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МЗС (4020) Умань (240) хасиди (176)

МЗС України закликало хасидів утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Україна закликала прочан-хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це, Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до м.Умань в рамках святкування Рош га-Шана.

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"У разі прийняття рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень", - йдеться у повідомленні.

Обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:

  • відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування,
  • перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури,
  • відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів для забезпечення медичного обслуговування паломників,
  • можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.

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Автор: 
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Топ коментарі
+9
Викопайте їхнього равіна віддайте ізраїлю зай скакають і серуть десь в пустелі нах вони тут потрібні якщо їх в ізраілі поліцейські б,ють як собак палицями і тягають за пкйси по земліНарод ізраіля працьовитий я їх поважаю а оцих ортодоксів як хамас зтерти з землі
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12.09.2024 14:40
+5
а чого ні?
нехай їдуть...
не все ж москальні українців вбивати,
може і хасідів трохи під цю мясорубку попаде і Ізраїль таки зрозуміє...
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12.09.2024 14:44
+5
Не віддадуть - Умань потім рік живе на те бабло, яке за місяць прийшло...
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12.09.2024 14:45
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Викопайте їхнього равіна віддайте ізраїлю зай скакають і серуть десь в пустелі нах вони тут потрібні якщо їх в ізраілі поліцейські б,ють як собак палицями і тягають за пкйси по земліНарод ізраіля працьовитий я їх поважаю а оцих ортодоксів як хамас зтерти з землі
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12.09.2024 14:40 Відповісти
Не віддадуть - Умань потім рік живе на те бабло, яке за місяць прийшло...
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12.09.2024 14:45 Відповісти
За бабло которые хасята привозят на этот шабаш местные уманцы потом еще пол года живут. Так что нефиг разбазаривать местные достопримечательности
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12.09.2024 14:45 Відповісти
Та нехай їдуть, тільки розписку дають, що якщо шось трапиться, там прильот чи ще шось то претензій до держави Україна у них не буде.
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12.09.2024 14:57 Відповісти
Умань під час святкування єврейського Нового року - мурашник! Навіть "свої", тобто їхні поліціянти приїзджають....
І не можуть дати раду!
А тут якесь МЗС....
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12.09.2024 14:43 Відповісти
а чого ні?
нехай їдуть...
не все ж москальні українців вбивати,
може і хасідів трохи під цю мясорубку попаде і Ізраїль таки зрозуміє...
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12.09.2024 14:44 Відповісти
"рутушка мать" - аккордич (с)
валяюсь...🤣
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12.09.2024 14:53 Відповісти
Ізраіль міг би для Умані дати хоч один комплекс Iron Dome. Звісно, якщо їм жалко хасидів. Ну а якщо ні - то ні.
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12.09.2024 14:54 Відповісти
Саме час віддати їм фейкові залишки ребе Нахмана і нарешті забути про цю дику орду назавжди...
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12.09.2024 15:00 Відповісти
Сначала надо спросить жителей Умани, си они и согласны отдать того Нахмана.
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12.09.2024 15:25 Відповісти
Найбільш прикольним є той факт що автентичність могилки викликає не сумніви якісь там, а повну, абсолютну впевненість у її фальсифікації з комерційною метою. Для деяких уманців це "годівниця". Ну от я, наприклад, живу з оренди своєї нерухомості, але навіть в страшному сні не можу уявити щоб я здав в оренду свою власність таким неохайним нечупарам...
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12.09.2024 16:24 Відповісти
Так и не сдавайте. А в Умани пол города с них живет..
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12.09.2024 18:37 Відповісти
Це одноразовий і не суттєвий, тобто дрібязковий заробіток. За тиждень святкування хасиди "не працюють" з релігійних причин, а роботою у них вважається будь яка діяльність окрім святкування. В результаті їм на час святкування потрібні ті хто буде за ними прибирати гівно. Квартира за тиждень перетворюється в хлам. Її ремонт це час і гроші. Якщо відняти витрати на ремонт, вивіз сміття і ганебне перетворення власників квартир цілого міста в рабів та прибиральників (російською в "полових") то це місто варто один раз спалити разом з хасидами. Але "чомусь" жоден хасид не прибирає за собою якщо приїздить до свята і ніколи не прибирає коли залишається після свята. Це свідчить що ходять під себе вони всюди і завжди, чим демонструють своє презирство до інших. Це орда паразитів яка принципово та ідейно зневажає будь яку працю і живе виключно з афер та гешефтів. В Ізраїлі вони не працюють і країна їх утримує як пропагандистів сіонізму, а сіонізм це расизм зневага і презирство до всіх інших рас, етносів і народів. Видати їм "прах цадіка Нахмана" і нехай влаштовують сміттєвий шабаш у себе в Ізраїлі. Хочу подивитись хто там за ними там срач прибиратиме і розтрощене буде лагодити...
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13.09.2024 07:30 Відповісти
Впевнена, що не дуже то і шкода їм цих хасидів. Це ж дармоїди, які в армії не служать, батьківщину не захищають, не працюють, а лише моляться та плодяться.
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12.09.2024 15:13 Відповісти
значить тоді комплекс не дадуть.
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12.09.2024 15:41 Відповісти
Ідіоти. Та навпаки. Хай їдуть. З куполом.
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12.09.2024 14:58 Відповісти
ну так забороніть, якщо не можете гарантувати безпеку. А, це тільки кріпосним українцям можна забороняти все..
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12.09.2024 15:01 Відповісти
Хасиды хоть и с некоторым сдвигом по фазе, но, как и солнечные дети, безобидны. Но то, что у нас в стране есть послание: "Да пошёл ты в хасидскую баню", несколько напрягает.
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12.09.2024 15:11 Відповісти
Ця секта "сонячних дітей" заборонена в багатьох країнах світу.
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12.09.2024 16:26 Відповісти
В яких саме?
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12.09.2024 17:27 Відповісти
Хасидів ніщо не зупинить - це ж релігіозні фанатики. А релігія та інтелект - речі несумісні. Вони не бояться війни, бо самі у такій війні живуть. Тому очікуємо, нехай їдуть, будуть зайві свідки того, що у нас тут теж справжня війна. Не тільки Ізраіль проливає кров.
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12.09.2024 15:17 Відповісти
Та хай їдуть, вони смішні, такі свині, смітять правда Але місцеві хоч зароблять собі на фанатіках.
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12.09.2024 15:17 Відповісти
зі своїм ППО
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12.09.2024 16:17 Відповісти
Ой вей.
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12.09.2024 15:47 Відповісти
Так святкували вони в 2022 та в 2023,і в 2024 теж без проблем відсвяткують.
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12.09.2024 15:54 Відповісти
 
 