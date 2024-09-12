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КНДР (1110) МЗС (4020) балістичні ракети (354)

МЗС про запуск балістичних ракет Північною Кореєю: "Провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності"

МЗС України засудило запуск Північною Кореєю балістичних ракет

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило запуски 12 вересня 2024 року балістичних ракет Північною Кореєю. У відомстві назвали це "прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі".

Про це йдеться у заяві МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії. Безвідповідальні дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть серйозну загрозу ескалації безпекової ситуації в регіоні", - наголосили у МЗС України.

Україна закликає світове співтовариство забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм та домогтися відмови від агресивних дій.

"Під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі", - додали у відомстві.

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Топ коментарі
+10
там через раху и китай все идет, ничего там не перекрыть. с.корея это пугало созданное кЕтаем и рахой, для устрашения всего мира
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12.09.2024 15:42
+9
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12.09.2024 15:43
+6
не розумію чому світ не перекриє цим кімірсенам кисень...повністю закрити все що можливо.. коли закінчиться мням мням самі знесуть свого диктатора
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12.09.2024 15:37
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не розумію чому світ не перекриє цим кімірсенам кисень...повністю закрити все що можливо.. коли закінчиться мням мням самі знесуть свого диктатора
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12.09.2024 15:37 Відповісти
там через раху и китай все идет, ничего там не перекрыть. с.корея это пугало созданное кЕтаем и рахой, для устрашения всего мира
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12.09.2024 15:42 Відповісти
tomu šo Seul v jakom žive 10mio , nahodetsa prjamo u liņiji razmežuvaņija s čučhe-landom
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12.09.2024 15:45 Відповісти
пора, пора тестувати південно-корейські ЗРК в Україні !!!
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12.09.2024 15:38 Відповісти
В нас свої є, але кловуни відмовились їх фінансувати ще в 2019 р. Досі ніхто на захист неба не дав ні копійки з бюджету. Головне в нас неякісний асфальт.
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12.09.2024 18:21 Відповісти
''Санкції''. Це слово скоро буде як матюк.
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12.09.2024 15:41 Відповісти
Треба зробити ракету,і назвати Санкція!
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12.09.2024 15:44 Відповісти
І відправляти її в політ виключно по кремлям, палацам і бункерам диктаторів.
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12.09.2024 18:20 Відповісти
Головне щоб ескалації не було
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12.09.2024 19:43 Відповісти
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12.09.2024 15:43 Відповісти
Світовий лідер виказав рішучу та незламну стурбованість. Товстунчику треба задуматись!
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12.09.2024 17:33 Відповісти
Яка провокує нестримне бажання занепокоюватись і закликати до деескалації,і так десять раз на місяць
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12.09.2024 19:45 Відповісти
 
 