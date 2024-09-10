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Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські обстріли цивільної інфраструктури

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Рада Безпеки ООН збереться на засідання за ініціативою України для обговорення російських обстрілів цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що засідання Радбезу відбудеться паралельно з відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН:

"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру, - зазначив міністр. - Низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після Мирного саміту, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером".

Ситуація на окупованих територіях України залишається у фокусі уваги ГА ООН: делегація України представить оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на цих територіях, включно з Кримом, додав Сибіга.

За його словами, під час 79-ї сесії ГА відбудуться дебати щодо російських злочинів на тимчасово окупованих територіях, приурочені до річниці російської агресії. Це стане ще однією стратегічною можливістю розширити глобальну обізнаність та домогтися правосуддя щодо російських звірств, наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генасамблея ООН не може примусити РФ дотримуватися Статуту Організації, - голова Асамблеї Френсіс

Автор: 

МЗС (4121) ООН (3346) Радбез ООН (852) Сибіга Андрій (400)


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Топ коментарі
+6
Про диверсію з отруєнням річки теж пришийте до справи.
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11.09.2024 00:14
+5
слідкуйте за красотой ігри: передача ракет іраном, візит Блінкета і мін. закордонних справ Британії в Київ, засідання ООН з приводу обстрілів України -

дозвіл бити по рашці розігрується красиво і глобальний Південь на чолі з китаєм не крякне
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11.09.2024 00:04
+3
https://hromadske.ua/amp/viyna/230998-holova-henasambleyi-oon-prymusyty-rosiiu-dotrymuvatysia-miznarodnoho-prava-my-ne-mayemo-zmohy Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Сибіга шизофренік? Як можна робити одне і те саме 2 роки і сподіватись на якийсь інший результат, коли тобі в очі прямим текстом кажуть, що ООН безпорадна контора к**олдів?
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11.09.2024 00:02
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слідкуйте за красотой ігри: передача ракет іраном, візит Блінкета і мін. закордонних справ Британії в Київ, засідання ООН з приводу обстрілів України -

дозвіл бити по рашці розігрується красиво і глобальний Південь на чолі з китаєм не крякне
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11.09.2024 00:04 Відповісти
Якщо кацапи підкинуть трохи кісточок то вони як слухняні песики будуть дзявкати
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11.09.2024 00:06 Відповісти
ну-ну. у рашкі дєнєх нєт ! навіть в юанях ! китайці кацапам повністю перекрили кредитний кисень

і решта папуасів теж не повні ідіоти бодатись з США
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11.09.2024 00:18 Відповісти
У Роісі пердячої кишки не вистачить щось Китаю підкидати.
Китай моде вже зараз скупити Роісю цілком або частинами.
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11.09.2024 00:26 Відповісти
Так я ж не про Китай. Я про якихось бідних африканців чи як он недавно монголи приймали ліліпутіна як батюшку царя
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11.09.2024 00:38 Відповісти
получение ярлыка и целование сапога Чингис-хана

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11.09.2024 00:50 Відповісти
Та на той мавп'ятник ніхто уваги не звертає.
Де економіка та гроші, там і вага. Тому всіляки там Орбани та Фіци можуть хоч до посиніння щось гавкати. Все одно за грошима прийдуть до каси ЄС.
Бо гроші РФ йдуть у кишеню, а плебс треба якось годувати.
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11.09.2024 00:51 Відповісти
красіво?! каци літачки також красіво перегнали подалі! будемо бити по пустих аеродромах, а чо!
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11.09.2024 03:21 Відповісти
https://hromadske.ua/amp/viyna/230998-holova-henasambleyi-oon-prymusyty-rosiiu-dotrymuvatysia-miznarodnoho-prava-my-ne-mayemo-zmohy Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Сибіга шизофренік? Як можна робити одне і те саме 2 роки і сподіватись на якийсь інший результат, коли тобі в очі прямим текстом кажуть, що ООН безпорадна контора к**олдів?
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11.09.2024 00:02 Відповісти
Про диверсію з отруєнням річки теж пришийте до справи.
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11.09.2024 00:14 Відповісти
ООН -рудимент історії, нахер вона комусь потрібна
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11.09.2024 04:53 Відповісти
Нарешті! Подібне треба робити щодня, після кожного обстрілу, щоб ті імпотенти задовбалмсяч збиратися
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11.09.2024 06:18 Відповісти
Оон- нездатна ні на що контора, абсолютно безкористна
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11.09.2024 09:21 Відповісти
 
 