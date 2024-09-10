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Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Совет Безопасности ООН соберется на заседание по инициативе Украины для обсуждения российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что заседание Совбеза состоится параллельно с открытием 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН:

"Жизненно важно усилить роль ГА ООН в реагировании на российскую агрессию и продвижении Формулы мира, - отметил министр. - Ряд резолюций, в том числе по безопасности ядерных объектов Украины, принятых после Мирного саммита, свидетельствует о том, что Генеральная Ассамблея способна быть лидером".

Ситуация на оккупированных территориях Украины остается в фокусе внимания ГА ООН: делегация Украины представит обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека на этих территориях, включая Крым, добавил Сибига.

По его словам, во время 79-й сессии ГА состоятся дебаты по российским преступлениям на временно оккупированных территориях, приуроченные к годовщине российской агрессии. Это станет еще одной стратегической возможностью расширить глобальную осведомленность и добиться правосудия в отношении российских зверств, подчеркнул министр.

Читайте также: Генассамблея ООН не может заставить РФ соблюдать Устав Организации, - глава Ассамблеи Фрэнсис

Автор: 

МИД (6948) ООН (4167) Совбез ООН (1106) Сибига Андрей (396)


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Топ комментарии
+6
Про диверсію з отруєнням річки теж пришийте до справи.
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11.09.2024 00:14
+5
слідкуйте за красотой ігри: передача ракет іраном, візит Блінкета і мін. закордонних справ Британії в Київ, засідання ООН з приводу обстрілів України -

дозвіл бити по рашці розігрується красиво і глобальний Південь на чолі з китаєм не крякне
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11.09.2024 00:04
+3
https://hromadske.ua/amp/viyna/230998-holova-henasambleyi-oon-prymusyty-rosiiu-dotrymuvatysia-miznarodnoho-prava-my-ne-mayemo-zmohy Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Сибіга шизофренік? Як можна робити одне і те саме 2 роки і сподіватись на якийсь інший результат, коли тобі в очі прямим текстом кажуть, що ООН безпорадна контора к**олдів?
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11.09.2024 00:02
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Правила форума Совет форумчан
слідкуйте за красотой ігри: передача ракет іраном, візит Блінкета і мін. закордонних справ Британії в Київ, засідання ООН з приводу обстрілів України -

дозвіл бити по рашці розігрується красиво і глобальний Південь на чолі з китаєм не крякне
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11.09.2024 00:04 Ответить
Якщо кацапи підкинуть трохи кісточок то вони як слухняні песики будуть дзявкати
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11.09.2024 00:06 Ответить
ну-ну. у рашкі дєнєх нєт ! навіть в юанях ! китайці кацапам повністю перекрили кредитний кисень

і решта папуасів теж не повні ідіоти бодатись з США
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11.09.2024 00:18 Ответить
У Роісі пердячої кишки не вистачить щось Китаю підкидати.
Китай моде вже зараз скупити Роісю цілком або частинами.
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11.09.2024 00:26 Ответить
Так я ж не про Китай. Я про якихось бідних африканців чи як он недавно монголи приймали ліліпутіна як батюшку царя
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11.09.2024 00:38 Ответить
получение ярлыка и целование сапога Чингис-хана

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11.09.2024 00:50 Ответить
Та на той мавп'ятник ніхто уваги не звертає.
Де економіка та гроші, там і вага. Тому всіляки там Орбани та Фіци можуть хоч до посиніння щось гавкати. Все одно за грошима прийдуть до каси ЄС.
Бо гроші РФ йдуть у кишеню, а плебс треба якось годувати.
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11.09.2024 00:51 Ответить
красіво?! каци літачки також красіво перегнали подалі! будемо бити по пустих аеродромах, а чо!
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11.09.2024 03:21 Ответить
https://hromadske.ua/amp/viyna/230998-holova-henasambleyi-oon-prymusyty-rosiiu-dotrymuvatysia-miznarodnoho-prava-my-ne-mayemo-zmohy Голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс заявив, що організація не має можливостей та повноважень, щоб примусити росію дотримуватися Статуту ООН і міжнародного права.

Андрій Сибіга шизофренік? Як можна робити одне і те саме 2 роки і сподіватись на якийсь інший результат, коли тобі в очі прямим текстом кажуть, що ООН безпорадна контора к**олдів?
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11.09.2024 00:02 Ответить
Про диверсію з отруєнням річки теж пришийте до справи.
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11.09.2024 00:14 Ответить
ООН -рудимент історії, нахер вона комусь потрібна
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11.09.2024 04:53 Ответить
Нарешті! Подібне треба робити щодня, після кожного обстрілу, щоб ті імпотенти задовбалмсяч збиратися
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11.09.2024 06:18 Ответить
Оон- нездатна ні на що контора, абсолютно безкористна
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11.09.2024 09:21 Ответить
 
 