни і окупацією.
Добре було би послати дивізію із Зеленого Клину і наказати Монголію.
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12.09.2024 21:31 Ответить
И что монголы? Прищурились?
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12.09.2024 21:01 Ответить
Його просто любими сбособами треба знищити ,він стільки біди і горя приніс ,стільки цей варвар вбив невиних людей що прощення кацапам ніколи не буде і немає права ця кровожерлива істота існувати в цьому світі.
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12.09.2024 21:07 Ответить
Наступним кроком буде земарш...
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12.09.2024 21:34 Ответить
перси постачають кацапам хєрову тучу дронів, які вбили вже багато народу; зараз постачатимуть ракети. монголи прийняли з візитом путіна. мзс зеленого їбаната щодо персів анічирк, а монголам оголошує демарш !! не шукайте тут логіки, це просто уряд ********* зеленого клоуна...
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12.09.2024 21:41 Ответить
Как всегда не с того конца цепляем. Монголия---есть такое государство, есть там народ. Правительство и всё подобное. Они живут как считают нужным и у них получается. Войны там нет. Очень давно. С соседями в целом всё у них нормально. Ну нахер им какой то суд международный, статут там Римский или мадагаскарский! Приехал---уехал пукин, Завтра пукин рванёт во Вьетнам например. Им демарш маршировать? Мы кто? Кто ответит? Нам Монголия как Парагвай или Уругвай, или Берег Слоновой кости. И мы для таких тоже самое. Есть только одно базовое значение для всех. Нация и государство---всегда абсолютно единное целое. И без газа и без нефти и алмазов и полей с пшеницей. Ну нет этого у Японии и японцев---и всё в порядке там последние тысяча лет. У португальцев так же. Если нация не сформирована, и века ушли в пустую у таких, то и государства нет со всеми атрибутами. А страна---понятие географическое, и не более. Это не про апокалипсис---это реальный сухой остаток для нас, про нас на сегодня.
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12.09.2024 22:01 Ответить
Ну то не потрібно було підписуватися їм під той суд. А так показали монголи свою не цивілізованість. І це їм аукнеться ще не раз.
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12.09.2024 22:14 Ответить
По официозу конечно да, правильно. Но на сегодня для монголов это формально. Мы долго искали причины где угодно, но только не у себя под ногами, в своём доме, в своей тарелке и даже в унитазе своём. И никаким демаршем Монголии не исправим это всё. США тоже не подписывали эту бумагу, и много иных стран. Это скорее всего невозможно, если бы все подписали. Значит не поможет нам. Так получается.
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12.09.2024 22:22 Ответить
Шта? Там у Европi Фiцо i Орбан так кiпiшують i нiчого. Усе в шоколадi, кредити дають.
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12.09.2024 22:23 Ответить
Там Хан приїхав, то і Дерьмак почав пургу гнати по вухах цього прокурора.
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12.09.2024 22:23 Ответить
"Пробз..лось щось в монгольському князівстві!" (с)
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13.09.2024 00:54 Ответить
 
 