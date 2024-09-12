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МЗС (4020) путін (23312) Монголія (40)

Українське МЗС оголосило демарш Монголії у зв’язку з візитом Путіна

Володимир Путін та президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух

МЗС України оголосило демарш монгольській стороні у звʼязку з візитом російського диктатора Володимира Путіна до Монголії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що 12 вересня МЗС України оголосило демарш монгольській стороні в ході зустрічі з Гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

МЗС висловило монгольській стороні "глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни".

"Україна не залишить такі дії без належної реакції. Прийняте Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах. Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", - йдеться в повідомленні МЗС.

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Довідка

Демарш - дипломатичні заходи держави, скеровані на те, щоб застерігати від певних дій представників іншої держави, або спонукати їх зайняти певну позицію, надати підтримку тощо. Демарш може містити прохання, застереження, протест тощо і бути виражений в письмовій або усній формі.

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

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Топ коментарі
+16
монгол - монголу око не виклює
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12.09.2024 19:57
+13
Прикольна позиція. А чому тоді Азербайджану не оголосили демарш, коли туди пуйло приїхав? Яка взагалі різниця, підписала країна статут МКС чи ні, приймати в себе лідера країни-терориста в будь-якому випадку зашкварно, і якщо вже на те пішло Україна має оголошувати демарш будь-якій країні, де пуйла приймають з обнімашками.
Але чомусь Азербайджану не оголошують ніяких демаршів. Може тому що в Україні багато грошей азербаджайських + там ще якийсь транзит типу азербайджанського газу хочуть намутити в наступного року, а Монголією у нас ніяких бізнес відносин немає, тому Азербайджану якось незручно демарш оголошувати, а Монголії без проблем? Може справа, як завжди в грошах, а не якихось цінностях чи міжнародному праві?
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12.09.2024 20:08
+10
якось позно всрались
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12.09.2024 20:01
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монгол - монголу око не виклює
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12.09.2024 19:57 Відповісти
Гляньте на пику *****, 100% монгол.
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12.09.2024 20:00 Відповісти
то ботокс !!

А насправді він з "угро-фінів" мабуть. Але то таке визначення національності дивне.
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12.09.2024 20:41 Відповісти
якось позно всрались
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12.09.2024 20:01 Відповісти
це нормально. тут треба кожне слово обдумати, щоб не начудити.
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12.09.2024 21:04 Відповісти
А Сакции против правительства Монголии будут? А то срать они хотели на этот демарш!
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12.09.2024 20:04 Відповісти
які? такі ж потужні як і проти ірану?
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12.09.2024 20:21 Відповісти
Цапи і монголи - одін народ
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12.09.2024 20:05 Відповісти
Прикольна позиція. А чому тоді Азербайджану не оголосили демарш, коли туди пуйло приїхав? Яка взагалі різниця, підписала країна статут МКС чи ні, приймати в себе лідера країни-терориста в будь-якому випадку зашкварно, і якщо вже на те пішло Україна має оголошувати демарш будь-якій країні, де пуйла приймають з обнімашками.
Але чомусь Азербайджану не оголошують ніяких демаршів. Може тому що в Україні багато грошей азербаджайських + там ще якийсь транзит типу азербайджанського газу хочуть намутити в наступного року, а Монголією у нас ніяких бізнес відносин немає, тому Азербайджану якось незручно демарш оголошувати, а Монголії без проблем? Може справа, як завжди в грошах, а не якихось цінностях чи міжнародному праві?
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12.09.2024 20:08 Відповісти
І що і кнр - демарш? Воно туди часто їздить?
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12.09.2024 20:11 Відповісти
І Індії. А натомість Зєля обіймав модіфіціруваного.
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12.09.2024 20:13 Відповісти
До речі, ви праві. Моді приїхав в Москву обніматись з пуйлом прямо в день удару по Охматдиту. Це не огидна поведінка? Огидна, ще як огидна. Де демарш Індії?
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12.09.2024 20:33 Відповісти
Індійці прервали візит після прильоту і виїхали.
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12.09.2024 20:42 Відповісти
Ну так. Якщо ми хочемо бути послідовними, то треба і КНР демарш оголошувати.
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12.09.2024 20:30 Відповісти
Статтю почитай, може зрозумієш
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12.09.2024 20:12 Відповісти
Це не стаття, а коротенька інформація на інформаційній стрічці.
А мій допис іронічне питання.
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12.09.2024 20:16 Відповісти
Взагалі то я не тобі відповідав, а тому ультраміксеру
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12.09.2024 21:48 Відповісти
Азербайджан не визнає юрисдикцію МКС, тож нічого не порушив
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12.09.2024 20:23 Відповісти
І що? Тобто якщо країна не визнає юрисдикцію МКС, то для неї типу ОК приймати терористів? Якщо Україна хоче бути послідоною, то вона повинна демарш оголошувати усім країнам, які ручкаються з пуйлом, не залежно від того визнали вони юрисдикцію МКС чи ні.
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12.09.2024 20:29 Відповісти
Так. Раз не підписались, значить не винуваті. Для того міжнародні договори і придумали.
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12.09.2024 20:44 Відповісти
Уявимо собі двух людей, які постійно сруть у вас під'їзді під дверима. З одним заключено договір, щоб він не срав, але він все одно сре. Інший ніяких договорів не підписував і просто сре. Не знаю як ви, але я не хочу, щоб мені під двері срали і немає значення, є в сруна зобов'язання не срати чи немає. Якщо среш під дверима - ти мразь, це аксіома.

