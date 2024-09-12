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МИД (6803) Умань (360) хасиды (255)

МИД Украины призвал хасидов воздержаться от поездок в Умань на Рош ха-Шана

Україна закликала прочан-хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Министерство иностранных дел Украины призвало хасидов отказаться от приезда в Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России против Украины создает реальные угрозы жизни и безопасности людей, делая невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины", - говорится в сообщении.

Учитывая это, Министерство иностранных дел Украины призывает паломников-хасидов воздержаться от нынешнего паломничества в г.Умань в рамках празднования Рош ха-Шана.

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"В случае принятия решения о посещении Умани вопреки указанным предостережениям, следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок, в том числе - ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, осуществление усиленных патрулирований, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер в отношении лиц, которые не будут придерживаться установленных ограничений", - говорится в сообщении.

Обстоятельства, которые могут осложнять пребывание паломников в Украине и которые стоит учитывать при планировании поездок:

  • отсутствие достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия паломников в местах их массового пребывания,
  • перегруженность наземного транспортного сообщения с Украиной и возможные значительные задержки движения железнодорожного транспорта из-за массированных обстрелов объектов транспортной инфраструктуры,
  • отсутствие достаточного количества медицинского персонала и медицинских учреждений для обеспечения медицинского обслуживания паломников,
  • возможность введения дополнительного регулирования въезда (онлайн-регистрация) и пребывания паломников-хасидов в Украине.

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Топ комментарии
+9
Викопайте їхнього равіна віддайте ізраїлю зай скакають і серуть десь в пустелі нах вони тут потрібні якщо їх в ізраілі поліцейські б,ють як собак палицями і тягають за пкйси по земліНарод ізраіля працьовитий я їх поважаю а оцих ортодоксів як хамас зтерти з землі
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12.09.2024 14:40
+5
а чого ні?
нехай їдуть...
не все ж москальні українців вбивати,
може і хасідів трохи під цю мясорубку попаде і Ізраїль таки зрозуміє...
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12.09.2024 14:44
+5
Не віддадуть - Умань потім рік живе на те бабло, яке за місяць прийшло...
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12.09.2024 14:45
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Правила форума Совет форумчан
Викопайте їхнього равіна віддайте ізраїлю зай скакають і серуть десь в пустелі нах вони тут потрібні якщо їх в ізраілі поліцейські б,ють як собак палицями і тягають за пкйси по земліНарод ізраіля працьовитий я їх поважаю а оцих ортодоксів як хамас зтерти з землі
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12.09.2024 14:40 Ответить
Не віддадуть - Умань потім рік живе на те бабло, яке за місяць прийшло...
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12.09.2024 14:45 Ответить
За бабло которые хасята привозят на этот шабаш местные уманцы потом еще пол года живут. Так что нефиг разбазаривать местные достопримечательности
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12.09.2024 14:45 Ответить
Та нехай їдуть, тільки розписку дають, що якщо шось трапиться, там прильот чи ще шось то претензій до держави Україна у них не буде.
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12.09.2024 14:57 Ответить
Умань під час святкування єврейського Нового року - мурашник! Навіть "свої", тобто їхні поліціянти приїзджають....
І не можуть дати раду!
А тут якесь МЗС....
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12.09.2024 14:43 Ответить
а чого ні?
нехай їдуть...
не все ж москальні українців вбивати,
може і хасідів трохи під цю мясорубку попаде і Ізраїль таки зрозуміє...
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12.09.2024 14:44 Ответить
"рутушка мать" - аккордич (с)
валяюсь...🤣
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12.09.2024 14:53 Ответить
Ізраіль міг би для Умані дати хоч один комплекс Iron Dome. Звісно, якщо їм жалко хасидів. Ну а якщо ні - то ні.
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12.09.2024 14:54 Ответить
Саме час віддати їм фейкові залишки ребе Нахмана і нарешті забути про цю дику орду назавжди...
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12.09.2024 15:00 Ответить
Сначала надо спросить жителей Умани, си они и согласны отдать того Нахмана.
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12.09.2024 15:25 Ответить
Найбільш прикольним є той факт що автентичність могилки викликає не сумніви якісь там, а повну, абсолютну впевненість у її фальсифікації з комерційною метою. Для деяких уманців це "годівниця". Ну от я, наприклад, живу з оренди своєї нерухомості, але навіть в страшному сні не можу уявити щоб я здав в оренду свою власність таким неохайним нечупарам...
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12.09.2024 16:24 Ответить
Так и не сдавайте. А в Умани пол города с них живет..
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12.09.2024 18:37 Ответить
Це одноразовий і не суттєвий, тобто дрібязковий заробіток. За тиждень святкування хасиди "не працюють" з релігійних причин, а роботою у них вважається будь яка діяльність окрім святкування. В результаті їм на час святкування потрібні ті хто буде за ними прибирати гівно. Квартира за тиждень перетворюється в хлам. Її ремонт це час і гроші. Якщо відняти витрати на ремонт, вивіз сміття і ганебне перетворення власників квартир цілого міста в рабів та прибиральників (російською в "полових") то це місто варто один раз спалити разом з хасидами. Але "чомусь" жоден хасид не прибирає за собою якщо приїздить до свята і ніколи не прибирає коли залишається після свята. Це свідчить що ходять під себе вони всюди і завжди, чим демонструють своє презирство до інших. Це орда паразитів яка принципово та ідейно зневажає будь яку працю і живе виключно з афер та гешефтів. В Ізраїлі вони не працюють і країна їх утримує як пропагандистів сіонізму, а сіонізм це расизм зневага і презирство до всіх інших рас, етносів і народів. Видати їм "прах цадіка Нахмана" і нехай влаштовують сміттєвий шабаш у себе в Ізраїлі. Хочу подивитись хто там за ними там срач прибиратиме і розтрощене буде лагодити...
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13.09.2024 07:30 Ответить
Впевнена, що не дуже то і шкода їм цих хасидів. Це ж дармоїди, які в армії не служать, батьківщину не захищають, не працюють, а лише моляться та плодяться.
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12.09.2024 15:13 Ответить
значить тоді комплекс не дадуть.
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12.09.2024 15:41 Ответить
Ідіоти. Та навпаки. Хай їдуть. З куполом.
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12.09.2024 14:58 Ответить
ну так забороніть, якщо не можете гарантувати безпеку. А, це тільки кріпосним українцям можна забороняти все..
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12.09.2024 15:01 Ответить
Хасиды хоть и с некоторым сдвигом по фазе, но, как и солнечные дети, безобидны. Но то, что у нас в стране есть послание: "Да пошёл ты в хасидскую баню", несколько напрягает.
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12.09.2024 15:11 Ответить
Ця секта "сонячних дітей" заборонена в багатьох країнах світу.
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12.09.2024 16:26 Ответить
В яких саме?
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12.09.2024 17:27 Ответить
Хасидів ніщо не зупинить - це ж релігіозні фанатики. А релігія та інтелект - речі несумісні. Вони не бояться війни, бо самі у такій війні живуть. Тому очікуємо, нехай їдуть, будуть зайві свідки того, що у нас тут теж справжня війна. Не тільки Ізраіль проливає кров.
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12.09.2024 15:17 Ответить
Та хай їдуть, вони смішні, такі свині, смітять правда Але місцеві хоч зароблять собі на фанатіках.
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12.09.2024 15:17 Ответить
зі своїм ППО
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12.09.2024 16:17 Ответить
Ой вей.
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12.09.2024 15:47 Ответить
Так святкували вони в 2022 та в 2023,і в 2024 теж без проблем відсвяткують.
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12.09.2024 15:54 Ответить
 
 