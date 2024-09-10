Украина инициировала заседание Совбеза ООН из-за российских обстрелов гражданской инфраструктуры

Совет Безопасности ООН соберется на заседание по инициативе Украины для обсуждения российских обстрелов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что заседание Совбеза состоится параллельно с открытием 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН:

"Жизненно важно усилить роль ГА ООН в реагировании на российскую агрессию и продвижении Формулы мира, - отметил министр. - Ряд резолюций, в том числе по безопасности ядерных объектов Украины, принятых после Мирного саммита, свидетельствует о том, что Генеральная Ассамблея способна быть лидером".

Ситуация на оккупированных территориях Украины остается в фокусе внимания ГА ООН: делегация Украины представит обновленный проект резолюции по ситуации с правами человека на этих территориях, включая Крым, добавил Сибига.

По его словам, во время 79-й сессии ГА состоятся дебаты по российским преступлениям на временно оккупированных территориях, приуроченные к годовщине российской агрессии. Это станет еще одной стратегической возможностью расширить глобальную осведомленность и добиться правосудия в отношении российских зверств, подчеркнул министр.

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