УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5188 відвідувачів онлайн
Новини
17 415 112

Ізраїль фактично припиняє безвізовий режим з Україною, - посол Корнійчук

хасиди

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом, у тому числі з Україною. Київ буде змушений вдатися до аналогічних заходів у відповідь.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у посольстві, з 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів.

"Україна та Ізраїль мають тісні зв'язки з моменту створення безвізової політики у 2010 році. Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну", — сказав Корнійчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Ізраїлю продовжив перебування громадян України до кінця 2024 року, - посольство

Автор: 

Ізраїль (1818) Корнійчук (65) хасиди (176) візовий режим (362)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Може Умань чистішою стане .
показати весь коментар
21.06.2024 21:32 Відповісти
+31
Не гони беса. Все що було можливо Ізраїль вже заблокував давно. Навіть ні одного патрона не поставив і не дозволив поставити іншим країнам.
показати весь коментар
21.06.2024 21:47 Відповісти
+26
Ви пропонуєте не вводити дзеркальні дії бо Ізраїль воює? Дуже цікаво.
показати весь коментар
21.06.2024 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо жиди хочуть так, то так. Чі ці дібіли і доси важають що в них така велика підтримка в світі що можно знехтувати Україною?
показати весь коментар
21.06.2024 22:59 Відповісти
Зеленский навіть зі своїм народом умудрився все просрати.
показати весь коментар
21.06.2024 23:14 Відповісти
А яким боком тут Зеленський ?
Ізраіль щось вирішив - це внутрішня справа Ізраілю.
А от те, що не сказано чітко З ЯКИХ ПРИЧИН скасовують безвіз -
ось це і вказує на те, що це може бути рука кремля.
Бо кремль аж із трусів вискакує, бачачи зростаючу підтримку України.
показати весь коментар
21.06.2024 23:34 Відповісти
Биби не хочет злить друга владимира.
показати весь коментар
21.06.2024 23:59 Відповісти
Який ЖАХ...Як нам тепер жити без безвізу з Ізраїлем? Це Армагедон,який нам і обіцяв Діма Мендель з Кремля!
показати весь коментар
22.06.2024 01:06 Відповісти
Всі чьомусь забули,як Ізраільський прем'єр натаняху(друг трампа-путіна) у 19 році приїздив до Києва.Його бікса кинула на землю шматок хліба на зустрічі в аеропорту.Про його судівську "рехформу",де він і цого корумповане оточення наділялось безмежною владою.Про "проє...лі" напад хейсболи(він і його оточення звинуватили військових).Відмова від мирної пропозиціі Байдена(зробити з міста Газа аналог Сінгапуру).Війна триває,а цей крендель розігнав недавна військовий комітет.Для нього війна вигідна,щоб зберегти владу.Чекає на повернення трампа.
показати весь коментар
22.06.2024 04:28 Відповісти
Да ви що ? А що трапилося ? так ваши ідіоти ще заблокували усі волонтерські програми , на користь типу ЄС
показати весь коментар
22.06.2024 04:39 Відповісти
Смешно, люди запертые в собственной стране как в КНДР переживают по поводу безвиза.
показати весь коментар
22.06.2024 04:49 Відповісти
Anatoly e5c219b9, що ви верзете , як нах Сингапур, на що байдон спрамогся, та це пірс який коштує 350 лимонів , і яки геть не на чого не здатний , тому що хвилі його постійно зіпсують. До речі то Трамп газовчанам пропонував , зробити з них перлину средіземноморья, на що вони відповіли войною
показати весь коментар
22.06.2024 05:22 Відповісти
Це була відповідь від Ізраїлю на зелін недавній словесний пронос: "У нас немає жодних подвійних стандартів. Саме тому, незважаючи на те, чи подобається комусь, чи не подобається, ми запросили на саміт миру і Палестину, і Ізраїль".
показати весь коментар
22.06.2024 07:12 Відповісти
как там зе сравнил израиль с палестиной?
показати весь коментар
22.06.2024 07:36 Відповісти
Ми ж не закликаємо Ізраіль та Палестину сідати сраtи на одному гектарі.
Ми запрошуємо на саміт миру.
показати весь коментар
22.06.2024 09:50 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 