Так само і в цьому випадку. З точки зори України, приймати пуйла, це огидно. І похер, зобов'язаний ти його не приймати чи не зобов'язаний, на демарш заслуговуєш у будь-якому випадку. Але чомусь демарш отримала лише Монголія, з якою у нас дуже мало економічних зв'язків в порівннянні з Азербайджаном, Китаєм чи Індією. Ви дійсно думаєте, що це просто співпадіння?
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12.09.2024 20:54 Відповісти
Ніт, Ваш приклад невдалий. Він емоційний.
До речі, Римський статут США не ратифікувала.
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12.09.2024 21:32 Відповісти
ти можеш податись на голову МКС, ООН ОБСЕ чи будь якої іншої безпорадної контори, змінити Закони..взяти за яйця путлера, аятоллу та косоокого Кіма...ніхто ж не заперечує. А от пока свій гнів ти виплескуєш тут, маємо те що маємо
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12.09.2024 21:11 Відповісти
Та ви шо? Алієв для Дерьмака святий.
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12.09.2024 22:13 Відповісти
Азербайджан не є підписантом Римського статуту, на відміну від Монголії.
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12.09.2024 22:20 Відповісти
а дуже просто, бот. Керівництво Азербайджану не підписало цей документ, отже всі інші інсинуації просто маячя
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12.09.2024 22:38 Відповісти
мацковській улус уклінно до символічного Каракоруму.
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12.09.2024 20:08 Відповісти
Я там в общес сложности восемь лет загорал с родителями,страна из средневековья сразу попала в социализм,в восьмидесятые нищета была жуткая,все города им построил Союз..
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12.09.2024 20:15 Відповісти
Демарш відправили яками( це такі велики тваринки котрі мешкають в Монголії).
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12.09.2024 20:33 Відповісти
Я взагалі дивуюсь для чого треба було запрошувати Монголію в МКС . Країна анклав яка не має виходу в море і залежна від забаганок москальщини і Китаю .
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12.09.2024 20:34 Відповісти
Демарш це більше ніж стурбованість чи менше ніж занепокоєння.
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12.09.2024 20:37 Відповісти
Це щось перед оголошенням війни і окупацією.
Добре було би послати дивізію із Зеленого Клину і наказати Монголію.
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12.09.2024 21:31 Відповісти
И что монголы? Прищурились?
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12.09.2024 21:01 Відповісти
Його просто любими сбособами треба знищити ,він стільки біди і горя приніс ,стільки цей варвар вбив невиних людей що прощення кацапам ніколи не буде і немає права ця кровожерлива істота існувати в цьому світі.
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12.09.2024 21:07 Відповісти
Наступним кроком буде земарш...
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12.09.2024 21:34 Відповісти
перси постачають кацапам хєрову тучу дронів, які вбили вже багато народу; зараз постачатимуть ракети. монголи прийняли з візитом путіна. мзс зеленого їбаната щодо персів анічирк, а монголам оголошує демарш !! не шукайте тут логіки, це просто уряд ********* зеленого клоуна...
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12.09.2024 21:41 Відповісти
Как всегда не с того конца цепляем. Монголия---есть такое государство, есть там народ. Правительство и всё подобное. Они живут как считают нужным и у них получается. Войны там нет. Очень давно. С соседями в целом всё у них нормально. Ну нахер им какой то суд международный, статут там Римский или мадагаскарский! Приехал---уехал пукин, Завтра пукин рванёт во Вьетнам например. Им демарш маршировать? Мы кто? Кто ответит? Нам Монголия как Парагвай или Уругвай, или Берег Слоновой кости. И мы для таких тоже самое. Есть только одно базовое значение для всех. Нация и государство---всегда абсолютно единное целое. И без газа и без нефти и алмазов и полей с пшеницей. Ну нет этого у Японии и японцев---и всё в порядке там последние тысяча лет. У португальцев так же. Если нация не сформирована, и века ушли в пустую у таких, то и государства нет со всеми атрибутами. А страна---понятие географическое, и не более. Это не про апокалипсис---это реальный сухой остаток для нас, про нас на сегодня.
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12.09.2024 22:01 Відповісти
Ну то не потрібно було підписуватися їм під той суд. А так показали монголи свою не цивілізованість. І це їм аукнеться ще не раз.
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12.09.2024 22:14 Відповісти
По официозу конечно да, правильно. Но на сегодня для монголов это формально. Мы долго искали причины где угодно, но только не у себя под ногами, в своём доме, в своей тарелке и даже в унитазе своём. И никаким демаршем Монголии не исправим это всё. США тоже не подписывали эту бумагу, и много иных стран. Это скорее всего невозможно, если бы все подписали. Значит не поможет нам. Так получается.
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12.09.2024 22:22 Відповісти
Шта? Там у Европi Фiцо i Орбан так кiпiшують i нiчого. Усе в шоколадi, кредити дають.
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12.09.2024 22:23 Відповісти
Там Хан приїхав, то і Дерьмак почав пургу гнати по вухах цього прокурора.
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12.09.2024 22:23 Відповісти
"Пробз..лось щось в монгольському князівстві!" (с)
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13.09.2024 00:54 Відповісти
 
 