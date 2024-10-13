Окупанти розстріляли 9 полонених українських воїнів на Курщині, - DeepState

Війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни - розстріляно 9 українських військових на Курщині. Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що під@ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, український військовий Станіслав Бунятов з позивним Осман щодо розстрілу наших воїнів на Курщині пише таке: "Хлопці і були в тилу, стався прорив, підари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб@шилися до останнього! Якби вони могли відійти то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці!".

Також у DeepState наголошують, що загалом, ситуація на Курщині не така радісна.

"Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко. Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою", - додають осінтери.

Раніше DeepState повідомляли, що Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки, ворог просунувся на Куп’янщині та Курщині.