Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду

Наразі судді Міжнародного кримінального суду ще не оприлюднили результатів судового розгляду у зв'язку з відмовою Монголії затримувати Путіна.

Про це речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла сказав під час зустрічі з українськими журналістами в будівлі МКС в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдине, що відомо на цей час, це те, що є судовий розгляд щодо співпраці з Монголією. Яким буде результат цього процесу - вирішують судді, і вони поки що нічого ще не оприлюднили про це", - сказав він.

Варто зазначити, що Монголія визнає юрисдикцію МКС, який в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Тож, як держава-учасниця Римського статуту, мала затримати Путіна.

У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Тоді Асамблея має вжити відповідних заходів, які вона вважатиме доцільними.

Відповідаючи на запитання Укрінформу щодо можливих сценаріїв, речник МКС сказав, що може назвати загалом, не конкретно щодо Монголії. За його словами, теоретично, судді можуть вирішити, що була повага до співпраці, або що її не було, але немає потреби робити будь-які подальші дії.

"Також вони можуть вирішити, що співпраці не було і що необхідно поінформувати Асамблею держав-учасниць про цю відмову від співпраці", - сказав він.