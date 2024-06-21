РУС
Израиль фактически прекращает безвизовый режим с Украиной, - посол Корнийчук

хасиди

Израиль вводит ограничения на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе с Украиной. Киев будет вынужден прибегнуть к аналогичным ответным мерам.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в посольстве, с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения ETA-IL на проживание до 90 дней.

"Украина и Израиль имеют тесные связи с момента создания безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение на въезд для украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, оборвали эти отношения. Последнее требование фактически прекращает безвизовый режим.

В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, включая паломников. Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, которые ежегодно посещают Украину", - сказал Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Израиля продлило пребывание граждан Украины до конца 2024 года, - посольство

Автор: 

Израиль (2088) Корнийчук Евгений (136) хасиды (255) визовый режим (487)
+45
Може Умань чистішою стане .
показать весь комментарий
21.06.2024 21:32 Ответить
+31
Не гони беса. Все що було можливо Ізраїль вже заблокував давно. Навіть ні одного патрона не поставив і не дозволив поставити іншим країнам.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:47 Ответить
+26
Ви пропонуєте не вводити дзеркальні дії бо Ізраїль воює? Дуже цікаво.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:42 Ответить
Якщо жиди хочуть так, то так. Чі ці дібіли і доси важають що в них така велика підтримка в світі що можно знехтувати Україною?
показать весь комментарий
21.06.2024 22:59 Ответить
Зеленский навіть зі своїм народом умудрився все просрати.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:14 Ответить
А яким боком тут Зеленський ?
Ізраіль щось вирішив - це внутрішня справа Ізраілю.
А от те, що не сказано чітко З ЯКИХ ПРИЧИН скасовують безвіз -
ось це і вказує на те, що це може бути рука кремля.
Бо кремль аж із трусів вискакує, бачачи зростаючу підтримку України.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:34 Ответить
Биби не хочет злить друга владимира.
показать весь комментарий
21.06.2024 23:59 Ответить
Який ЖАХ...Як нам тепер жити без безвізу з Ізраїлем? Це Армагедон,який нам і обіцяв Діма Мендель з Кремля!
показать весь комментарий
22.06.2024 01:06 Ответить
Всі чьомусь забули,як Ізраільський прем'єр натаняху(друг трампа-путіна) у 19 році приїздив до Києва.Його бікса кинула на землю шматок хліба на зустрічі в аеропорту.Про його судівську "рехформу",де він і цого корумповане оточення наділялось безмежною владою.Про "проє...лі" напад хейсболи(він і його оточення звинуватили військових).Відмова від мирної пропозиціі Байдена(зробити з міста Газа аналог Сінгапуру).Війна триває,а цей крендель розігнав недавна військовий комітет.Для нього війна вигідна,щоб зберегти владу.Чекає на повернення трампа.
показать весь комментарий
22.06.2024 04:28 Ответить
Да ви що ? А що трапилося ? так ваши ідіоти ще заблокували усі волонтерські програми , на користь типу ЄС
показать весь комментарий
22.06.2024 04:39 Ответить
Смешно, люди запертые в собственной стране как в КНДР переживают по поводу безвиза.
показать весь комментарий
22.06.2024 04:49 Ответить
Anatoly e5c219b9, що ви верзете , як нах Сингапур, на що байдон спрамогся, та це пірс який коштує 350 лимонів , і яки геть не на чого не здатний , тому що хвилі його постійно зіпсують. До речі то Трамп газовчанам пропонував , зробити з них перлину средіземноморья, на що вони відповіли войною
показать весь комментарий
22.06.2024 05:22 Ответить
Це була відповідь від Ізраїлю на зелін недавній словесний пронос: "У нас немає жодних подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те, чи подобається комусь, чи не подобається, ми запросили на саміт миру і Палестину, і Ізраїль".
показать весь комментарий
22.06.2024 07:12 Ответить
как там зе сравнил израиль с палестиной?
показать весь комментарий
22.06.2024 07:36 Ответить
Ми ж не закликаємо Ізраіль та Палестину сідати сраtи на одному гектарі.
Ми запрошуємо на саміт миру.
показать весь комментарий
22.06.2024 09:50 Ответить
