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КНДР (1091) МИД (6803) баллистические ракеты (324)

МИД о запуске баллистических ракет по Северной Корее: "Провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности"

МЗС України засудило запуск Північною Кореєю балістичних ракет

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило запуски 12 сентября 2024 года баллистических ракет Северной Кореей. В ведомстве назвали это "прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире".

Об этом говорится в заявлении МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Северная Корея продолжает откровенный курс на дестабилизацию, составляющей которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору России. Безответственные действия КНДР нарушают нормы международного права и несут серьезную угрозу эскалации ситуации безопасности в регионе", - отметили в МИД Украины.

Украина призывает мировое сообщество обеспечить жесткое санкционное давление на Северную Корею, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ее ракетных программ и добиться отказа от агрессивных действий.

"Во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина обратится к мировому сообществу усилить политику сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе", - добавили в ведомстве.

Также читайте: КНДР продолжает передавать России баллистические ракеты, - NYT
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Топ комментарии
+10
там через раху и китай все идет, ничего там не перекрыть. с.корея это пугало созданное кЕтаем и рахой, для устрашения всего мира
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12.09.2024 15:42
+9
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12.09.2024 15:43
+6
не розумію чому світ не перекриє цим кімірсенам кисень...повністю закрити все що можливо.. коли закінчиться мням мням самі знесуть свого диктатора
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12.09.2024 15:37
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не розумію чому світ не перекриє цим кімірсенам кисень...повністю закрити все що можливо.. коли закінчиться мням мням самі знесуть свого диктатора
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12.09.2024 15:37 Ответить
там через раху и китай все идет, ничего там не перекрыть. с.корея это пугало созданное кЕтаем и рахой, для устрашения всего мира
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12.09.2024 15:42 Ответить
tomu šo Seul v jakom žive 10mio , nahodetsa prjamo u liņiji razmežuvaņija s čučhe-landom
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12.09.2024 15:45 Ответить
пора, пора тестувати південно-корейські ЗРК в Україні !!!
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12.09.2024 15:38 Ответить
В нас свої є, але кловуни відмовились їх фінансувати ще в 2019 р. Досі ніхто на захист неба не дав ні копійки з бюджету. Головне в нас неякісний асфальт.
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12.09.2024 18:21 Ответить
''Санкції''. Це слово скоро буде як матюк.
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12.09.2024 15:41 Ответить
Треба зробити ракету,і назвати Санкція!
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12.09.2024 15:44 Ответить
І відправляти її в політ виключно по кремлям, палацам і бункерам диктаторів.
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12.09.2024 18:20 Ответить
Головне щоб ескалації не було
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12.09.2024 19:43 Ответить
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12.09.2024 15:43 Ответить
Світовий лідер виказав рішучу та незламну стурбованість. Товстунчику треба задуматись!
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12.09.2024 17:33 Ответить
Яка провокує нестримне бажання занепокоюватись і закликати до деескалації,і так десять раз на місяць
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12.09.2024 19:45 Ответить
 
 