Ізраїль фактично припиняє безвізовий режим з Україною, - посол Корнійчук
Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом, у тому числі з Україною. Київ буде змушений вдатися до аналогічних заходів у відповідь.
Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають у посольстві, з 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів.
"Україна та Ізраїль мають тісні зв'язки з моменту створення безвізової політики у 2010 році. Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим.
У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну", — сказав Корнійчук.
Ізраіль щось вирішив - це внутрішня справа Ізраілю.
А от те, що не сказано чітко З ЯКИХ ПРИЧИН скасовують безвіз -
ось це і вказує на те, що це може бути рука кремля.
Бо кремль аж із трусів вискакує, бачачи зростаючу підтримку України.
Ми запрошуємо на саміт миру.