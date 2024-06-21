Израиль фактически прекращает безвизовый режим с Украиной, - посол Корнийчук

Израиль вводит ограничения на въезд для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе с Украиной. Киев будет вынужден прибегнуть к аналогичным ответным мерам.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечают в посольстве, с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения ETA-IL на проживание до 90 дней.

"Украина и Израиль имеют тесные связи с момента создания безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение на въезд для украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, оборвали эти отношения. Последнее требование фактически прекращает безвизовый режим.

В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, включая паломников. Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, которые ежегодно посещают Украину", - сказал Корнийчук.

