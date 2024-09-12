МЗС України закликало хасидів утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України закликало хасидів відмовитися від приїзду до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це, Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до м.Умань в рамках святкування Рош га-Шана.

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"У разі прийняття рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень", - йдеться у повідомленні.

Обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:

відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування,

перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури,

відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів для забезпечення медичного обслуговування паломників,

можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.

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