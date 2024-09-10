Україна ініціювала засідання Радбезу ООН через російські обстріли цивільної інфраструктури
Рада Безпеки ООН збереться на засідання за ініціативою України для обговорення російських обстрілів цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що засідання Радбезу відбудеться паралельно з відкриттям 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН:
"Життєво важливо посилити роль ГА ООН у реагуванні на російську агресію та просуванні Формули миру, - зазначив міністр. - Низка резолюцій, у тому числі щодо безпеки ядерних об'єктів України, ухвалених після Мирного саміту, свідчить про те, що Генеральна Асамблея здатна бути лідером".
Ситуація на окупованих територіях України залишається у фокусі уваги ГА ООН: делегація України представить оновлений проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на цих територіях, включно з Кримом, додав Сибіга.
За його словами, під час 79-ї сесії ГА відбудуться дебати щодо російських злочинів на тимчасово окупованих територіях, приурочені до річниці російської агресії. Це стане ще однією стратегічною можливістю розширити глобальну обізнаність та домогтися правосуддя щодо російських звірств, наголосив міністр.
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дозвіл бити по рашці розігрується красиво і глобальний Південь на чолі з китаєм не крякне
і решта папуасів теж не повні ідіоти бодатись з США
Китай моде вже зараз скупити Роісю цілком або частинами.
Де економіка та гроші, там і вага. Тому всіляки там Орбани та Фіци можуть хоч до посиніння щось гавкати. Все одно за грошима прийдуть до каси ЄС.
Бо гроші РФ йдуть у кишеню, а плебс треба якось годувати.
Андрій Сибіга шизофренік? Як можна робити одне і те саме 2 роки і сподіватись на якийсь інший результат, коли тобі в очі прямим текстом кажуть, що ООН безпорадна контора к**олдів?