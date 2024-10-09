УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5244 відвідувача онлайн
Новини
1 236 9

Судді МКС ще не оприлюднили результатів розгляду стосовно відмови Монголії арештовувати Путіна, - речник суду

Путін у Монголії

Наразі судді Міжнародного кримінального суду ще не оприлюднили результатів судового розгляду у зв'язку з відмовою Монголії затримувати Путіна.

Про це речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла сказав під час зустрічі з українськими журналістами в будівлі МКС в Гаазі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Єдине, що відомо на цей час, це те, що є судовий розгляд щодо співпраці з Монголією. Яким буде результат цього процесу - вирішують судді, і вони поки що нічого ще не оприлюднили про це", - сказав він.

Варто зазначити, що Монголія визнає юрисдикцію МКС, який в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна. Тож, як держава-учасниця Римського статуту, мала затримати Путіна.

У разі відмови від співпраці судді МКС можуть зробити відповідний висновок і повідомити про це Асамблею держав-учасниць. Тоді Асамблея має вжити відповідних заходів, які вона вважатиме доцільними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українське МЗС оголосило демарш Монголії у зв’язку з візитом Путіна

Відповідаючи на запитання Укрінформу щодо можливих сценаріїв, речник МКС сказав, що може назвати загалом, не конкретно щодо Монголії. За його словами, теоретично, судді можуть вирішити, що була повага до співпраці, або що її не було, але немає потреби робити будь-які подальші дії.

"Також вони можуть вирішити, що співпраці не було і що необхідно поінформувати Асамблею держав-учасниць про цю відмову від співпраці", - сказав він.

Автор: 

путін володимир (24681) Монголія (44) Міжнародний кримінальний суд (333)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можете не оприлюднювати всі і так зрозуміли що всі ці оони мкси та нати то фільмі на грамота просто збір стурбованих та занепокоєних імпотентів які на пвдсосі в сисири а потім рашкі
показати весь коментар
09.10.2024 13:29 Відповісти
Немає віри цим міжнаротним організаціям, інституціям, проституціям
показати весь коментар
09.10.2024 13:32 Відповісти
Монголію можно зрозуміти: якщо вони рипнуться проти рашки, то їх ніхто не захистить. Всі будуть дуже стурбовані. Приклад України з Будапештськім меморандумом щє відгукнеться в світі-ніхто не відмовиться від ядерки та буде покладаться тільки на себе.
показати весь коментар
09.10.2024 13:34 Відповісти
Кому вони хочуть пред"яву? -- потомкам Чінгізхана? -- та ну нах!
показати весь коментар
09.10.2024 13:35 Відповісти
може, треба додати відповідну статтю до того статуту, в якій вказати, що "відмовники" автоматично набувають статусу укривачів злочинців з випискою ордера на затримання?... хоча за такої умови дуже швидко більшість втратить лояльність та самі відокремляться від підтримки статуту... світ потихеньку сповзає в тартар...
показати весь коментар
09.10.2024 13:38 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 13:45 Відповісти
Якщо попросити того речника повторити ,що він молов,то він і не зможе. Бо це неповторна дурня!
показати весь коментар
09.10.2024 13:48 Відповісти
Не поспішайте, часу вдосталь, а там "чи ішак здохне, чи падишах помре".(с)
показати весь коментар
09.10.2024 14:55 Відповісти
Пора би усім уже зрозуміти, що той ордер МКС на арешт ***** суто формальний, так само як і звинувачення, вказане у ньому. Ніхто ботоксного покидька арештовувати не буде і не збирається. Він швидше за все помре своєю смертю, або приблизно так як насралла
показати весь коментар
09.10.2024 15:49 Відповісти
 
 