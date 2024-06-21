Ізраїль фактично припиняє безвізовий режим з Україною, - посол Корнійчук

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом, у тому числі з Україною. Київ буде змушений вдатися до аналогічних заходів у відповідь.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у посольстві, з 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів.

"Україна та Ізраїль мають тісні зв'язки з моменту створення безвізової політики у 2010 році. Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну", — сказав Корнійчук.

