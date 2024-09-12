Украинский МИД объявил демарш Монголии в связи с визитом Путина

МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом российского диктатора Владимира Путина в Монголию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что 12 сентября МИД Украины объявило демарш монгольской стороне в ходе встречи с гендиректором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев из Улан-Батора по вызову украинской стороны.

МИД выразил монгольской стороне "глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны".

"Украина не оставит такие действия без должной реакции. Принятое Монголией решение будет учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений с Монголией и при выработке позиции Украины по поддержке этой страны в международных форматах. В то же время украинская сторона надеется, что Монголия сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений, что отвечает интересам обоих государств", - говорится в сообщении МИД.

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Справка

Демарш - дипломатические меры государства, направленные на то, чтобы предостерегать от определенных действий представителей другого государства, или побудить их занять определенную позицию, оказать поддержку и т.д.. Демарш может содержать просьбу, предостережение, протест и т.д. и быть выражен в письменной или устной форме.

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

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