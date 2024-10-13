Окупанти розстріляли 9 полонених українських воїнів на Курщині, - DeepState
Війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Кацапські виродки вчергове порушили правила та звичаї ведення війни - розстріляно 9 українських військових на Курщині. Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що під@ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, український військовий Станіслав Бунятов з позивним Осман щодо розстрілу наших воїнів на Курщині пише таке: "Хлопці і були в тилу, стався прорив, підари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб@шилися до останнього! Якби вони могли відійти то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці!".
Також у DeepState наголошують, що загалом, ситуація на Курщині не така радісна.
"Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко. Ми обговорили дану ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитися до можливості прориву ворога на їх позиції та не нехтувати безпекою", - додають осінтери.
Раніше DeepState повідомляли, що Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки, ворог просунувся на Куп’янщині та Курщині.
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Як там на диванчиках?
Тепло?
Латте на кокосовому молоці смачне?
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За таке комусь треба відповідати. Ком.роти, звичайно.
1. Шо значить, мало БК? Не уявляю себе без 8-ми магазинів та в сухарці декілька пачок насипом. Без 4-х гранат (по кількості підсумків) та, оптимально, без РПГ (мав вічно приторочену до рюкзаку болгарську РПГ-22 - майже як амулет)
2. Шо значить, не бачили підорів? Як таке буває?
3. Здатися в полон можливо лише тяжко пораненим без свідомості. Інше неможливо. Не знаю, як в інших підрозділах, у нас у кожного ДМка висить на броніку над магазинами.
Ні?
Нема такого досвіду?
Тоді нахрєна відкривати рота?
В житті всякі випадки бувають, у т.ч. хріново сплановані виходи на позицію. Можна цілком припустити, що підрозділ потрапив у засідку і явно не мав загальновійськової піхотної підготовки.
Переносити власний досвід на інших - марна справа, бо людей не на конвеєрі роблять.
Якщо військові самі все знають, «самі с усамі», тоді ок. У вас всі насвайом мєстє? Тоді чому ви весь час апелюєте до цивільних? Цивільні мають іти до війська, мають краще працювати, більше підтримувати військо, цивільні мають «щось міняти».
А військові-ні?
Вас все влаштовує? Ви не громадяни? Ви весь час говорите(дехто, звичайно) про невідповідність командирів та командування вимогам війни, але міняти щось мають цивільні?
Плюнути в «диванних експертів» варіант безпрограшний. полегшало? Відлягло?
Саме так. Маєте йти.
Не треба тут розповідати за "економічний фронт". Добре?
Якщо та гнида з Стеко - "економічний фронт" - за "солдат іді копай" воно відповість. Це "економічний фронт"?
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Чим довше я тут сиджу, в Києві, тим більше хочу повернутися. Незважаючи на вік та стан здоров'я.
Повернутися до найближчих побратимів.
Серед яких і власники банків, і топ-манагери відомих девелоперських компаній, і депутати ВР, і депутати латвійського Сейму.
Був навіть пер Англії. Ми жили в одній хаті і подружилися. Він загинув в мене на очах. Воювали разом в інтернаціональному підрозділі.
Хочете повертатись-повертайтесь, ви зробили свій вибір, як і депутат Сейму.
Я свій теж зробив. Мені за 60, я ходив з речами по бойовій повістці в 59. Буде треба, візьму зброю, і захищати буду те, що важливо для мене.
Чекайте далі, поки ті, кого ви презирливо називаєте «диванні експерти
Ви на вулиці давно були?
Ця уся "молодьож" в шортіках та з тактикульними бородами. Це не їх війна.
І як раз вони тут усі і пасуться в коментарях.
Не про вік, не про старість, не про здоровʼя.
А лише про те, що ви, військові експерти, не можете навести порядок в своєму середовищі, у війську.
Кінець кінцем, все для вас зводиться до тих, хто не у війську.
Продовжуйте затикати рота тим, хто не воює. Ви ж і без них справитесь…
Отжеж. Думав, один я тут старий пердун. А виявилося - не Цензор, а хрєнов госпіс.
Поки не зіграв в ящик, блін.
Так на відміну від вас, старих, мене хоч поносило.
І, до речі, серед бойових побратимів є ті, кому вже добре за 60. Спеціально через Генштаб робили спец. контракти. Так вони здоровіші за мене.
(різне-різне бачив. Багатьом тут присутнім на декілька життів).
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Так от. Доповідаю. Між РА та ЗСУ - як між землею та небом (часткове виключення - Афган. За річкою трохи було по іншому).
Яка нахрєн бойова охорона? Які нахрєн командні штабні навчання? Які нахрєн паролі?
Глибока ніч. Вас на бехі чи маталигі на броні закинули якомога ближче. Км. за 5. Далі на позицію пішки. Окрім всього, тягнете на собі пауербанки, чемодан з мавіком. А так - повна снаряга. На 3-5 діб автономки.
Все. Самі собі охорона.
Колись Арестович казав, що пуйло, мабуть, лікті собі гризе від того, що в Україну поліз.
Погоджуюсь. пуйло завяз непадецкі в Україні. Чому ж не перекинути війська і не атакувати Польщу і держави Балтії, де у нього буде 100% ефект.
В КурНР, де відсутні укріплені рубежі і відбувається так звана маневрена війна, кожному виходу на позиції має передувати розвідка і обзвін суміжників. Це - ази. Тому інформація, що дроноводи не виконали цих дій - хибна.
Скоріш за все, за цими бійцями рашисти давно полювали і провели цілу спецоперацію по захопленню в полон з наступною стратою для цілей ІПсО. Для цього не пошкодували і власну піхоту і техніку.
Командуванню ЗСУ потрібно розібрати цей випадок до дрібниць, адже такі випадки можуть повторюватись раз за разом, якщо не зробити ніяких висновків.
В одном заявлении они сдались.
В другом бились до конца и никто не сдался.
2. А у нас ,після справедливих нарікань росполонених ,до їх меню терміново ввели олів"є,шубу під оселедцем,оселедець з цибулею тощо. Укркухарі,також,освоїли приготування щєй та ухі с расстєгаямі.......
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Чому не було розвідки та попередження!
Всіх в окопи рядовими!
Але ж поповнювати обмінний фонд через полон,поранених і вбитих укр.воїнів на курщині,то може лише зермак.
Полонених росіян,як аксіома,віддатуть: підгодують,підлікують і віддатуть через обмін.З курської землі також відійдуть,якщо не буде гіршого варіанту,бо як заявляв зе,нам чужа земля не потрібна.
Тобто,курський рейд-авантюра зермака,щоби перемолоти там кращі війська,озброєння,техніку,перекинуту із донецького напрямку,тим більше- жодного удару по м.Курськ.
Також,За був проти курської операції.
Себе вони не беруть до уваги-циніки.А ще як припхають сюди Пороха,то взагалі сюрр.