Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські обстріли цивільної інфраструктури

Рада Безпеки ООН збереться на засідання за ініціативою України для обговорення російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що засідання Радбезу відбудеться паралельно з відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН:

"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру, - зазначив міністр. - Низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після Мирного саміту, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером".

Ситуація на окупованих територіях України залишається у фокусі уваги ГА ООН: делегація України представить оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на цих територіях, включно з Кримом, додав Сибіга.

За його словами, під час 79-ї сесії ГА відбудуться дебати щодо російських злочинів на тимчасово окупованих територіях, приурочені до річниці російської агресії. Це стане ще однією стратегічною можливістю розширити глобальну обізнаність та домогтися правосуддя щодо російських звірств, наголосив міністр.

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